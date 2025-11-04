FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग, कारोबारी से 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी

प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?

संयुक्त राष्ट्र की World Happiness Report के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश पिछले 8 सालों से नंबर वन पर कब्जा जमाए हुए है. इस देश में हर दिन एक फेस्टिवल की तरह होता है. रिपोर्ट 143 देशों के सर्वे पर आधारित है. चलिए जानें भारत खुशहाली के मामले में कहां स्टैंड करता है.

ऋतु सिंह | Nov 04, 2025, 08:59 AM IST

1.दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है?

1

भारत, अमेरिका, चीन या रूस नहीं, बल्कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है.  के लिए दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग लिस्ट आ गई है. संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट बुधवार को प्रकाशित हुई. इस वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार आठवें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है. पिछले साल की तरह इस साल भी भारत खुशहाल देशों की रैंकिंग में 126वें स्थान पर है. हालाँकि, 143 देशों के सर्वे में भारत का स्थान काफी नीचे आ गया है.

2.डेनमार्क

2

 फिनलैंड के बाद दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग में डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का नंबर आता है. नॉर्डिक देशों ने 10 सबसे खुशहाल देशों में अपनी जगह बरकरार रखी है. तालिबान शासित अफगानिस्तान इस रैंकिंग में सबसे नीचे है. हालाँकि, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भारत से आगे हैं.

3.आइसलैंड  

3

छोटा देश, लेकिन मजबूत समुदाय. यहां सामाजिक एकता और सुरक्षा की भावना सबसे ऊंचे स्तर पर है.

4.स्वीडन

4

स्वीडन में स्वतंत्रता, समानता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को खुशी से जोड़ा गया है.
लोगों की मानसिक सेहत और कार्य-जीवन संतुलन यहां बेहतरीन है.

5.इज़राइल  

5

इज़राइल ने चुनौतियों के बावजूद अपने नागरिकों में सामुदायिक मजबूती और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है.
 

6.नीदरलैंड 

6

नीदरलैंड में जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण संतुलन और सामाजिक समानता का मेल खुशी की कुंजी है.
यहां लोग खुले विचारों वाले और संतुष्ट माने जाते हैं.

7.नॉर्वे 

7

नॉर्वे की प्राकृतिक सुंदरता, उच्च शिक्षा स्तर और सामाजिक समानता इसे सातवें स्थान पर लाती है.
यहां के नागरिक जीवन को सरल और संतुलित तरीके से जीना पसंद करते हैं.

8.भारत की स्थिति कैसी है खुशहाली के मामले में?

8

भारत इस रिपोर्ट में 126वें स्थान पर है.  भारत इस रिपोर्ट में 126वें स्थान पर है. पिछले साल की तरह इस बार भी भारत की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक संतुलन और जीवन संतुष्टि के पैमाने पर भारत को और मेहनत करनी होगी. हालांकि देश में आर्थिक विकास तेज़ है, लेकिन सामाजिक सहयोग और जीवन संतुलन जैसे कारकों में सुधार की ज़रूरत बताई गई है.

