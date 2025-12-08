दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स

1 . दुनिया अब शाकाहारी यात्रियों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा अनुकूल

दुनिया अब शाकाहारी यात्रियों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा अनुकूल हो गई है . कुछ देशों में, शाकाहार सिर्फ़ खाने का विकल्प नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है. वहाँ का खाने सब्ज़ियों का सम्मान करता है और आपको हर निवाले में स्थानीय जीवन से जुड़ाव का एहसास कराता है . शाकाहारी यात्रा कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि दुनिया को और भी ज़्यादा स्वाद चखाने का एक शानदार तरीका है. भूमध्यसागरीय देशों से लेकर जहाँ जैतून का तेल और सब्ज़ियाँ महत्वपूर्ण हैं , एशियाई देशों तक जहाँ वनस्पति- आधारित आहार की आध्यात्मिक जड़ें हैं , आज कई गंतव्य शाकाहारी यात्रियों का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं .

