नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां

2 . ठंड आने से पहले बगीचे में कौन-कौन सी सब्जियां लगाएं?

सर्दियों का मौसम ताजी और हरी सब्जियों के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें उगाने का सही समय अभी है? अगर आप अभी तक नींबू या भिंडी जैसी फसलों की कटाई में व्यस्त हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने किचन गार्डन को सर्दियों की पैदावार के लिए तैयार करें. सितंबर और अक्टूबर के महीने सर्दियों की सब्जियों के बीज बोने या पौधे लगाने के लिए सबसे उत्तम होते हैं, ताकि ठंड शुरू होते ही आपको भरपूर फल मिल सके. इसके लिए आप गाजर, मूली और बंदा सहित अन्य सब्जियां भी लगा सकते हैं.