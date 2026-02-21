Bad Habits: मूर्खों में होती हैं ये 7 आदतें, दूसरों की नजर में गिर जाती है इनकी वैल्यू

AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला, सभी की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी, BJP ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध किया, AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला, दिल्ली में BJP का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, BJP का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन | अजित पवार विमान हादसे से जुड़ी खबर, रोहित पवार ने हादसे पर फिर सवाल उठाए, हादसे के पीछे DGCA के बड़े अफसर-रोहित पवार, उड्डयन मंत्री राम मोहन के इस्तीफे की मांग, अजित दादा को न्याय मिलना चाहिए, हादसे के पीछे DGCA के बड़े अफसर, उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इस्तीफा दें- रोहित पवार
लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 10:24 AM IST
1.हर बात को मजाक में उड़ाना
हंसना और माहौल हल्का रखना अच्छी बात है, लेकिन हर स्थिति में मजाक करना आपको गैर-गंभीर साबित कर सकता है. जब आप गंभीर चर्चा में भी हल्कापन दिखाते हैं, तो लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते.
(Credit Image AI)
2.अपनी बात से बार-बार मुकर जाना
जो व्यक्ति हर थोड़ी देर में अपना स्टैंड बदलता है, उसे भरोसेमंद नहीं माना जाता. अगर आप खुद अपनी राय पर कायम नहीं रहेंगे, तो लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे.
3.बीच में टोकना और ध्यान न देना
जब आप किसी की बात काटते हैं या सुनते समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो सामने वाला खुद को अनदेखा महसूस करता है. इससे रिश्तों में दूरी बढ़ती है और आपकी छवि भी खराब होती है.
4.जिम्मेदारी से बचना और बहाने बनाना
हर गलती पर बहाना बनाना या दूसरों पर दोष डालना आपकी विश्वसनीयता कम करता है. सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है.
5.आत्मविश्वास की कमी दिखाना
अगर आप बोलते समय झिझकते हैं, नजरें नहीं मिलाते या अपनी ही बात पर संदेह जताते हैं, तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेते.
6.समय की अनदेखी और वादे तोड़ना
देर से पहुंचना या वादा पूरा न करना यह संकेत देता है कि आप दूसरों के समय और भरोसे की कद्र नहीं करते. इससे आपकी इमेज कमजोर होती है.
(Credit Image AI)
7.हर समय शिकायत और नकारात्मक सोच
लगातार शिकायत करना या हर चीज में कमी निकालना आपको नेगेटिव व्यक्तित्व के रूप में पेश करता है. ऐसे लोगों से लोग दूरी बनाना पसंद करते हैं.
(Credit Image AI)
