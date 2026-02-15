Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

4 . इन 4 आदतों से दिमाग होगा रिचार्ज

4

चौथी आदत है छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना, वो करें जो आपको खुशी देती हैं, जो मन को अच्छा लगे. इसके लिए दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें, धन्यवाद कहें, किसी की बात अच्छी लगे तो खुलकर तारीफ करें. इसके अलावा किताबें पढ़ने, कहानियां सुनने या डायरी में अपने विचार लिखने की आदत डालें.