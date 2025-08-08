Myopia In Children: बच्चों को अपना शिकार बना रही आंखों से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी, जानें कैसे करें बचाव
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Aug 08, 2025, 07:25 PM IST
1.आंखो पर असर
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हाई कोलेस्ट्रॉल का बुरा असर कई मामलों में आंखों में भी देखने को मिलता है.ऐसे में अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो इसका संकेत आपको आंखों में भी नजर आ सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में...
2.आंखों के आसपास सूजन
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी आंखों के पास कई दिनों से सूजन है तो इसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है और इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए.
3.सफेद या पीले रंग का घेरा
इसके अलावा अगर आपकी आंखों में कॉर्निया के चारों ओर सफेद या पीले रंग का कोई घेरा नजर आता है, इसे हल्के में न लें. ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
4.आंखों की ब्लड वेसेल्स पर बुरा असर
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने से आंखों की ब्लड वेसेल्स पर बुरा असर पड़ता है और इससे आंखें कमजोर हाे सकती हैं. साथ ही सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है. ऐसा में आपको समझ जाना चाहिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है.
5.आंखों में भारीपन
आमतौर पर ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने से लैपटॉप पर काम करने से आंखों में भारीपन महसूस होना गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, ऐसे में अगर ये समस्या लगातार बनी है तो ये कोलेस्ट्रॉल के हाई होने का संकेत माना जाता है.
6.पीले रंग के धब्बे नजर
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के हाई होने पर कई बार पलकों पर या फिर आंखों के आसपास पीले रंग के धब्बे नजर आ सकते हैं, इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए.