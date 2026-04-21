भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली-UP समेत ये राज्य, लेकिन इन 5 जगहों पर मिल रहा ठंड का सुकून

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 21, 2026, 08:20 PM IST
1.इन राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी
देश के मैदानी इलाकों में लोग इस समय भीषण गर्मी से तप रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में कई जगह पारा 44°C पार पहुंच गया है. इसके अलावा कई जगह लू का भी अलर्ट है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी दी गई है. लेकिन, इससे उलट हम उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मौसम ठंडा है. (AI Image)
2.यहां है मौसम एकदम ठंडा
भारत में भीषण गर्मी के बीच कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अभी भी एकदम ठंडा और सुहावना बना हुआ है. बात करें लद्दाख की तो द्रास ऐसी जगह है, जिसे भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है. यहां आमतौर पर अप्रैल में भी तापमान शून्य के आसपास रहता है. इसके अलावा नुब्रा घाटी, खारदुंग ला और पैंगोंग झील के आसपास का तापमान एकदम कम रहता है. (AI Image)
3.कश्मीर घाटी (गुलमर्ग और पहलगाम) और अरुणाचल प्रदेश
इसके अलावा कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पर भी अप्रैल में भी बर्फ के पैच (snow patches) मिल सकते हैं. यह भारत के सबसे ठंडे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है. वहीं तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. यह उत्तर-पूर्व में एक ठंडा स्थान है, यहां का मौसम अप्रैल में सुहावना और ठंडा रहता है.
4.औली और चोपता (उत्तराखंड) और हिमाचल प्रदेश
यह मुख्य रूप से स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है और यहां अप्रैल में भी बर्फ देखने को मिल सकती है. बता दें कि यहां हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण तापमान बहुत कम है. इसके अलावा स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश, में भी अभी मौसम ठंडा है. बता दें कि शिमला और कुफरी में भी अप्रैल 2026 के दूसरे हफ्ते में मौसम ठंडा रहा. (AI Image)
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