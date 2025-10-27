Poor Thinking Habits: ये 7 आदतें इंसान को बना देती हैं 'गरीब सोच' वाला, रोकती हैं तरक्की का रास्ता

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 27, 2025, 10:21 AM IST
1.तरक्की का रास्ता
आमतौर पर कई लोग अपनी सोच और आदतों से अपनी तरक्की का रास्ता बंद कर लेते हैं. इन आदतों में शामिल है टालमटोल करना, दूसरों को नीचा दिखाने का नेचर, अपनी बजट से ज्यादा खर्च करना और फाइनेंशियल प्लानिंग न करना आदि.
2.आगे बढ़ना है तो तुरंक छोड़ें ये आदत
अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद में बदलाव करने की जरूरत है. ऐसे में आज हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो तुरंत छोड़ देना चाहिए. ये आदतें सोच को खराब करती हैं. इससे तरक्की का रास्ता भी बंद हो जाता है.
3.हर चीज को नेगेटिव देखना
ऐसे लोग हर काम में सिर्फ रिस्क और नुकसान को ही देखते हैं और किसी भी तरह का चैलेंज लेने से पहले ही डर जाते हैं. या कोई नया काम या बिजनेस शुरू कर रहा होगा तो कहेंगे 'इसके पैसे डूब जाएंगे'. आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए. बिना पॉजिटिवी सोच और रिस्क लिए सफलता नहीं मिलती है.
4.समय की कद्र करें
ऐसे लोग समय की खूब बर्बादी करते हैं. घंटों मोबाइल या टीवी पर समय बर्बाद करने से अच्छा है खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें. समय को अपनी असली पूंजी समझें. आप अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी ये सोच और जिंदगी दोनों ही सही ट्रैक पर आ जाएगी.
5.दूसरों को ब्लेम करना
इसके अलावा गरीब सोच वाले इंसान की आदत होती है कि वह हर चीज को लेकर दूसरों को ब्लेम करते हैं और हमेशा बहाने ढूंढते हैं. अमीर सोच वाले लोग अपना रास्ता, अपनी चीजों और फैसलों को लेकर खुद जिम्मेदारी लेंगे, तभी उसपर असली बदलाव कर पाएं.
6.ये आदतें भी हैं जिम्मेदार
इसके अलावा टालमटोल की आदत, सीखने से बचना, जोखिम लेने से डरना और आत्म-संदेह जैसी आदतें भी एक कमजोर और गरीब सोच वाले इंसान की आदतें हैं. इन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए.
