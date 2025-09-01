Twitter
LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की खाली सीटों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार

IBPS RRB Notification 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ibps.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस लिंक से करें अप्लाई

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से मची तबाही, अब तक 509 लोगों की मौत और 1000 से भी ज्यादा लोग हुए घायल 

खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो जान लें ये 10 सिद्धांत, कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचेंगे लोग

SCO समिट में गूंजा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एक सुर, सदस्यों ने कहा- 'दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं किए जाएंगे'

कितने पढ़े-लिखे हैं 5 महीने में Meta का सुपरइंटेलिजेंस लैब छोड़ने वाले Rishabh Agarwal? जानिए पूरी प्रोफाइल

स्टील, सिरेमिक या कॉपर? खाना बनाने और खाने के लिए सबसे सेहतमंद बर्तन कौन सा है?

Mangalwar Ke Upay: मंगलवार को कर लिए ये उपाय तो प्रसन्न हो जाएंगे बजरंगबली, घर में आएगी सुख समृद्धि

Expensive Hotels In Hindustan: भारत के ये हैं 5 सबसे महंगे होटल, जहां एक रात का किराया एक आईफोन से भी ज्यादा है

लाइफस्टाइल

Expensive Hotels In Hindustan: भारत के ये हैं 5 सबसे महंगे होटल, जहां एक रात का किराया एक आईफोन से भी ज्यादा है

Most Luxurious Expensive Hotels In Bharat: आज हम आपको देश के कुछ ऐसे महंगे होटलों के बारे में बताएंगें जिसके रूम में एक रात बीताने के लिए आपको आईफोन या फिर एसयूवी कार खरीदने के बराबर खर्च करना होता है.

ऋतु सिंह | Sep 01, 2025, 10:22 AM IST

1.यहां एक रात रुकने का खर्च 10 लाख रुपये तक जा सकता है

यहां एक रात रुकने का खर्च 10 लाख रुपये तक जा सकता है
1

हर किसी के अपने-अपने शौक होते हैं, कोई सस्ती जगहों पर रहकर अपनी छुट्टियों का आनंद लेता है, तो कोई होटल के कमरे में रुकने को ही अपनी छुट्टी मानता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे होटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक रात रुकने का खर्च 10 लाख रुपये तक जा सकता है. तो आइए जानते हैं इस होटल के बारे में.
 

2.ताज फलकनुमा पैलेस

ताज फलकनुमा पैलेस
2

हैदराबाद की पहाड़ियों पर बसा ताज फलकनुमा पैलेस कभी निज़ाम का घर हुआ करता था, अब इसे होटल में बदल दिया गया है और यहां ठहरने का मतलब है टाइम मशीन में सीधे इतिहास में कदम रखना. इस होटल में ठहरने का किराया लगभग ₹50,000 से ₹70,000 प्रति रात है. इसकी छत से हैदराबाद का नज़ारा दिखता है जो वाकई अद्भुत है. 

3.लीला पैलेस

लीला पैलेस
3

उदयपुर में झील के किनारे बना लीला पैलेस होटल अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है. यहां के कमरे बड़े और बेहद शाही हैं. अगर आप यहाँ रुकना चाहें, तो प्रति रात लगभग ₹65,000 से ₹70,000 का खर्च आएगा. यह जगह शादी या हनीमून शूट के लिए बहुत लोकप्रिय है.
 

4.होटल ताज लेक पैलेस

होटल ताज लेक पैलेस
4

अगर आपने कभी झील के बीचों-बीच तैरता सफेद महल नहीं देखा है, तो आप उदयपुर ताज लेक पैलेस जा सकते हैं. यह पूरा होटल पिछोला झील के बीचों-बीच स्थित है और इसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे बादलों के ऊपर कोई महल हो. यहाँ एक रात बिताने का खर्च लगभग ₹25,000 से ज़्यादा है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे रोमांटिक और महंगे होटलों में से एक माना जाता है.

5.रामबाग पैलेस

रामबाग पैलेस
5

रामबाग पैलेस को 'जयपुर का रत्न' भी कहा जाता है. यह कभी जयपुर के महाराजा का असली महल हुआ करता था. आज इसे एक होटल में बदल दिया गया है, लेकिन इसकी शाही शान-शौकत आज भी बरकरार है. यहां के कमरे, शानदार बगीचे और भव्य डाइनिंग हॉल आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं मानो आप किसी सेट पर आ गए हों. यहाँ एक रात का किराया लगभग ₹90,000 से शुरू होकर ₹10,00,000 से भी ज़्यादा तक जा सकता है.
 

6.ओबेरॉय राज विलास होटल

ओबेरॉय राज विलास होटल
6

ओबेरॉय राज विलास होटल किसी काल्पनिक फिल्म जैसा लगता है. यहाँ कई मशहूर हस्तियों की शादियाँ हो चुकी हैं और बॉलीवुड की शूटिंग भी यहीं हुई है. झीलों के बीच बसा यह होटल अक्सर दुनिया के बेहतरीन होटलों की सूची में शामिल रहा है. यहाँ आपको निजी पूल वाले लग्ज़री सुइट भी मिलेंगे. यहां की कीमत मौसम और कमरे के प्रकार के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन एक रात का किराया ₹60,000 से ₹3,50,000 तक है.  

