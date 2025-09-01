Uric Acid Risk: ये 5 चीजें ब्लड में यूरिया घोलकर बढ़ाती हैं यूरिक एसिड, किडनी की फिल्टर पावर होगी जीरो

1 . यूरिक एसिड बढ़ने के गंभीर नुकसान

हाई यूरिक एसिड यानी जिसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं अगर शरीर में बढ़ जाए तो इसके कई गंभीर रिजल्ट सामने आ सकते हैं. दर्दनाक गठिया, किडनी में पथरी, हृदय रोग और क्रोनिक किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है. हाई यूरिक एसिड मेटाबोलिक सिंड्रोम को बहुत स्लो कर देता है इससे हाई बीपी और शुगर बढ़ने की समस्या बढ़ने लगती है जो हार्ट को भी परेशान करती है. साथ ही यूरेट क्रिस्टल बन सकते हैं, जो जोड़ों और किडनी के टिशूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानें क्या चीजें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं,