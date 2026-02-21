FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

अब माता-पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकेगा प्रेम विवाह, लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

मूर्खों में होती हैं ये 7 आदतें, दूसरों की नजर में गिर जाती है इनकी वैल्यू

वेंटिलेटर पर मरीज को कब रखा जाता है? क्या मशीन पर जाने का मतलब अंतिम समय आना होता है?

शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा

Bad Habits: मूर्खों में होती हैं ये 7 आदतें, दूसरों की नजर में गिर जाती है इनकी वैल्यू

अक्सर हम शिकायत करते हैं कि लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते, हमारी राय को महत्व नहीं देते या हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. हमें लगता है कि समस्या सामने वाले में है, जबकि कई बार वजह हमारे अपने व्यवहार में छिपी होती है. व्यक्तित्व की कुछ छोटी लेकिन नकारात्मक आदतें धीरे-धीरे वैल्यू कम कर देती हैं.

Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 10:24 AM IST

1.हर बात को मजाक में उड़ाना

हर बात को मजाक में उड़ाना
1

हंसना और माहौल हल्का रखना अच्छी बात है, लेकिन हर स्थिति में मजाक करना आपको गैर-गंभीर साबित कर सकता है. जब आप गंभीर चर्चा में भी हल्कापन दिखाते हैं, तो लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते.

(Credit Image AI)

2.अपनी बात से बार-बार मुकर जाना

अपनी बात से बार-बार मुकर जाना
2

जो व्यक्ति हर थोड़ी देर में अपना स्टैंड बदलता है, उसे भरोसेमंद नहीं माना जाता. अगर आप खुद अपनी राय पर कायम नहीं रहेंगे, तो लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे.

3.बीच में टोकना और ध्यान न देना

बीच में टोकना और ध्यान न देना
3

जब आप किसी की बात काटते हैं या सुनते समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो सामने वाला खुद को अनदेखा महसूस करता है. इससे रिश्तों में दूरी बढ़ती है और आपकी छवि भी खराब होती है.

4.जिम्मेदारी से बचना और बहाने बनाना

जिम्मेदारी से बचना और बहाने बनाना
4

हर गलती पर बहाना बनाना या दूसरों पर दोष डालना आपकी विश्वसनीयता कम करता है. सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है.

5.आत्मविश्वास की कमी दिखाना

आत्मविश्वास की कमी दिखाना
5

अगर आप बोलते समय झिझकते हैं, नजरें नहीं मिलाते या अपनी ही बात पर संदेह जताते हैं, तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेते.

6.समय की अनदेखी और वादे तोड़ना

समय की अनदेखी और वादे तोड़ना
6

देर से पहुंचना या वादा पूरा न करना यह संकेत देता है कि आप दूसरों के समय और भरोसे की कद्र नहीं करते. इससे आपकी इमेज कमजोर होती है.

(Credit Image AI)

7.हर समय शिकायत और नकारात्मक सोच

हर समय शिकायत और नकारात्मक सोच
7

लगातार शिकायत करना या हर चीज में कमी निकालना आपको नेगेटिव व्यक्तित्व के रूप में पेश करता है. ऐसे लोगों से लोग दूरी बनाना पसंद करते हैं.

(Credit Image AI)

मूर्खों में होती हैं ये 7 आदतें, दूसरों की नजर में गिर जाती है इनकी वैल्यू
वेंटिलेटर पर मरीज को कब रखा जाता है? क्या मशीन पर जाने का मतलब अंतिम समय आना होता है?
शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
