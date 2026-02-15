Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 15, 2026, 01:36 PM IST
1.मन शांत रखना क्यों जरूरी?
नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अनुसार, अगर मन शांत और स्थिर रहेगा तो ध्यान (फोकस) बेहतर होगा. इससे काम करने की क्षमता बढ़ेगी और ऑफिस में प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तनाव का बेहतर सामना कर पाता है, सही फैसले लेता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है.
2.मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हैं ये आदतें
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खराब मानसिक स्थिति से अनुपस्थिति और प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती है. इसलिए, रोजमर्रा की आदतों में आसान उपायों को अपनाकर सेहतमंद रहा जा सकता है. आइए जानें ऐसी ही कुछ खास आदतों के बारे में...
3.प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं ये 3 आदतें
एक्सपर्ट के अनुसार, मानसिक रूप से सेहतमंद रहने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और दिमाग को रिचार्ज करने के लिए नियमित व्यायाम करने की आदत डालें, दूसरा संतुलित और पौष्टिक आहार लें, तीसरा अच्छी नींद पूरी करें. अच्छी नींद के लिए मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं, खासकर सोने से पहले.
4.इन 4 आदतों से दिमाग होगा रिचार्ज
चौथी आदत है छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना, वो करें जो आपको खुशी देती हैं, जो मन को अच्छा लगे. इसके लिए दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें, धन्यवाद कहें, किसी की बात अच्छी लगे तो खुलकर तारीफ करें. इसके अलावा किताबें पढ़ने, कहानियां सुनने या डायरी में अपने विचार लिखने की आदत डालें.
5.इन आदतों को अपनाएं
परिवार और अपने पसंदीदा इंसान जैसे दोस्त के साथ समय बिताएं, पारिवारिक गतिविधियों में शामिल हों. रोजाना योग और ध्यान का अभ्यास करें. मोबाइल फोन से दूरी के साथ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें और अनावश्यक स्क्रॉलिंग से बचें. नई स्किल्स - हॉबी अपनाएं, जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग या संगीत.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.