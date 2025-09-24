FacebookTwitterYoutubeInstagram
5 Star vs 7 Star Hotel: 5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब

5 Star vs 7 Star Hotel: 5 स्टार होटल में आप आराम और प्रीमियम सुविधाओं का अनुभव कर सकते हैं, वहीं 7 स्टार होटल को राजसी ठाठ-बाट का प्रतीक माना जाता है. आइए जानें 5-स्टार और 7- स्टार होटल, इन दोनों में क्या अंतर है... 

Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 01:39 PM IST

1.होटल की रेटिंग

होटल की रेटिंग
1

हम जब भी किसी होटल में जाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले स्टार रेटिंग के बारे में चेक करते हैं. आमतौर पर 1 से 5 स्टार तक के होटल ज्यादा होते हैं. वहीं कुछ होटल अपनी शानदार और खास सुविधाओं के कारण 7 स्टार होटल माने जाते हैं. वहीं 5 स्टार आपको आराम के साथ प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करते हैं..

2.5 और 7 स्टार होटल में अतंर 

5 और 7 स्टार होटल में अतंर 
2

आमतौर पर 5 स्टार और 7 स्टार होटलों की सुविधाओं में गुणवत्ता का अंतर होता है. जैसे 5 स्टार होटलों के कमरे आरामदायक होते हैं और इनमें फर्नीचर और सजावट उच्च गुणवत्ता की होती है. 7 स्टार होटल की बात करें तो इसमें प्रत्येक सुइट में जकूज़ी, रेन शॉवर और सोने-चांदी से सजे इंटीरियर होते हैं. इतना ही नहीं शाही एहसास देने के लिए 7 स्टार होटलों में हर चीज़ पर खास ध्यान दिया जाता है.

3.रूम सर्विस 

रूम सर्विस 
3

5 स्टार होटल में आपको 24*7 रूम सर्विस, एक कंसीयज (व्यक्तिगत सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति) और एक दरबान मिलता है. वहीं 7 स्टार होटल में, एक निजी बटलर आपकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता है. निजी चेक-इन और हर मंज़िल पर अलग रिसेप्शन जैसी सुविधाएं भी 7 स्टार होटल को खास बनाती हैं.

4.राजसीपन का अनुभव

राजसीपन का अनुभव
4

5 स्टार होटल में वैलेट पार्किंग और पेज बॉय जैसी सुविधाएं मिलती हैं. वहीं बात करें 7 स्टार होटल की तो इसमें रोल्स रॉयस या हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी होती हैं. 7 स्टार होटल खास लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जहां आपको राजसीपन का पूरा अनुभव मिलता है. 
 

5.ये खास सुविधाएं

ये खास सुविधाएं
5

बता दें कि एक 5 स्टार होटल में स्पा, जिम, स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया होता है, 7 स्टार होटल में अनोखे रेस्टोरेंट होते हैं. इसके साथ ही, एक खास गार्डन एरिया और प्राइवेट स्पेस भी होता है. एक 5 स्टार होटल को आराम और विलासिता का संगम माना जाता है. 7 स्टार होटल में ठहरना सिर्फ़ आराम की बात नहीं, बल्कि एक शाही अनुभव होता है.

6.लाखों का खर्च 

लाखों का खर्च 
6

5 स्टार होटल पर्यटकों के लिए लग्जरी डेस्टिनेशन होते हैं. वहीं 7 स्टार होटल बेहद लग्जरी और शाही जीवनशैली का अनुभव प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं. यही वजह है कि 7 स्टार होटल में एक रात का खर्च लाखों रुपये तक होता है.

