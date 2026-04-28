Highly Effective लोगों की पहचान होती हैं ये 7 आदतें, क्या आप भी फॉलो करते हैं? 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 28, 2026, 06:05 PM IST
1.सक्रिय बनें (Be Proactive)
अगर आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और ज्यादा प्रभावी बनना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद लें और उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं. इसके अलावा बेवजह उन बातों में समय न लगाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं. (AI Image)
2.अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें (Begin With the End in Mind)
इसके अलावा कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य साफ रखें, किसी भी लक्ष्य को बनाने से पहले आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है और उसी हिसाब से प्लान बनाएं. (AI Image)
3. पहले करें जरूरी काम (Put First Things First)
एक सक्सेसफुल व्यक्ति अपने जरूरी काम सबसे पहले करता है, अपने कामों में प्राथमिकता तय करें और सबसे जरूरी बात यह है कि उसे पहले पूरा करें और समय का सही इस्तेमाल करें. (AI Image)
4.सबकी जीत सोचें (Think Win-Win)
एक सक्सेसफुल और प्रभावी व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है. आप भी हर स्थिति में ऐसा सोचें कि सभी को फायदा हो और फैसला लें, जिसमें किसी का नुकसान न हो और सब खुश रहें. (AI Image)
5.पहले समझें, फिर समझाएं (Seek First to Understand, Then to Be Understood)
एक सक्सेसफुल और प्रभावी व्यक्ति हमेशा दूसरों की बातें सुनता है, इसलिए आप भी पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनें और समझें, उसके बाद अपनी बात शांत और सम्मान के साथ रखें. ये एक प्रभावी व्यक्ति की निशानी है. (AI Image)
6.मिलकर काम करें (Synergize)
एक सक्सेसफुल और प्रभावी व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करता है. इसलिए आप भी दूसरों के साथ मिलकर काम करें और अलग-अलग विचारों को अपनाएं. इससे बेहतर नतीजे मिलते हैं. (AI Image)
7.खुद को बेहतर बनाते रहें (Sharpen the Saw)
एक सक्सेसफुल और प्रभावी व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, समय-समय पर खुद को रिफ्रेश करें और नई चीजें सीखें. सबसे जरूरी बात आराम करें और अपने शरीर व दिमाग का ध्यान रखें. (AI Image)
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