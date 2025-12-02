FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो शख्स जिसने 18 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत को दी थी चुनौती, हंसते-हंसते फांसी को लगा लिया था गले

वो शख्स जिसने 18 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत को दी थी चुनौती, हंसते-हंसते फांसी को लगा लिया था गले

इमरान खान जिंदा हैं ? अदियाला जेल में मुलाकात के बाद क्या बोलीं बहन उज्मा, सामने आई अहम जानकारी

इमरान खान जिंदा हैं ? अदियाला जेल में मुलाकात के बाद क्या बोलीं बहन उज्मा, सामने आई अहम जानकारी

इमरान खान सही सलामत हैं या नहीं, अब खुलेगा राज? अदियाला जेल में बहन को मिली मिलने की इजाजत

इमरान खान सही सलामत हैं या नहीं, अब खुलेगा राज? अदियाला जेल में बहन को मिली मिलने की इजाजत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता

कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता

मेजर मोहित शर्मा के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'धुरंधर' से फिर से चर्चा में आए ये बहादुर आर्मी ऑफिसर

मेजर मोहित शर्मा के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'धुरंधर' से फिर से चर्चा में आए ये बहादुर आर्मी ऑफिसर

Chewing Water: पानी पीने के बजाए 'चबाने' की सलाह! कैसे खराब पाचन एसिडिटी में मदद करता है ये अनोखा तरीका? 

Chewing Water: पानी पीने के बजाए 'चबाने' की सलाह! कैसे खराब पाचन एसिडिटी में मदद करता है ये अनोखा तरीका?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!

7 Weird Ways To Control Your Body: आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने शरीर पर जबरदस्त काबू पा सकते हैं. इन बॉडी हैक्स से आपको नींद न आने, हाई एंग्जाइटी जैसी अन्य कई समस्याओं से तुरंत राहत दिला सकते हैं. 

Abhay Sharma | Dec 02, 2025, 06:41 PM IST

1.नींद नहीं आ रही? एक मिनट तक तेजी से पलकें झपकाएं  

नींद नहीं आ रही? एक मिनट तक तेजी से पलकें झपकाएं  
1

अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर करवट बदलते रहते हैं तो आप 1 मिनट तक तेजी से अपनी पलकें झपकाएं. इसका असर तुरंत आपको महसूस हो सकता है. 

Advertisement

2.घबराहट है? दिल पर हाथ रखें और लें गहरी सांस 

घबराहट है? दिल पर हाथ रखें और लें गहरी सांस 
2

इसके अलावा अगर आपको अचानक घबराहट या बेचैनी बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में अपना हाथ दिल पर रखनें और धीमी, गहरी सांसें लें. यह आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है. 

3.सुस्ती महसूस हो रही है? इस तरीके से करें ब्रश

सुस्ती महसूस हो रही है? इस तरीके से करें ब्रश
3

रोजाना के काम को एक अलग तरीके से करने पर जैसे नॉर्मल हाथ की जगह दूसरे हाथ से दाँत साफ करने से दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगता है. अचानक इस बदलाव से भ्रम पैदा होता है और दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है. रोज की आदतों के टूटने की वजह से दिमाग स्टिमुलेट होता है. 

4.नाक बंद है? ऐसे करें बर्फ का इस्तेमाल 

नाक बंद है? ऐसे करें बर्फ का इस्तेमाल 
4

नाक बंद होने पर मुंह की तालू पर बर्फ रखने से अंदर की नसों को ठंडक मिलती है, जिससे नर्व उन सिग्नलों को शांत करती है जो नाक में सूजन और रुकावट पैदा करते हैं. कुछ ही सेकेंड बर्फ लगाने से नाक की जकड़न धीरे-धीरे कम हो सकती है, इससे सांस लेने में थोड़ी राहत मिल सकती है. 

TRENDING NOW

5.नर्वस हैं? नाक को हल्के से दबाएं 

नर्वस हैं? नाक को हल्के से दबाएं 
5

नर्वसनेस में सांसों की गति और दिल की धड़कन तेज हो जाती है. इस स्थिति में नाक को हल्का-सा दबाने से सांसें थोड़ी रुकती हैं. कुछ सेकंड तक ऐसा करने से तनाव कम महसूस होता है और मन धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगता है. 

 

6.ऊर्जा कम लग रही है? चेहरे पर छिड़कें ठंडा पानी

ऊर्जा कम लग रही है? चेहरे पर छिड़कें ठंडा पानी
6

थका हुआ महसूस हो या ऊर्जा कम लगे तो चेहरे पर ठंडा पानी मारने तुरंत ताज़गी मिलती है. दरअसल, इससे त्वचा की नसों सक्रिय होती हैं और दिमाग को एक तेज़ सिग्नल मिलता है और आप ज्यादा जागरूक महसूस करने लगते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता
कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता
मेजर मोहित शर्मा के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'धुरंधर' से फिर से चर्चा में आए ये बहादुर आर्मी ऑफिसर
मेजर मोहित शर्मा के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'धुरंधर' से फिर से चर्चा में आए ये बहादुर आर्मी ऑफिसर
Chewing Water: पानी पीने के बजाए 'चबाने' की सलाह! कैसे खराब पाचन एसिडिटी में मदद करता है ये अनोखा तरीका? 
Chewing Water: पानी पीने के बजाए 'चबाने' की सलाह! कैसे खराब पाचन एसिडिटी में मदद करता है ये अनोखा तरीका?
10वीं तक भी नहीं पढ़े कमल हासन को 71 की उम्र में मिली कौन सी 'सरकारी नौकरी'? ऐसे पूरा किया मां का सपना
10वीं तक भी नहीं पढ़े कमल हासन को 71 की उम्र में मिली कौन सी 'सरकारी नौकरी'? ऐसे पूरा किया मां का सपना
Lemon Peel Uses: क्या आपको पता है नींबू के छिलकों से घर के कितने सारे काम निपटा सकते हैं आप?
Lemon Peel Uses: क्या आपको पता है नींबू के छिलकों से घर के कितने सारे काम निपटा सकते हैं आप?
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
MORE
Advertisement