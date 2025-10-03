FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें

UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

Papankusha Ekadashi Vrat Katha: पापांकुशा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान विष्णु मोक्ष की होगी प्राप्ति

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट पर जारी है इलाज, फैंस कर रहे हैं दुआ

अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता

भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 1: 'कांतारा' पर भारी पड़ी वरुण-जाह्नवी की मूवी? इतने कलेक्शन के साथ मचाया तहलका

Shani Dosha Signs: कुंडली में शनि दोष का संकेत देती हैं जीवन में चल रही ये 5 समस्याएं, जानें इसके बचाव और उपाय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें

अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें

UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स

UPI के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स

Papankusha Ekadashi Vrat Katha: पापांकुशा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान विष्णु मोक्ष की होगी प्राप्ति

पापांकुशा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान विष्णु मोक्ष की होगी प्राप्ति

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता

अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता

HomePhotos

लाइफस्टाइल

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

उम्र बढ़ने के बाद चेहरे पर झुर्रियां आना व त्वचा की कसावट कम होना जायज है. इससे माथे, आंखों के किनारों और होंठों पर लकीरें दिखती हैं. लेकिन, जब यही बदलाव स्किन पर कम उम्र में ही दिखे, तो इसका सीधा संबंध खानपान, जीवनशैली व स्किन केयर रूटीन से होता है. चलिए स्किन केयर की गलतियों के बारे में जानते हैं.

Pragya Bharti | Oct 03, 2025, 01:06 PM IST

1.झुर्रियों की वजह बनती हैं स्किन केयर की ये गलतियां

झुर्रियों की वजह बनती हैं स्किन केयर की ये गलतियां
1

झुर्रियां सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं आती हैं. यह आपकी दैनिक आदतें त्वचा के एजिंग प्रोसेस को तेज कर सकती हैं. गलत क्लींजर से लेकर सनस्क्रीन न लगाने तक, ये छोटी-छोटी भूलें ही कोलेजन को नुकसान पहुंचाती हैं और त्वचा की चमक को कम कर देती हैं, जिससे आपका चेहरा समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है.

Advertisement

2.इन गलतियों को तुरंत सुधारें और रखें स्किन को जवां

इन गलतियों को तुरंत सुधारें और रखें स्किन को जवां
2

अगर आप कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियों की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन 5 गलतियों को तुरंत सुधार लें. सही क्लींजिंग, पर्याप्त हाइड्रेशन, रोज सनस्क्रीन लगाना और रात में मेकअप हटाकर सोने की आदत आपकी त्वचा को लंबे समय तक टाइट और जवां बनाए रखने में मदद करेगी.

3.गलत क्लींजर का उपयोग या चेहरे की सफाई न करना

गलत क्लींजर का उपयोग या चेहरे की सफाई न करना
3

कई लोग चेहरे पर क्लींजर का उपयोग नहीं करते हैं, या गलत प्रकार के क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं. इसके परिणामस्वरूप, चेहरे पर डेड स्किन सेल्स, सीबम और गंदगी जमा होने लगती है. यह जमाव त्वचा के रोमछिद्रों को बंद करता है और त्वचा को अंदर से नुकसान पहुंचाता है. जब त्वचा पर गंदगी जमती है, तो वह समय से पहले ही बूढ़ी होने लगती है.

4.मेकअप लगाकर रात भर सोना

मेकअप लगाकर रात भर सोना
4

मेकअप लगाकर रात के समय सोना त्वचा के लिए सबसे हानिकारक आदतों में से एक है. रातभर लगा रहने वाला मेकअप रोमछिद्रों को बंद कर देता है और त्वचा को सांस नहीं लेने देता. इससे त्वचा तेजी से डैमेज (Skin Damage) होती है और एजिंग प्रोसेस काफी बढ़ जाता है. सोने से पहले हमेशा चेहरे को क्लींज करके और फिर मॉइस्चराइजर लगाकर ही सोएं.

TRENDING NOW

5.सनस्क्रीन को स्किप करने की बड़ी भूल

सनस्क्रीन को स्किप करने की बड़ी भूल
5

बहुत से लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ टैनिंग से बचाती है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है. चेहरे पर सनस्क्रीन ना लगाने से त्वचा धूप में मौजूद हानिकारक यूवी किरणों से डैमेज हो जाती है. ये किरणें एजिंग प्रोसेस को सबसे ज्यादा स्पीड अप करती हैं और झुर्रियों का कारण बनती हैं. इसलिए, चाहे धूप हो या बादल, सनस्क्रीन लगाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए.

6.मॉइस्चराइजर न लगाना या हाइड्रेशन की अनदेखी

मॉइस्चराइजर न लगाना या हाइड्रेशन की अनदेखी
6

यह एक आम गलत धारणा है कि ऑयली स्किन वाले लोगों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती है. लेकिन, आपका चेहरा ऑयली दिखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड है. अगर त्वचा को मॉइस्चराइजर लगाकर नमी न दी जाए, तो स्किन अंदर से रूखी होने लगती है और उसकी प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, जिससे त्वचा को नुकसान होता है और झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं.

7.हार्श या सख्त प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल

हार्श या सख्त प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल
7

अपनी त्वचा के प्रकार को जाने बिना, सख्त (हार्श) और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल करना भी हानिकारक है. ये प्रोडक्ट्स त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे त्वचा कमजोर पड़ जाती है. लंबे समय तक ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से त्वचा जल्दी ढीली पड़ने लगती है.

8.चेहरे को रगड़कर साफ करने की आदत

चेहरे को रगड़कर साफ करने की आदत
8

कई लोग चेहरा धोते समय या तौलिये से पोंछते समय त्वचा को जोर से रगड़ते हैं. यह आदत त्वचा की कसावट कम कर सकती है. बार-बार त्वचा को रगड़ने या घिसने से स्किन की टाइटनेस पर दबाव पड़ता है और वह ढीली पड़ने लगती है, जिससे झुर्रियां और लटकती हुई त्वचा की समस्या बढ़ जाती है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs SA 3rd T20: न बारिश.. न तूफान...न कोई प्रोब्लम, फिर अंपायर्स को बीच में ही क्यों रोकना पड़ गया तीसरा मुकाबला
IND vs SA 3rd T20: न बारिश.. न तूफान...न कोई प्रोब्लम, फिर अंपायर्स को बीच में ही क्यों रोकना पड़ गया तीसरा मुकाबला
Rashifal 14 November 2024: कर्क और सिंह वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Gautam Adani अमेरिका में करेंगे 10 अरब डॉलर का निवेश, 15,000 जॉब्स का किया वादा
Gautam Adani अमेरिका में करेंगे 10 अरब डॉलर का निवेश, 15,000 जॉब्स का किया वादा
Video: टोंक में नरेश मीणा को हिरासत में लेने पर बवाल, गाड़ियां फूंकी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
Video: टोंक में नरेश मीणा को हिरासत में लेने पर बवाल, गाड़ियां फूंकी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
IND vs SA Highlights: तिलक-अभिषेक के तूफान में उड़ा अफ्रीका, टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त
Highlights: तिलक-अभिषेक के तूफान में उड़ा अफ्रीका, टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन
स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार
स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार
अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता
अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
Shani Dosha Signs: कुंडली में शनि दोष का संकेत देती हैं जीवन में चल रही ये 5 समस्याएं, जानें इसके बचाव और उपाय
कुंडली में शनि दोष का संकेत देती हैं जीवन में चल रही ये 5 समस्याएं, जानें इसके बचाव और उपाय
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE