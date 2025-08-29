Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

7 . बादाम, अखरोट, चिया सीड्स

7

बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर होते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. मुट्ठी भर मेवे और बीजों का नियमित रूप से अलग-अलग तरीकों से सेवन करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.