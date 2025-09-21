IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक
एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
Shardiya Navratri 2025 Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश
अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
Bihar Election: बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद
PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
अब सफर में प्यास बुझाना होगा सस्ता, Indian Railways ने घटाए रेल नीर के दाम
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Sep 21, 2025, 01:56 PM IST
1.सर्दियों से पहले बगीचे में पौधे लगाना क्यों जरूरी है?
सर्दियों की ताजी सब्जियों की भरमार चाहते हैं, तो सितंबर-अक्टूबर का समय कुछ पौधे को लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इस मौसम में सब्जियों को लगाकर ठंड आते-आते आप ढेर सारी उपज बढ़ा सकते हैं. फिर सर्दियों में आपको बाजार से हरी सब्जियां लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हर दिन घर की ऑर्गेनिक और नेचुरल सब्जी खा सकते हैं.
2.ठंड आने से पहले बगीचे में कौन-कौन सी सब्जियां लगाएं?
सर्दियों का मौसम ताजी और हरी सब्जियों के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें उगाने का सही समय अभी है? अगर आप अभी तक नींबू या भिंडी जैसी फसलों की कटाई में व्यस्त हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने किचन गार्डन को सर्दियों की पैदावार के लिए तैयार करें. सितंबर और अक्टूबर के महीने सर्दियों की सब्जियों के बीज बोने या पौधे लगाने के लिए सबसे उत्तम होते हैं, ताकि ठंड शुरू होते ही आपको भरपूर फल मिल सके. इसके लिए आप गाजर, मूली और बंदा सहित अन्य सब्जियां भी लगा सकते हैं.
3.घर में पालक कैसे उगाएं? (Spinach Plant)
पालक सर्दियों की सबसे लोकप्रिय और सबसे आसानी से उगने वाली सब्जी है. यह आयरन और विटामिन से भरपूर होती है. इसे बार-बार काटने पर यह दोबारा उगती रहती है, जिससे पूरी सर्दियों में इसकी उपलब्धता बनी रहती है. इसे सीधे बीज से गमले या क्यारी में लगाएं.
4.गमले में मूली कैसे उगाएं? (Radish Plant)
मूली एक जड़ वाली सब्जी है, जिसे उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है. यह जल्दी तैयार होती है और गमलों में आसानी से उग जाती है. सलाद और अचार के लिए ताजी मूली का स्वाद लाजवाब होता है. इसके बीज सीधे मिट्टी में बोएं. बस ध्यान रखें कि गमला या क्यारी कम से कम 6 से 8 इंच गहरी हो, ताकि मूली की जड़ को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिले.
5.पत्तागोभी, फूलगोभी या ब्रोकली कैसे लगाएं? (Cabbage / Cauliflower / Broccoli Plant)
इन तीनों में से कोई भी एक, या अपनी पसंद के अनुसार दो सब्जियां लगा सकते हैं. ये तीनों ही सर्दियां की मुख्य सब्जियां हैं और बगीचे की सुंदरता भी बढ़ाते हैं. इन्हें सीधे बीज से उगाने के बजाय नर्सरी से छोटे पौधे लाकर लगाना सबसे आसान और सफल तरीका है.
6.कैसे लगाएं गाजर का पौधा? (Carrot Plant)
सर्दी की सबसे मीठी और रंगीन सब्जी गाजर है. घर की ताजी गाजर का स्वाद बाजार वाली से कहीं बेहतर होता है. यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है. गाजर को लगाने के लिए आप बीज को मिट्टी में ज्यादा गहराई तक न डालें. बुवाई के समय मिट्टी को हल्का रखें. यह लगभग 90-120 दिनों में तैयार होती है.
7.गमले में शिमला मिर्च कैसे उगाएं? (Capsicum Plant)
सर्दियों में शिमला मिर्च तो आपको मार्केट में भर-भर कर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आप उसे गमले में घर पर ही उगा सकते हैं. गमले में सीधा बीज डालने से अच्छा है कि आप बीज को नर्सरी ट्रे या छोटे गमलों में लगा लें. इसे 1–1.5 सेमी गहराई में हल्की मिट्टी से ढक दें. जब पौधे में 3–4 पत्तियों आने लगे, तो इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर दें. यह गमले में पौधा उगाने का अच्छा तरीका है.
8.गमले में टमाटर उगाने का तरीका (Tomato Plant)
सर्दी के मौसम में टमाटर उगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए. गमले में टमाटर उगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी तैयार करें, फिर बीज बोएं और उन्हें अच्छी तरह पानी दें. नियमित रूप से पानी और खाद दें. इसके अलावा, पौधों को सहारा देने के लिए एक स्टिक का इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें ऊपर बढ़ने और फल देने में मदद मिले.