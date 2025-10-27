FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

लाइफस्टाइल

Poor Thinking Habits: ये 7 आदतें इंसान को बना देती हैं 'गरीब सोच' वाला, रोकती हैं तरक्की का रास्ता

Habits Of Poor Thinking People: कहा जाता है कि केवल पैसे से नहीं, बल्कि इंसान अमीर या गरीब आपने सोच और दिमाग से बनता है. ऐसी कई आदतें हैं, जो इंसान की तरक्की का रास्ता बंद कर देती हैं. इन आदतों का असर उनकी सोच पर भी पड़ता है. 

Abhay Sharma | Oct 27, 2025, 10:21 AM IST

1.तरक्की का रास्ता

तरक्की का रास्ता
1

आमतौर पर कई लोग अपनी सोच और आदतों से अपनी तरक्की का रास्ता बंद कर लेते हैं. इन आदतों में शामिल है टालमटोल करना, दूसरों को नीचा दिखाने का नेचर, अपनी बजट से ज्यादा खर्च करना और फाइनेंशियल प्लानिंग न करना आदि. 

2.आगे बढ़ना है तो तुरंक छोड़ें ये आदत 

आगे बढ़ना है तो तुरंक छोड़ें ये आदत 
2

अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद में बदलाव करने की जरूरत है. ऐसे में आज हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो तुरंत छोड़ देना चाहिए. ये आदतें सोच को खराब करती हैं. इससे तरक्की का रास्ता भी बंद हो जाता है. 

3.हर चीज को नेगेटिव देखना

हर चीज को नेगेटिव देखना
3

ऐसे लोग हर काम में सिर्फ रिस्क और नुकसान को ही देखते हैं और किसी भी तरह का चैलेंज लेने से पहले ही डर जाते हैं. या कोई नया काम या बिजनेस शुरू कर रहा होगा तो कहेंगे 'इसके पैसे डूब जाएंगे'. आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए. बिना पॉजिटिवी सोच और रिस्क लिए सफलता नहीं मिलती है. 

4.समय की कद्र करें

समय की कद्र करें
4

ऐसे लोग समय की खूब बर्बादी करते हैं. घंटों मोबाइल या टीवी पर समय बर्बाद करने से अच्छा है खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें. समय को अपनी असली पूंजी समझें. आप अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी ये सोच और जिंदगी दोनों ही सही ट्रैक पर आ जाएगी. 

5.दूसरों को ब्लेम करना

दूसरों को ब्लेम करना
5

इसके अलावा गरीब सोच वाले इंसान की आदत होती है कि वह हर चीज को लेकर दूसरों को ब्लेम करते हैं और हमेशा बहाने ढूंढते हैं. अमीर सोच वाले लोग अपना रास्ता, अपनी चीजों और फैसलों को लेकर खुद जिम्मेदारी लेंगे, तभी उसपर असली बदलाव कर पाएं. 

6.ये आदतें भी हैं जिम्मेदार 

ये आदतें भी हैं जिम्मेदार 
6

इसके अलावा टालमटोल की आदत, सीखने से बचना, जोखिम लेने से डरना और आत्म-संदेह जैसी आदतें भी एक कमजोर और गरीब सोच वाले इंसान की आदतें हैं. इन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए. 

