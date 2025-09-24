5 Star vs 7 Star Hotel: 5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब

2 . 5 और 7 स्टार होटल में अतंर

आमतौर पर 5 स्टार और 7 स्टार होटलों की सुविधाओं में गुणवत्ता का अंतर होता है. जैसे 5 स्टार होटलों के कमरे आरामदायक होते हैं और इनमें फर्नीचर और सजावट उच्च गुणवत्ता की होती है. 7 स्टार होटल की बात करें तो इसमें प्रत्येक सुइट में जकूज़ी, रेन शॉवर और सोने-चांदी से सजे इंटीरियर होते हैं. इतना ही नहीं शाही एहसास देने के लिए 7 स्टार होटलों में हर चीज़ पर खास ध्यान दिया जाता है.