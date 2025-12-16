Homemade Hair Mask: केला, दही और आंवला... इन 6 चीजों से बनाएं नेचुरल हेयर मास्क, रूखे-बेजान बालों में आ जाएगी नई जान 

5 . आंवला से बनाएं हेयर मास्क

5

आंवला बालों और स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसे डाइट में शामिल करने से और बालों में लगाने दोनों से ही बाल मजबूत हो सकते हैं. बालों पर इसके इस्तेमाल के लिए एक कटोरी में आंवले का पाउडर लें और फिर उसमें पानी मिलाएं. फिर इस मिश्रण को करीब 20 से 30 मिनट बालों पर लगाएं और फिर हेयर वॉश कर लें.