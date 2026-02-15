FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

वोटबैंक के लिए ऐसे बयान दे रहे- अनिल, BJP नेता अनिल मोहिते ने एलान किया, सपकाल की जुबान काटने पर इनाम देंगे- अनिल, जुबान काटने वाले को 10 लाख इनाम- अनिल, सपकाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए- अनिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
GATE 2026 Answer Key 2026: कब जारी होगी गेट 2026 परीक्षा की आंसर की? नोट कर लें डेट और टाइम

GATE 2026 Answer Key 2026: कब जारी होगी गेट 2026 परीक्षा की आंसर की? नोट कर लें डेट और टाइम

'क्लियर एयर, क्लीन दिल्ली' मिशन को मिली रफ्तार, CM रेखा गुप्ता ने किया IGI एयरपोर्ट पर 120 हाई-टेक मिस्ट स्प्रे सिस्टम का शुभारंभ

'क्लियर एयर, क्लीन दिल्ली' मिशन को मिली रफ्तार, CM रेखा गुप्ता ने किया IGI एयरपोर्ट पर 120 हाई-टेक मिस्ट स्प्रे सिस्टम का शुभारंभ

महाशिवरात्रि पर अमरख महादेव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की पूजा और देशवासियों के लिए मांगा आशीर्वाद

महाशिवरात्रि पर अमरख महादेव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की पूजा और देशवासियों के लिए मांगा आशीर्वाद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

Brain Recharge: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर के साथ दिमाग को हेल्दी और शांत रखना आसान नहीं है, काम का दबाव और खराब दिनचर्या मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक,  प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और  दिमाग को रिचार्ज करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में ये आदतें जरूर शामिल करें... 

Abhay Sharma | Feb 15, 2026, 01:36 PM IST

1.मन शांत रखना क्यों जरूरी?

मन शांत रखना क्यों जरूरी?
1

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अनुसार, अगर मन शांत और स्थिर रहेगा तो ध्यान (फोकस) बेहतर होगा. इससे काम करने की क्षमता बढ़ेगी और ऑफिस में प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तनाव का बेहतर सामना कर पाता है, सही फैसले लेता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है. 

Advertisement

2.मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हैं ये आदतें

मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हैं ये आदतें
2

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खराब मानसिक स्थिति से अनुपस्थिति और प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती है. इसलिए, रोजमर्रा की आदतों में आसान उपायों को अपनाकर सेहतमंद रहा जा सकता है. आइए जानें ऐसी ही कुछ खास आदतों के बारे में... 

3.प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं ये 3 आदतें 

प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं ये 3 आदतें 
3

एक्सपर्ट के अनुसार, मानसिक रूप से सेहतमंद रहने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और दिमाग को रिचार्ज करने के लिए नियमित व्यायाम करने की आदत डालें, दूसरा संतुलित और पौष्टिक आहार लें, तीसरा अच्छी नींद पूरी करें. अच्छी नींद के लिए मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं, खासकर सोने से पहले.

4.इन 4 आदतों से दिमाग होगा रिचार्ज

इन 4 आदतों से दिमाग होगा रिचार्ज
4

चौथी आदत है छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना, वो करें जो आपको खुशी देती हैं, जो मन को अच्छा लगे. इसके लिए दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें,  धन्यवाद कहें, किसी की बात अच्छी लगे तो खुलकर तारीफ करें. इसके अलावा किताबें पढ़ने, कहानियां सुनने या डायरी में अपने विचार लिखने की आदत डालें. 

 

TRENDING NOW

5.इन आदतों को अपनाएं

इन आदतों को अपनाएं
5

परिवार और अपने पसंदीदा इंसान जैसे दोस्त के साथ समय बिताएं, पारिवारिक गतिविधियों में शामिल हों. रोजाना योग और ध्यान का अभ्यास करें. मोबाइल फोन से दूरी के साथ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें और अनावश्यक स्क्रॉलिंग से बचें. नई स्किल्स - हॉबी अपनाएं, जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग या संगीत.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका
ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन
अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन
Post Office Scheme: अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक
अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
MORE
Advertisement