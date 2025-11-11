Snoring Prevention Tips: इस 7 Day Plan से दूर हो जाएगी खर्राटों की समस्या, फॉलो करके देखें ये तरीका 

9 . इन बातों का रखें ध्यान

9

आयुर्वेदिक रूप से गरम पानी, अदरक-हल्दी वाली चाय, तुलसी और मुलेठी का सेवन इसमें फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा तैलीय, भारी और ठंडी चीजें कम लें और धूम्रपान, शराब और ज्यादा मीठा न लें, वजन नियंत्रित रखें और कमरे में नमी बनाए रखें. साथ ही सोते समय नाक से सांस लेने की आदत डालें. अगर खर्राटों के साथ नींद में सांस रुकने या झटके जैसी समस्या है तो इस स्थिति में विशेषज्ञ से परामर्श लें. इनपुचट- आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से