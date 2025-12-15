Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

2 . ओट्स और दही से बना ग्लो बूस्टिंग फेस पैक

ग्लो बूस्टिंग फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच दही, कुछ बूंदें गुलाब जल लें और पेस्ट बनाकर 15 मिनट चेहरे पर लगाएं. इसके बाद हल्का रगड़कर धो लें. बता दें कि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड एक्सफोलिएट करता है और पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करता है.





