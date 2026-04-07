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Confident People: सिर्फ बोलने से नहीं... इन आदतों से कॉन्फिडेंट लोग बढ़ते हैं आगे! भीड़ में भी दिखते हैं अलग

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Confident People: सिर्फ बोलने से नहीं... इन आदतों से कॉन्फिडेंट लोग बढ़ते हैं आगे! भीड़ में भी दिखते हैं अलग

Confident People Habits: कॉन्फिडेंट लोग भीड़ में भी अलग दिखते हैं. केवल बोलने से नहीं, बल्कि इन आदतों की वजह से ऐसे लोग जीवन में अच्छी ग्रोथ (Growth) हासिल कर लेते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको कॉन्फिडेंट लोगों में दिखने वाली कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको भी अपनानी चाहिए.

Abhay Sharma | Apr 07, 2026, 11:34 PM IST

1.खुद में कैसे डेवलप करें कॉन्फिडेंस

खुद में कैसे डेवलप करें कॉन्फिडेंस
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कहते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस, पॉजिटिव थिंकिंग और सही तरीकों की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर छिपे कॉन्फिडेंट को बाहर ला सकता है, आइए जानें कैसे आप अपनी झिझक को ताकत में बदलकर लोगों के सामने बेझिझक और प्रभावी तरीके से बोलना शुरू कर सकते हैं. (AI Image)

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2.खुद पर विश्वास

खुद पर विश्वास
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कॉन्फिडेंट लोग कभी भी खुद पर विश्वास करना कम नहीं करते, ऐसे लोग अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं और बहाने बनाने या अपने आसपास के लोगों को दोष देने के बजाए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं. इसके अलावा ऐसे लोग दूसरों के जज करने का डर, गलत बोल देने का डर या यह चिंता कि लोग हमारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, इन सबसे कोसों दूर रहते हैं. (AI Image)

3.असफलताओं से सीखना

असफलताओं से सीखना
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कॉन्फिडेंस लोग असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानते हैं और वह अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं. इसके अलावा ऐसे लोग भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए अपने काम को फोकस के साथ करते हैं. ऐसे लोग अपने डर को कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर मानते हैं.  आपको भी अपने अंदर ये आदत डेवलप करनी चाहिए.(AI Image)   

4.दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना 

दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना 
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कॉन्फिडेंट लोग सबसे ज्यादा शांत और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने के लिए जाने जाते हैं. इंटरव्यू हो, कॉलेज प्रेजेंटेशन, ऑफिस मीटिंग या किसी सामाजिक कार्यक्रम में बात रखना, जब आपके पास सही माइंडसेट और अभ्यास होता है, तो आप न सिर्फ आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं बल्कि सुनने वालों पर एक गहरी छाप भी छोड़ते हैं. (AI Image)

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5.मुश्किलों का डट कर सामना  

मुश्किलों का डट कर सामना  
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इसके अलावा कॉन्फिडेंट लोग चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना डटकर करते हैं. कोई भी कठिन बातचीत, कुछ नया करने की कोशिश, असफलता का सामना करना हो, आत्मविश्वासी लोग इन सभी को सफलता का रास्ता मानते हैं. ऐसे लोग जीवन में आने वाले कठिन समय से आप चुनौतियों से लड़ना सीख जाते हैं.(AI Image)

6.नहीं करते दूसरों से खुद की तुलना

नहीं करते दूसरों से खुद की तुलना
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वहीं कॉन्फिडेंट लोग अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते और यही वजह है कि ऐसे लोगों में ईर्ष्या की भावना नहीं आती है. ऐसे लोग अपने गुणों की सराहना करना जानते हैं. साथ ही  लगातार तुलना से बचकर, खुद को उस निगेटिव एनर्जी से दूर रखने की कोशिश करते हैं. इससे वे अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना पाते हैं. (AI Image)

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