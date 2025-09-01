Uric Acid Risk: ये 5 चीजें ब्लड में यूरिया घोलकर बढ़ाती हैं यूरिक एसिड, किडनी की फिल्टर पावर होगी जीरो

Twitter
Advertisement
Headlines

दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं

Parivartini Ekadashi: आज या कल किस दिन रखा जाएगा परिवर्तिनी एकादशी का व्रत? जान लें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त 

दिल्ली के द्वारका में आज और कल यातायात प्रतिबंध लागू, टाइम और रूट यहां समझ लें

बारिश से दिल्ली-एनसीआर को राहत नहीं, यूपी, हिमाचल और एमपी में रेड अलर्ट जारी

तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट, भारत पर टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान

15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया

बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Parivartini Ekadashi: आज या कल किस दिन रखा जाएगा परिवर्तिनी एकादशी का व्रत? जान लें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त 

आज या कल किस दिन रखा जाएगा परिवर्तिनी एकादशी का व्रत? जान लें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त

दिल्ली के द्वारका में आज और कल यातायात प्रतिबंध लागू, टाइम और रूट यहां समझ लें

दिल्ली के द्वारका में आज और कल यातायात प्रतिबंध लागू, टाइम और रूट यहां समझ लें

बारिश से दिल्ली-एनसीआर को राहत नहीं, यूपी, हिमाचल और एमपी में रेड अलर्ट जारी

बारिश से दिल्ली-एनसीआर को राहत नहीं, यूपी, हिमाचल और एमपी में रेड और बिहार में येलो अलर्ट जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं

दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं

तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत

तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Uric Acid Risk: ये 5 चीजें ब्लड में यूरिया घोलकर बढ़ाती हैं यूरिक एसिड, किडनी की फिल्टर पावर होगी जीरो

Do uric acid levels increase frequently?: आज आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जो हाई प्यूरीन होने के कारण ब्लड में यूरिया भरने लगते हैं और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है. इससे किडनी कि फिल्टरेशन पावर भी घटती जाती है.

ऋतु सिंह | Sep 01, 2025, 03:54 PM IST

1.यूरिक एसिड बढ़ने के गंभीर नुकसान

यूरिक एसिड बढ़ने के गंभीर नुकसान
1

हाई यूरिक एसिड यानी जिसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं अगर शरीर में बढ़ जाए तो इसके कई गंभीर रिजल्ट सामने आ सकते हैं. दर्दनाक गठिया, किडनी में पथरी, हृदय रोग और क्रोनिक किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है. हाई यूरिक एसिड मेटाबोलिक सिंड्रोम को बहुत स्लो कर देता है इससे हाई बीपी और शुगर बढ़ने की समस्या बढ़ने लगती है जो हार्ट को भी परेशान करती है. साथ ही यूरेट क्रिस्टल बन सकते हैं, जो जोड़ों और किडनी के टिशूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानें क्या चीजें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं,

Advertisement

2.दालें

दालें
2

अरहर, उरद और चना जैसी कई दालें और राजमा-मटर जैसी चीजें हाई प्यूरीन से भरी होती हैं. यूरिक एसिड में इन्हें खाने से बचना जरूरी है.

3.सी फूड्स

सी फूड्स
3

एन्कोवीज़ , सार्डिन , हेरिंग और कॉडफ़िश जैसी मछलियों के साथ - साथ स्कैलप्स और मसल्स जैसी शेलफ़िश में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है . 
 

4. सॉस, मयोनीज, स्प्रेड्स

सॉस, मयोनीज, स्प्रेड्स
4

कई तरह के सॉस, मयोनीज, स्प्रेड्स जिसमें भी प्रिजर्वेटिव या यीस्ट हो उसे न खाएं क्योंकि इसमें प्यूरीन की मात्रा अधिक हो सकती है. ब्रेड-बन भी खाने से बचें
 

TRENDING NOW

5.पालक, मशरूम और फूलगोभी

पालक, मशरूम और फूलगोभी
5

कुछ सब्ज़ियों में भी प्यूरीन होता है, जैसे पालक, मशरूम और फूलगोभी,शतावरी में प्यूरीन का स्तर मध्यम से हाई होता है और इनका सेवन सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए. 

6.जूस और मीठी चीजें

जूस और मीठी चीजें
6

हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिठाई आदि और प्रिजर्वेटिव फूड्स भी यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं. चीनी भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है.
 

7.रेड मीट

रेड मीट
7

रेड मीट में हाईएस्ट प्यूरीन होता है खासकर मीट के लिवर, किडनी में, इसलिए इसे खाते ही शरीर में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं
दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं
तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत
तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार
15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया
15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया
बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट
बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE