भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली-UP समेत ये राज्य, लेकिन इन 5 जगहों पर मिल रहा ठंड का सुकून

1 . इन राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी

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देश के मैदानी इलाकों में लोग इस समय भीषण गर्मी से तप रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में कई जगह पारा 44°C पार पहुंच गया है. इसके अलावा कई जगह लू का भी अलर्ट है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी दी गई है. लेकिन, इससे उलट हम उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मौसम ठंडा है. (AI Image)