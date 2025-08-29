Twitter
Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

Life Saving Medicine: घर में हर किसी को रखनी चाहिए ये 4 दवाएं, इमरजेंसी में जान बचा सकती हैं

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा

इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

अगर आपको गंदा कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये ही नसों में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर वापस लिवर में भेजता है और लिवर इसे शरीर से बाहर करता है. कुछ सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस माने गए हैं.

ऋतु सिंह | Aug 29, 2025, 07:53 AM IST

1. शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है

1

 शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा और दूसरा बुरा. जिस तरह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना ज़रूरी है, उसी तरह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना भी ज़रूरी है. क्योंकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल अतिरिक्त प्लाक को हटाकर हृदय रोग के जोखिम को कम करता है. 
 

2.गुड कोलेस्ट्रॉल तेजी बढ़ाते हैं कुछ फूड्स

2

खाने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ सकता है. आज हम आपको ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें डेली डाइट में शामिल करने से गुड कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ सकता है.   
 

3.ओट्स

3

ओट्स में मौजूद बीटा-ग्लूकेन फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. ओट्स को नाश्ते में दूध या दही के साथ लिया जा सकता है.   
 

4.जैतून और इसका तेल

4

जैतून और इसका तेल गुड कोलेस्ट्रॉल का पावरहाउस माना गया है. यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है.   
 

5.फैटी फिश

5

सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी वसायुक्त मछलियाँ ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और हृदय संबंधी समस्याओं से बचाती हैं.   
 

6.एवोकाडो

6

एवोकाडो में स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड वसा होती है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. एवोकाडो को रोज़ाना सलाद या स्मूदी में शामिल किया जा सकता है.   
 

7.बादाम, अखरोट, चिया सीड्स

7

बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर होते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. मुट्ठी भर मेवे और बीजों का नियमित रूप से अलग-अलग तरीकों से सेवन करना चाहिए.   

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

