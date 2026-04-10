Social Behavior: आप खुद ही तो नहीं गिरा रहे अपनी इज्जत? तुरंत छोड़ें ये 5 आदतें, वरना लोगों के सामने कम होगी वैल्यू! 

6 . बिना मांगे सलाह देना, अपनी ही तारीफ करना

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इसके अलावा हर बात में अपनी राय थोपना या हर बातचीत में अपने बारे में ही बात करने लगना, लोगों को अक्सर चिड़चिड़ा बना देता है. जब आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते और केवल अपनी बात में खोए रहते हैं, तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं. इज्जत और सम्मान उसी को ही मिलता है जो दूसरों को ध्यान से सुनता है और जरूरत पड़ने पर ही सुझाव देता है. (AI Image)

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