Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग
Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण
Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके
54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा
देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड
Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार
नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी
नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख
Video: 'देखो फालतू बात मत करो..' रैली में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' सुनते ही भड़क गए तेजप्रताप यादव, कार्यकर्ता को दे डाली धमकी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 01, 2025, 08:00 AM IST
1.तनाव खत्म करने के लिए 54321 ग्राउंडिंग तकनीक प्रभावी है
अपनी व्यस्त जीवनशैली में लोगों के पास शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुद का ध्यान रखने के लिए बहुत कम समय होता है. अक्सर, व्यस्त दिनचर्या का परिणाम तनाव, चिंता और घबराहट होता है. चिंता और घबराहट बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है, जिससे मन अशांत और शरीर अकड़ जाता है. ये हमले दबाव वाली परिस्थितियों में हो सकते हैं और 54321 ग्राउंडिंग तकनीक एक तत्काल और प्रभावी उपाय है.
2.ये टेक्निक तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है
ये टेक्निक ग्राउंडिंग अभ्यासों में से एक है जो तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है. इंद्रियों को उत्तेजित करके , यह सूक्ष्म रूप से ध्यान को किसी ऐसी चीज़ की ओर मोड़ देता है जिसे आप देख, सुन, छू, सूंघ और चख सकते हैं.
3.चिंता के लिए 54321 ग्राउंडिंग तकनीक क्या है?
54321 ग्राउंडिंग तकनीक तनाव, चिंता और घबराहट को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई सबसे आसान माइंडफुल रणनीतियों में से एक है. यह चिंता ग्राउंडिंग अभ्यास लगभग कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है और काफी प्रभावी है. पांच इंद्रियों, अर्थात् दृष्टि, गंध, श्रवण, स्वाद और स्पर्श, का उपयोग करके, यह तकनीक किसी चिंतित व्यक्ति को वर्तमान क्षण में स्थिर करने में मदद करती है. चिंता के लिए 54321 ग्राउंडिंग तकनीक का अभ्यास इस प्रकार किया जा सकता है.
4.5 चीज़ें बताइए जिन्हें आप देख सकते हैं
तनाव काम करने की पहली तकनीक हैं 5 चीज़ों पर ध्यान देंना, यानी पसंदीदा रंग, आकृति, पहाड़, नदी, या उत्साहित करने वाले लोगों को देखना. आप पार्क में एक्सरसाइज करते लोगों को देखें, या कोई भी ऐसी चीज देखें जिसे देखकर आप खुशी महसूस करते हैं. नजर को उस ओर केंद्रित करके लोग अपने चिंताग्रस्त या तनावपूर्ण विचारों के चक्र को तोड़ सकते हैं.
5.4 चीज़ें बताइए जिन्हें आप सुन सकते हैं
अपनी आंखें बंद करें और अपने आस-पास की आवाज़ों को सुनें. ये आवाज़ें चिड़ियों की चहचहाहट, नदी के पानी की आवाज, विंड चार्म्स की आवाज या कोई मधुर संगीत कुछ भी हो सकता है. इन आवाज़ों को सुनने से मन को तनाव और घबराहट से दूर रखने और वर्तमान क्षण में स्थिर रहने में मदद मिलती है.
6.3 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं
अपने आप को और भी स्थिर करने के लिए स्पर्श की भावना पर ध्यान केंद्रित करें. अपने आस-पास महसूस होने वाली तीन चीज़ों के प्रति जागरूक बनें. ये स्किन पर रेशमी कपड़ों का स्पर्श, किसी वस्तु को छूना या पैरों के नीचे की ज़मीन को महसूस करना आदि. ये चीजें भी आपके तनाव को खींचने का काम करती हैं.
7.दो चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आप सूंघ सकते हैं
गहरी सांस लें और अपने आस-पास की दो अलग-अलग गंधों को पहचानें. ये ताज़ी बनी कॉफ़ी की खुशबू हो सकती है या हाथों से साबुन या इत्र की गंध. जैसे लेवेंडर ऑयल या लेमनग्रास की खुशबू दिमाग में घूमते हुए विचारों से ध्यान हटाकर आसपास के माहौल पर केंद्रित करने में मदद करती हैं, जिससे वर्तमान क्षण से जुड़ाव और मज़बूत होता है.
8.एक ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसका आप स्वाद ले सकें
स्वाद की इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करें. यह उस पानी का स्वाद भी हो सकता है जिसे आप घूंट-घूंट कर पीएं, जैस मसाला टी, कॉफी या कोई जूस. इस अंतिम इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करने से चक्र पूरा होता है और आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद मिलती है.
9.चिंता, तनाव या घबराहट को दूर करने में कारगर है ये टिप्स
4321 ग्राउंडिंग तकनीक की मदद से चिंता, तनाव या घबराहट से जूझ रहे लोगों को आसानी से राहत मिल सकती है. इस तकनीक के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह इंद्रियों का सर्वोत्तम उपयोग करती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.