Homemade Hair Mask: केला, दही और आंवला... इन 6 चीजों से बनाएं नेचुरल हेयर मास्क, रूखे-बेजान बालों में आ जाएगी नई जान 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 16, 2025, 11:04 AM IST
1.नेचुरल होममेड हेयर मास्क
इन नेचुरल होममेड हेयर मास्क की मदद से न केवल रूखे और फ्रिजी बाल सही होंगे बल्कि कमजोर बालों का टूटना भी कम होगा. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक घर पर नेचुरल चीजों से बने इन हेयर मास्क को लगाने से बालों को पोषण मिलता है. इससे बाल सिल्की, शाइनी और मजबूत नजर आते हैं.
2.केले से बनाएं नेचुरल हेयर मास्क
इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक पका केला लें और उसे मैश करें और फिर इसे बालों पर लगाएं. इसके बाद इसे 15 से 20 मिनट तक लगाए रखें और फिर बालों को धो लें. इससे बाल मॉइस्चराइज होंगे और बालों क टूटना भी कम होगा.
3.दही से बनाएं हेयर मास्क
मजबूत और सिल्की बालो के लिए आप दही का हेयर मास्क भी लगा सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में दही लें और फेंटकर इसे थोड़ा पतला कर लें. इसके बाद इसे बालों में अप्लाई करें और करीब 20 से 25 मिनट बाद हेयर वॉश कर लें. इससे बालों में हो रहे डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो सकती है.
4.शहद और नींबू का हेयर मास्क
बालों के लिए शहद भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. आप शहद और नींबू की मदद से भी हेयर मास्क बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में एक चम्मच शहद लें और फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं. फिर इसे मिक्स करके बालों पर लगाएं और थोड़ी देर बाद बालों को ठंडे पानी से धो लें.
5.आंवला से बनाएं हेयर मास्क
आंवला बालों और स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसे डाइट में शामिल करने से और बालों में लगाने दोनों से ही बाल मजबूत हो सकते हैं. बालों पर इसके इस्तेमाल के लिए एक कटोरी में आंवले का पाउडर लें और फिर उसमें पानी मिलाएं. फिर इस मिश्रण को करीब 20 से 30 मिनट बालों पर लगाएं और फिर हेयर वॉश कर लें.
6.नारियल पानी से बनाएं हेयर मास्क
इसके अलावा अगर आप बालों की चमक बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल पानी को बालों में लगाने से बालों का रूखापन दूर होता है. इसे आप सीधे बालों पर लगा सकते हैं.
7.अंडे से बनाएं हेयर मास्क
इसके अलावा आपको अंडे का हेयर मास्क जरूर ट्राई करना चाहिए. इससे बाल सिल्की होते हैं. इस हेयर मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें और फिर इसे बालों में करीब 30 मिनट तक लगाएं और हेयर वॉश कर लें.
