Bad Habits: मूर्खों में होती हैं ये 7 आदतें, दूसरों की नजर में गिर जाती है इनकी वैल्यू

1 . हर बात को मजाक में उड़ाना

1

हंसना और माहौल हल्का रखना अच्छी बात है, लेकिन हर स्थिति में मजाक करना आपको गैर-गंभीर साबित कर सकता है. जब आप गंभीर चर्चा में भी हल्कापन दिखाते हैं, तो लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते.

(Credit Image AI)