दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?

1 . दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है?

1

भारत, अमेरिका, चीन या रूस नहीं, बल्कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है. के लिए दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग लिस्ट आ गई है. संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट बुधवार को प्रकाशित हुई. इस वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार आठवें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है. पिछले साल की तरह इस साल भी भारत खुशहाल देशों की रैंकिंग में 126वें स्थान पर है. हालाँकि, 143 देशों के सर्वे में भारत का स्थान काफी नीचे आ गया है.