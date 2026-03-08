FacebookTwitterYoutubeInstagram
कोलेस्ट्रॉल से जमी नसों की डीप क्लीनिंग कर देता है ये जूस, रिसर्च का दावा 2 हफ्तों में दिखेगा फर्क

मजाक-मजाक में खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस, जानिए 1 फोटो का 15 लाख लेने वाले ओरी ने कैसे शुरू किया ये काम

मिडिल-ईस्ट की हालत देख छलका रामायण के 'लक्ष्मण' का दर्द, कहा- चंद लोगों के अंहकार में लोग पिस रहे हैं

Richest TV Actress 2026: बॉलीवुड ही नहीं, कमाई में अंबानी की बहू को भी टक्कर दे रही हैं ये टीवी एक्ट्रेस

3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल

अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये 14 देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आखिर क्यों दुनिया की तबाही का यहां नहीं होगा असर?

लाइफस्टाइल

ये हैं दुनिया के 7 सबसे वफादार जानवर, इंसानों से होती है इनकी डीप इमोशनल बॉन्डिंग, मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ते साथ

दुनिया में अगर आपको लगता है कि कुत्ते ही आपके सबसे वफादार दोस्त होते हैं तो रुकिए, डॉग समेत 7 ऐसे जानवर हैं जिनकी इंसानों के साथ डीप इमोशनल बॉन्डिंग होती है. ये जिस इंसान से जुड़ जाते हैं उसके लिए अपनी वफादारी अंतिम सांस तक निभाते हैं.

ऋतु सिंह | Mar 08, 2026, 09:30 PM IST

1. वफादारी के लिए जान तक दे सकते हैं ये जानवर

वफादारी के लिए जान तक दे सकते हैं ये जानवर
1

वफादारी की चर्चा आते ही आमतौर पर कुत्ते का नाम सबसे पहले लिया जाता है. हालांकि नेचर ने हमें कई ऐसे प्यार करने वाले और जानवर भी दिए हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं कि ये वफादारी पर उतर आएं तो अपनी जान तक दे सकते हैं. ऐसे 7 जानवर हैं जो इंसानों के साथ अपनी बहुत गहरी इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते हैं और अपने इंसानी साथी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं. पशु व्यवहार विशेषज्ञों के अनुसार यह वफादारी केवल भावनात्मक नहीं होती, बल्कि कई बार सामाजिक संरचना, सुरक्षा और आपसी सहयोग से भी जुड़ी होती है. यही वजह है कि कुछ जानवर लंबे समय तक संबंध निभाने के लिए जाने जाते हैं. चलिए जानें वो 7 कौन से जानवर हैं. (Photo Credit - AI Generated)

2.कुत्ते: इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी

कुत्ते: इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी
2

पालतू जानवरों में कुत्तों को अक्सर सबसे वफादार माना जाता है. वे इंसानों के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाने की क्षमता रखते हैं और मालिक की आवाज़, हावभाव और भावनाओं को पहचानने में सक्षम होते हैं. कई शोधों में पाया गया है कि कुत्ते तनाव या खतरे की स्थिति में अपने मालिक के करीब रहने की कोशिश करते हैं. यही कारण है कि उन्हें सुरक्षा, साथी और सहायक पशु के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

3.हाथी: मजबूत पारिवारिक बंधन का उदाहरण

हाथी: मजबूत पारिवारिक बंधन का उदाहरण
3

हाथियों को उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए जाना जाता है. वे आमतौर पर झुंड में रहते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखते हैं.वन्यजीव अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि हाथी अपने घायल या कमजोर साथियों की मदद करते हैं और कई बार मृत साथियों के प्रति भी विशेष व्यवहार दिखाते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

4.घोड़े: भरोसे और दोस्ती का रिश्ता

घोड़े: भरोसे और दोस्ती का रिश्ता
4

घोड़े लंबे समय से इंसानों के साथी रहे हैं. एक बार विश्वास बनने के बाद वे अपने देखभाल करने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक पहचानते हैं.घुड़सवारी और थेरेपी कार्यक्रमों में शामिल विशेषज्ञ बताते हैं कि घोड़े मानव भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और सकारात्मक व्यवहार को जल्दी पहचान लेते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

5.बिल्लियां: शांत लेकिन गहरा लगाव

बिल्लियां: शांत लेकिन गहरा लगाव
5

बिल्लियों को अक्सर स्वतंत्र स्वभाव का माना जाता है, लेकिन कई अध्ययन बताते हैं कि वे अपने मालिकों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बना सकती हैं.वे घर में अपने पसंदीदा व्यक्ति के आसपास रहना पसंद करती हैं और कई बार तनाव या बीमारी के समय उसके पास बैठकर साथ देती हैं. (Photo Credit - AI Generated)

6.हंस: जीवन भर निभाने वाला साथी

हंस: जीवन भर निभाने वाला साथी
6

हंस पक्षियों की उन प्रजातियों में शामिल हैं जो लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रहते हैं. कई शोधों में पाया गया है कि ये पक्षी अपने जोड़े और बच्चों की देखभाल में बराबर भूमिका निभाते हैं.हर साल वे अक्सर उसी स्थान पर लौटते हैं जहां उन्होंने पहले घोंसला बनाया था, जो उनके स्थायी संबंध को दर्शाता है.(Photo Credit - AI Generated)

7.डॉल्फ़िन: सामाजिक और सहयोगी स्वभाव

डॉल्फ़िन: सामाजिक और सहयोगी स्वभाव
7

डॉल्फ़िन को समुद्री दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिना जाता है. वे समूह में रहते हैं और अपने साथियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार दिखाते हैं.समुद्री जीव वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फ़िन कई बार घायल साथियों की मदद करती हैं और संकट में फंसे मनुष्यों के प्रति भी सहायक व्यवहार दिखाने की घटनाएं सामने आई हैं. (Photo Credit - AI Generated)

8.तोते: लंबे समय तक याद रखने की क्षमता

तोते: लंबे समय तक याद रखने की क्षमता
8

तोते अत्यंत सामाजिक पक्षी माने जाते हैं. वे अपने मालिकों या देखभाल करने वालों को लंबे समय तक पहचान सकते हैं और उनके साथ नियमित संवाद स्थापित कर लेते हैं.पशु व्यवहार विशेषज्ञों का कहना है कि तोते आवाज़, इशारों और व्यवहार के जरिए अपने लगाव को व्यक्त करते हैं, जिससे उनके और इंसानों के बीच मजबूत संबंध बन सकता है. (Photo Credit - AI Generated)
