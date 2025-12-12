Highly Intelligent: बुद्धिमान लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, आपमें हैं या नहीं?

1 . जिज्ञासा, सीखने की इच्छा

बुद्धिमान लोगों के अंदर हमेशा जिज्ञासा, सीखने की इच्छा रहती है. ऐसे लोग कभी भी सीखने की प्रक्रिया को रोकते नहीं हैं. ये आदतें उन्हें न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करती है. ऐसे लोग हमेशा नए विचारों को समझने और उन्हें आत्मसात करने के लिए तत्पर रहते हैं.