4 . आंखों की ब्‍लड वेसेल्‍स पर बुरा असर

4

इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने से आंखों की ब्‍लड वेसेल्‍स पर बुरा असर पड़ता है और इससे आंखें कमजोर हाे सकती हैं. साथ ही सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है. ऐसा में आपको समझ जाना चाह‍िए क‍ि खतरे की घंटी बज चुकी है.