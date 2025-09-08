FacebookTwitterYoutubeInstagram
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

मोरिंगा में विटामिन-ए, सी, कैल्शियम, पोटैशियम और आयरन जैसे जरूरी विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिल जाता है, इतना ही नहीं यह प्रोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स है. ऐसे में रोज सुबह खाली पेट मोरिंगा की पत्तियों का पानी पीने से सेहत ये जबरदस्त लाभ मिल सकते हैं. 

Abhay Sharma | Sep 08, 2025, 08:26 PM IST

1.बढ़ाए एनर्जी लेवल

बढ़ाए एनर्जी लेवल
1

इसमें मौजूद आयरन और विटामिन शरीर में खून की कमी को दूर कर सकता है, इससे थकान कम होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे सुबह पीने से दिनभर फूर्ति बनी रहती है. 
 

2.पाचन तंत्र बने मजबूत

पाचन तंत्र बने मजबूत
2

इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, साथ ही इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसका फाइबर कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाकर पेट को साफ रखने में आपकी मदद कर सकता है. 

3.वजन घटाए 

वजन घटाए 
3

कम कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन वाला यह ड्रिंक वजन कम करने में मदद कर सकता है, यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने में मददगार साबित हो सकता है. इसके अलावा इसे पीने के बाद लंबे समय तक पेट भरा होने का अहसास दिलाता है. 

4.इम्यून सिस्टम होगा मजबूत

इम्यून सिस्टम होगा मजबूत
4

मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन-सी और अन्य एंटी-ऑक्सीडेंट्स कूट-कूट के भरे होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा नियमित रूप से इसका पानी पीने से सर्दी-जुकाम जैसे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है. 

5.ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद

ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद
5

मोरिंगा ब्लड शुगर लेवल को कम करने में और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है. इससे दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और इससे दिल की बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है. 

6.त्वचा-बालों के लिए वरदान

त्वचा-बालों के लिए वरदान
6

इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की चमक बढ़ाने और एक्ने को रोकने में मददगार माने जाते हैं. इतना ही नहीं ये उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करते हैं और इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाकर बालों के झड़ने की समस्या को रोकते हैं. 

7.शरीर की सूजन करे कम

शरीर की सूजन करे कम
7

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोरिंगा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और इसका पानी गठिया जैसी सूजन वाली बीमारियों में होने वाले दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें. 

