6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 02, 2025, 06:41 PM IST
1.नींद नहीं आ रही? एक मिनट तक तेजी से पलकें झपकाएं
अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर करवट बदलते रहते हैं तो आप 1 मिनट तक तेजी से अपनी पलकें झपकाएं. इसका असर तुरंत आपको महसूस हो सकता है.
2.घबराहट है? दिल पर हाथ रखें और लें गहरी सांस
इसके अलावा अगर आपको अचानक घबराहट या बेचैनी बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में अपना हाथ दिल पर रखनें और धीमी, गहरी सांसें लें. यह आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है.
3.सुस्ती महसूस हो रही है? इस तरीके से करें ब्रश
रोजाना के काम को एक अलग तरीके से करने पर जैसे नॉर्मल हाथ की जगह दूसरे हाथ से दाँत साफ करने से दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगता है. अचानक इस बदलाव से भ्रम पैदा होता है और दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है. रोज की आदतों के टूटने की वजह से दिमाग स्टिमुलेट होता है.
4.नाक बंद है? ऐसे करें बर्फ का इस्तेमाल
नाक बंद होने पर मुंह की तालू पर बर्फ रखने से अंदर की नसों को ठंडक मिलती है, जिससे नर्व उन सिग्नलों को शांत करती है जो नाक में सूजन और रुकावट पैदा करते हैं. कुछ ही सेकेंड बर्फ लगाने से नाक की जकड़न धीरे-धीरे कम हो सकती है, इससे सांस लेने में थोड़ी राहत मिल सकती है.
5.नर्वस हैं? नाक को हल्के से दबाएं
नर्वसनेस में सांसों की गति और दिल की धड़कन तेज हो जाती है. इस स्थिति में नाक को हल्का-सा दबाने से सांसें थोड़ी रुकती हैं. कुछ सेकंड तक ऐसा करने से तनाव कम महसूस होता है और मन धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगता है.
6.ऊर्जा कम लग रही है? चेहरे पर छिड़कें ठंडा पानी
थका हुआ महसूस हो या ऊर्जा कम लगे तो चेहरे पर ठंडा पानी मारने तुरंत ताज़गी मिलती है. दरअसल, इससे त्वचा की नसों सक्रिय होती हैं और दिमाग को एक तेज़ सिग्नल मिलता है और आप ज्यादा जागरूक महसूस करने लगते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
