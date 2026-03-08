ये हैं दुनिया के 7 सबसे वफादार जानवर, इंसानों से होती है इनकी डीप इमोशनल बॉन्डिंग, मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ते साथ

एस जयशंकर और NSA डोभाल की बैठक, मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर बैठक जारी, CDS अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद, बैठक में मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर चर्चा | संसद में मिडिल ईस्ट पर चर्चा नहीं होगी- सूत्र, सरकार फिलहाल विपक्ष की मांग नहीं मानेगी-सूत्र, विपक्ष मिडिल ईस्ट पर चर्चा की मांग पर अड़ा है | स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर कल चर्चा संभव, कल दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू हो सकती है- सूत्र
ऋतु सिंह | Mar 08, 2026, 09:30 PM IST
1. वफादारी के लिए जान तक दे सकते हैं ये जानवर
वफादारी की चर्चा आते ही आमतौर पर कुत्ते का नाम सबसे पहले लिया जाता है. हालांकि नेचर ने हमें कई ऐसे प्यार करने वाले और जानवर भी दिए हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं कि ये वफादारी पर उतर आएं तो अपनी जान तक दे सकते हैं. ऐसे 7 जानवर हैं जो इंसानों के साथ अपनी बहुत गहरी इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते हैं और अपने इंसानी साथी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं. पशु व्यवहार विशेषज्ञों के अनुसार यह वफादारी केवल भावनात्मक नहीं होती, बल्कि कई बार सामाजिक संरचना, सुरक्षा और आपसी सहयोग से भी जुड़ी होती है. यही वजह है कि कुछ जानवर लंबे समय तक संबंध निभाने के लिए जाने जाते हैं. चलिए जानें वो 7 कौन से जानवर हैं. (Photo Credit - AI Generated)
2.कुत्ते: इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी
पालतू जानवरों में कुत्तों को अक्सर सबसे वफादार माना जाता है. वे इंसानों के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाने की क्षमता रखते हैं और मालिक की आवाज़, हावभाव और भावनाओं को पहचानने में सक्षम होते हैं. कई शोधों में पाया गया है कि कुत्ते तनाव या खतरे की स्थिति में अपने मालिक के करीब रहने की कोशिश करते हैं. यही कारण है कि उन्हें सुरक्षा, साथी और सहायक पशु के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
3.हाथी: मजबूत पारिवारिक बंधन का उदाहरण
हाथियों को उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए जाना जाता है. वे आमतौर पर झुंड में रहते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखते हैं.वन्यजीव अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि हाथी अपने घायल या कमजोर साथियों की मदद करते हैं और कई बार मृत साथियों के प्रति भी विशेष व्यवहार दिखाते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
4.घोड़े: भरोसे और दोस्ती का रिश्ता
घोड़े लंबे समय से इंसानों के साथी रहे हैं. एक बार विश्वास बनने के बाद वे अपने देखभाल करने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक पहचानते हैं.घुड़सवारी और थेरेपी कार्यक्रमों में शामिल विशेषज्ञ बताते हैं कि घोड़े मानव भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और सकारात्मक व्यवहार को जल्दी पहचान लेते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
5.बिल्लियां: शांत लेकिन गहरा लगाव
बिल्लियों को अक्सर स्वतंत्र स्वभाव का माना जाता है, लेकिन कई अध्ययन बताते हैं कि वे अपने मालिकों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बना सकती हैं.वे घर में अपने पसंदीदा व्यक्ति के आसपास रहना पसंद करती हैं और कई बार तनाव या बीमारी के समय उसके पास बैठकर साथ देती हैं. (Photo Credit - AI Generated)
6.हंस: जीवन भर निभाने वाला साथी
हंस पक्षियों की उन प्रजातियों में शामिल हैं जो लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रहते हैं. कई शोधों में पाया गया है कि ये पक्षी अपने जोड़े और बच्चों की देखभाल में बराबर भूमिका निभाते हैं.हर साल वे अक्सर उसी स्थान पर लौटते हैं जहां उन्होंने पहले घोंसला बनाया था, जो उनके स्थायी संबंध को दर्शाता है.(Photo Credit - AI Generated)
7.डॉल्फ़िन: सामाजिक और सहयोगी स्वभाव
डॉल्फ़िन को समुद्री दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिना जाता है. वे समूह में रहते हैं और अपने साथियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार दिखाते हैं.समुद्री जीव वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फ़िन कई बार घायल साथियों की मदद करती हैं और संकट में फंसे मनुष्यों के प्रति भी सहायक व्यवहार दिखाने की घटनाएं सामने आई हैं. (Photo Credit - AI Generated)
8.तोते: लंबे समय तक याद रखने की क्षमता
तोते अत्यंत सामाजिक पक्षी माने जाते हैं. वे अपने मालिकों या देखभाल करने वालों को लंबे समय तक पहचान सकते हैं और उनके साथ नियमित संवाद स्थापित कर लेते हैं.पशु व्यवहार विशेषज्ञों का कहना है कि तोते आवाज़, इशारों और व्यवहार के जरिए अपने लगाव को व्यक्त करते हैं, जिससे उनके और इंसानों के बीच मजबूत संबंध बन सकता है. (Photo Credit - AI Generated)
