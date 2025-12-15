Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 15, 2025, 12:08 PM IST
1.ओट्स के फायदे
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ओट्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी और मॉइस्चराइजिंग गुण से भरपूर होते हैं और तुरंत स्किन के सूखेपन, खुजली और एक्जिमा जैसी दिक्कतों को कम करते हैं. बता दें कि ये फेस पैक रूखी, ऑयली और सेंसिटिव स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए पीसे ओट्स का ही इस्तेमाल करें.
2.ओट्स और दही से बना ग्लो बूस्टिंग फेस पैक
ग्लो बूस्टिंग फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच दही, कुछ बूंदें गुलाब जल लें और पेस्ट बनाकर 15 मिनट चेहरे पर लगाएं. इसके बाद हल्का रगड़कर धो लें. बता दें कि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड एक्सफोलिएट करता है और पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करता है.
3.ओट्स और शहद से बनाएं मॉइस्चराइजिंग फेस पैक
इस मॉइस्चराइजिंग फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच शहद, गुनगुना पानी मिक्स कर 10-12 मिनट इसे लगाएं. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये रूखी स्किन को हाइड्रेट और पोषित करने में मददगार होता है.
4.ओट्स और हल्दी से बनाएं एक्ने कंट्रोल फेस पैक
एक्ने कंट्रोल फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच ओट्स, आधी चम्मच हल्दी, गुलाब जल का पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं, फिर सूखने दें. बता दें कि हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण मुंहासे की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होते हैं.
5.ओट्स और एलोवेरा से बनाएं सॉफ्ट स्किन फेस पैक
सॉफ्ट स्किन फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच ओट्स और 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर लगाएं और 15 मिनट बाद धोएं. इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और इससे चेहरा मुलायम बनाता है. इसे आप चेहरे पर आसानी से लगा सकते हैं.
6.ओट्स, केला और दूध से बनाएं एंटी-एजिंग फेस पैक
एंटी-एजिंग फेस पैक बनाने के लिए 2 चम्मच ओट्स, आधा केला, 1 चम्मच दूध का स्मूथ सा पेस्ट तैयार करें और इसे 20 मिनट लगाएं. बता दें कि ये स्किन को टाइट और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है.
7.इन बातों का रखें ध्यान
इन फेस पैक का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, खासतौर से संवेदनशील स्किन वालों को इन घरेलू पैक को पहले हाथ पर ट्राई करने की सलाह दी जाती है. हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा इनका इस्तेमाल न करें और पैक हटाने के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.
