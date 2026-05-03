FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

मैंने उनके जैसा विकेटकीपर... पूर्व दिग्गज स्पिनर ने की MS Dhoni की जमकर तारीफ, बोल दी बड़ी बात

मैंने उनके जैसा विकेटकीपर... पूर्व दिग्गज स्पिनर ने की MS Dhoni की जमकर तारीफ, बोल दी बड़ी बात

MI vs LSG Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है मुंबई की पिच

MI vs LSG Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है मुंबई की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला

IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी

 आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय ही नहीं बचता. वहीं रोजमर्रा के कामों में ऐसी कई छोटी-छोटी आदतें शामिल होती हैं, जो और ज्याद समय बर्बाद करती हैं. इससे रोजाना 90 प्रतिशत से ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है और प्रोडक्टिविटी घटती है.   

Abhay Sharma | May 03, 2026, 04:27 PM IST

1.बिना योजना के दिन की शुरुआत

बिना योजना के दिन की शुरुआत
1

आमतौर पर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत बिना किसी प्लानिंग के करते हैं, जब हम बिना किसी तैयारी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन बिखरा हुआ लगता है और हम कई जरूरी काम समय पर नहीं कर पाते हैं. जरूरी है कि हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें और यह तय कर लें कि अगले दिन आपको क्या-क्या करना है. इससे आपका दिन व्यवस्थित रहेगा और आप ज्यादा काम कर पाएंगे. (AI Image)

Advertisement

2.दिनभर सोशल मीडिया का इस्तेमाल

दिनभर सोशल मीडिया का इस्तेमाल
2

सोशल मीडिया आज के समय में हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल समय बर्बाद करता है. इसलिए इस आदत को छोड़ें और अपने मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रखकर उन कामों पर ध्यान दें, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं या जो आपको पसंद हैं. इससे आपकी  प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. (AI Image)

3.बार-बार ब्रेक 

बार-बार ब्रेक 
3

काम करते समय ब्रेक लेना बेहद जरूरी होता है. लेकिन,  बार-बार बेवजह ब्रेक लेना भी एक बुरी आदत है, जिससे आपका समय बर्बाद होता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर एक लंबा ब्रेक लें और फिर से काम पर लौटें. इस आसान तरीके से आप अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं.  (AI Image)

4.बार-बार E-मेल चेक करना

बार-बार E-मेल चेक करना
4

E-मेल चेक करना एक जरूरी काम है, लेकिन हर समय चेक करते रहना बुरी आदत है. इससे ध्यान भटकता रहता है और आप अपने दूसरे कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं.  बेहतर होगा कि आप दिन में 2 बार ही अपने E-मेल चेक करें, हो सके तो सुबह और शाम चेक करें और बाकी का टाइम अपने काम को दें.  इससे ध्यान बना रहेगा और आप अपने दूसरे कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे. (AI Image)

TRENDING NOW

5.TV या वीडियो गेम खेलना

TV या वीडियो गेम खेलना
5

TV देखना या वीडियो गेम खेलना मनोरंजन के लिए अच्छा साधन है. लेकिन अगर आप इसपर रोजाना घंटों बिताते हैं तो यह आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है. इसके लिए थोड़ा समय दें, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम न हो. इससे आपको नई चीजें सीखने का भी समय और मौका मिलेगा और आपका मन भी ताजा रहेगा. (AI Image)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
MORE
Advertisement
धर्म
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
MORE
Advertisement