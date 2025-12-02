6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!

6 . ऊर्जा कम लग रही है? चेहरे पर छिड़कें ठंडा पानी

थका हुआ महसूस हो या ऊर्जा कम लगे तो चेहरे पर ठंडा पानी मारने तुरंत ताज़गी मिलती है. दरअसल, इससे त्वचा की नसों सक्रिय होती हैं और दिमाग को एक तेज़ सिग्नल मिलता है और आप ज्यादा जागरूक महसूस करने लगते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

