Uric Acid Risk: ये 5 चीजें ब्लड में यूरिया घोलकर बढ़ाती हैं यूरिक एसिड, किडनी की फिल्टर पावर होगी जीरो

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 01, 2025, 03:54 PM IST
1.यूरिक एसिड बढ़ने के गंभीर नुकसान
हाई यूरिक एसिड यानी जिसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं अगर शरीर में बढ़ जाए तो इसके कई गंभीर रिजल्ट सामने आ सकते हैं. दर्दनाक गठिया, किडनी में पथरी, हृदय रोग और क्रोनिक किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है. हाई यूरिक एसिड मेटाबोलिक सिंड्रोम को बहुत स्लो कर देता है इससे हाई बीपी और शुगर बढ़ने की समस्या बढ़ने लगती है जो हार्ट को भी परेशान करती है. साथ ही यूरेट क्रिस्टल बन सकते हैं, जो जोड़ों और किडनी के टिशूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानें क्या चीजें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं,
2.दालें
अरहर, उरद और चना जैसी कई दालें और राजमा-मटर जैसी चीजें हाई प्यूरीन से भरी होती हैं. यूरिक एसिड में इन्हें खाने से बचना जरूरी है.
3.सी फूड्स
एन्कोवीज़ , सार्डिन , हेरिंग और कॉडफ़िश जैसी मछलियों के साथ - साथ स्कैलप्स और मसल्स जैसी शेलफ़िश में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है .
4. सॉस, मयोनीज, स्प्रेड्स
कई तरह के सॉस, मयोनीज, स्प्रेड्स जिसमें भी प्रिजर्वेटिव या यीस्ट हो उसे न खाएं क्योंकि इसमें प्यूरीन की मात्रा अधिक हो सकती है. ब्रेड-बन भी खाने से बचें
5.पालक, मशरूम और फूलगोभी
कुछ सब्ज़ियों में भी प्यूरीन होता है, जैसे पालक, मशरूम और फूलगोभी,शतावरी में प्यूरीन का स्तर मध्यम से हाई होता है और इनका सेवन सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए.
6.जूस और मीठी चीजें
हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिठाई आदि और प्रिजर्वेटिव फूड्स भी यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं. चीनी भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है.
7.रेड मीट
रेड मीट में हाईएस्ट प्यूरीन होता है खासकर मीट के लिवर, किडनी में, इसलिए इसे खाते ही शरीर में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है.