Harsh Truths: जीवन की 7 कठोर सच्चाइयां जो अक्सर लोगों को बहुत देर से समझ आती हैं, सक्सेस का मूलमंत्र हैं ये

5 . आप खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वही दुनिया करती है

ये भी जीवन का सच है कि आप खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वही दुनिया करती है अगर आप खुद की कद्र करते हैं तो लोग भी आपकी कद्र करते हैं. Self-respect आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्रीज खुद तय नहीं करते तो लोग आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाते हैं और तब पछतावा होता है काश खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था. खुद को नजरअंदाज करना आत्म-सम्मान कम करता है. इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखें. मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि self-esteem career और relationships दोनों को प्रभावित करता है.

