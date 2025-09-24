₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम
फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप
Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!
Zubeen Garg की अस्थियां ऑनलाइन बांटने का फैसला! जानिए कौन ले सकेंगे गायक के अवशेष?
October School Holidays 2025: अक्टूबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट
RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में निकली NTPC की नई भर्तियां, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई
लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी
5 Star vs 7 Star Hotel: 5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब
Bihar Election 2025: पटना में शुरू हुई CWC की बैठक, मोदी-ट्रंप की दोस्ती से लेकर वोट चोरी तक... खड़गे ने उठाए कई गंभीर सवाल
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 01:39 PM IST
1.होटल की रेटिंग
हम जब भी किसी होटल में जाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले स्टार रेटिंग के बारे में चेक करते हैं. आमतौर पर 1 से 5 स्टार तक के होटल ज्यादा होते हैं. वहीं कुछ होटल अपनी शानदार और खास सुविधाओं के कारण 7 स्टार होटल माने जाते हैं. वहीं 5 स्टार आपको आराम के साथ प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करते हैं..
2.5 और 7 स्टार होटल में अतंर
आमतौर पर 5 स्टार और 7 स्टार होटलों की सुविधाओं में गुणवत्ता का अंतर होता है. जैसे 5 स्टार होटलों के कमरे आरामदायक होते हैं और इनमें फर्नीचर और सजावट उच्च गुणवत्ता की होती है. 7 स्टार होटल की बात करें तो इसमें प्रत्येक सुइट में जकूज़ी, रेन शॉवर और सोने-चांदी से सजे इंटीरियर होते हैं. इतना ही नहीं शाही एहसास देने के लिए 7 स्टार होटलों में हर चीज़ पर खास ध्यान दिया जाता है.
3.रूम सर्विस
5 स्टार होटल में आपको 24*7 रूम सर्विस, एक कंसीयज (व्यक्तिगत सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति) और एक दरबान मिलता है. वहीं 7 स्टार होटल में, एक निजी बटलर आपकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता है. निजी चेक-इन और हर मंज़िल पर अलग रिसेप्शन जैसी सुविधाएं भी 7 स्टार होटल को खास बनाती हैं.
4.राजसीपन का अनुभव
5 स्टार होटल में वैलेट पार्किंग और पेज बॉय जैसी सुविधाएं मिलती हैं. वहीं बात करें 7 स्टार होटल की तो इसमें रोल्स रॉयस या हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी होती हैं. 7 स्टार होटल खास लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जहां आपको राजसीपन का पूरा अनुभव मिलता है.
5.ये खास सुविधाएं
बता दें कि एक 5 स्टार होटल में स्पा, जिम, स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया होता है, 7 स्टार होटल में अनोखे रेस्टोरेंट होते हैं. इसके साथ ही, एक खास गार्डन एरिया और प्राइवेट स्पेस भी होता है. एक 5 स्टार होटल को आराम और विलासिता का संगम माना जाता है. 7 स्टार होटल में ठहरना सिर्फ़ आराम की बात नहीं, बल्कि एक शाही अनुभव होता है.
6.लाखों का खर्च
5 स्टार होटल पर्यटकों के लिए लग्जरी डेस्टिनेशन होते हैं. वहीं 7 स्टार होटल बेहद लग्जरी और शाही जीवनशैली का अनुभव प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं. यही वजह है कि 7 स्टार होटल में एक रात का खर्च लाखों रुपये तक होता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.