Social Behavior: ये 5 छुपी आदतें लोगों के सामने कम करती हैं इज्जत, हर कोई करने लगता है इग्नोर

6 . अपने पहनावे और भाषा पर ध्यान न देना

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कहा जाता है कि आपका पहनावा, बात करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज यह बताती है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं. अगर आप बेतरतीब कपड़े पहनते हैं या बोलते समय आंखें चुराते हैं, तो यह आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है. इसलिए हमेशा कपड़े साफ-सुथरे और अवसर के अनुरूप पहनें. साथ ही बोलते समय आंखों में आंखें डालकर बात करें. अपनी बात को साफ और स्पष्ट शब्दों में कहें, मजबूत बॉडी लैंग्वेज रखें. (AI Image)

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