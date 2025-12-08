दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 08, 2025, 08:18 AM IST
1.दुनिया अब शाकाहारी यात्रियों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा अनुकूल
दुनिया अब शाकाहारी यात्रियों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा अनुकूल हो गई है . कुछ देशों में, शाकाहार सिर्फ़ खाने का विकल्प नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है. वहाँ का खाने सब्ज़ियों का सम्मान करता है और आपको हर निवाले में स्थानीय जीवन से जुड़ाव का एहसास कराता है . शाकाहारी यात्रा कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि दुनिया को और भी ज़्यादा स्वाद चखाने का एक शानदार तरीका है. भूमध्यसागरीय देशों से लेकर जहाँ जैतून का तेल और सब्ज़ियाँ महत्वपूर्ण हैं , एशियाई देशों तक जहाँ वनस्पति- आधारित आहार की आध्यात्मिक जड़ें हैं , आज कई गंतव्य शाकाहारी यात्रियों का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं .
2.शाकाहारी खाने के महत्व दुनिया भी समझ रही
हम भारतीय तो शाकाहारी खाने के महत्व को पहले से ही जानते हैं, लेकिन अब दुनिया ने भी इसे स्वीकार कर लिया है. ताज़ी सब्ज़ियों की उपलब्धता, सब्ज़ियों का सम्मान करने वाली पाक परंपराएँ और आधुनिक शाकाहारी आंदोलन, खाने संस्कृति को बदल रहे हैं. ये देश सिर्फ़ सलाद ही नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन के साथ घुल-मिलकर खाने का अद्भुत अनुभव भी प्रदान करते हैं. तो चलिए जानें दुनिया के 7 सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी- अनुकूल देश कौन से हैं जहां कभी नॉनवेज ही फेमस थे.
3.इटली पास्ता और पिज़्ज़ा का स्वर्ग
इटली के भूमध्यसागरीय व्यंजनों में सब्ज़ियाँ और जैतून का तेल बहुत महत्वपूर्ण हैं. यहाँ शाकाहारी व्यंजन भी मांसाहारी व्यंजनों जितने ही मूल्यवान हैं. मुख्य व्यंजन: कैसियो ई पेपे (पनीर और काली मिर्च पास्ता), बैंगन पार्मिगियाना, मशरूम रिसोट्टो, पिज्जा मार्गेरिटा.
4.ग्रीस: एक भूमध्यसागरीय सपना:
जैतून, फेटा पनीर, ताजी सब्जियों और फलियों से भरपूर ग्रीक खाना स्वाभाविक रूप से शाकाहारी-अनुकूल है. मुख्य व्यंजन: सागनाकी (तली हुई पनीर), स्पैनकोपिटा (पालक और पनीर पेस्ट्री), ग्रीक सलाद, शाकाहारी मूसका.
5.थाईलैंड: मसालों की भूमि :
बौद्ध संस्कृति के कारण थाईलैंड में शाकाहारी खाने स्वाभाविक है. यहाँ के खाने में जड़ी-बूटियाँ, मसाले और सब्ज़ियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं.मुख्य व्यंजन: शाकाहारी हरी करी, पैड थाई (टोफू संस्करण), टॉम यम सूप, स्प्रिंग रोल.
6.इज़राइल: एक आधुनिक शाकाहारी केंद्र:
भूमध्यसागरीय और मध्य पूर्वी प्रभावों वाले इज़राइली व्यंजनों में ताज़ी उपज और फलियों का भरपूर उपयोग होता है. हम्मस और फलाफल सड़क पर आम हैं. मुख्य व्यंजन: हम्मस, फलाफेल, साबिच, शक्शुका.
7.ताइवान: बौद्ध शाकाहारी परंपरा:
बौद्ध शाकाहारी परंपराओं वाले ताइवान की खाद्य संस्कृति बेहद रचनात्मक है. यहाँ नकली मांस बहुत प्रसिद्ध है. मुख्य व्यंजन: बौद्ध शाकाहारी मांस, सब्जी स्टर-फ्राई नूडल्स, टोफू हॉट पॉट.
8.लेबनान: मेज़े मास्टरपीस :
लेबनान की "मेज़े" संस्कृति (कई छोटे व्यंजन साझा करना) शाकाहारियों के लिए अनगिनत विकल्प प्रदान करती है.मुख्य व्यंजन: हम्मस और बाबा घनौश, तब्बौलेह (अजमोद सलाद), फत्तौश सलाद, फलाफेल.
9.भारत: शाकाहारियों का जन्मस्थान :
भारत शाकाहारियों के लिए स्वर्ग है. गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपनी खाने संस्कृति पूरी तरह से सब्ज़ियों, दालों और डेयरी उत्पादों पर आधारित की है. यहाँ "शुद्ध शाकाहारी" होटल आम हैं.मुख्य व्यंजन: मसाला डोसा, चना मसाला, पनीर टिक्का, दाल मखनी.
