Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी

1 . बिना योजना के दिन की शुरुआत

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आमतौर पर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत बिना किसी प्लानिंग के करते हैं, जब हम बिना किसी तैयारी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन बिखरा हुआ लगता है और हम कई जरूरी काम समय पर नहीं कर पाते हैं. जरूरी है कि हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें और यह तय कर लें कि अगले दिन आपको क्या-क्या करना है. इससे आपका दिन व्यवस्थित रहेगा और आप ज्यादा काम कर पाएंगे. (AI Image)