Highly Effective लोगों की पहचान होती हैं ये 7 आदतें, क्या आप भी फॉलो करते हैं? 

1 . सक्रिय बनें (Be Proactive)

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अगर आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और ज्यादा प्रभावी बनना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद लें और उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं. इसके अलावा बेवजह उन बातों में समय न लगाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं. (AI Image)