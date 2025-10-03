स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें
Pragya Bharti | Oct 03, 2025, 01:06 PM IST
1.झुर्रियों की वजह बनती हैं स्किन केयर की ये गलतियां
झुर्रियां सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं आती हैं. यह आपकी दैनिक आदतें त्वचा के एजिंग प्रोसेस को तेज कर सकती हैं. गलत क्लींजर से लेकर सनस्क्रीन न लगाने तक, ये छोटी-छोटी भूलें ही कोलेजन को नुकसान पहुंचाती हैं और त्वचा की चमक को कम कर देती हैं, जिससे आपका चेहरा समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है.
2.इन गलतियों को तुरंत सुधारें और रखें स्किन को जवां
अगर आप कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियों की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन 5 गलतियों को तुरंत सुधार लें. सही क्लींजिंग, पर्याप्त हाइड्रेशन, रोज सनस्क्रीन लगाना और रात में मेकअप हटाकर सोने की आदत आपकी त्वचा को लंबे समय तक टाइट और जवां बनाए रखने में मदद करेगी.
3.गलत क्लींजर का उपयोग या चेहरे की सफाई न करना
कई लोग चेहरे पर क्लींजर का उपयोग नहीं करते हैं, या गलत प्रकार के क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं. इसके परिणामस्वरूप, चेहरे पर डेड स्किन सेल्स, सीबम और गंदगी जमा होने लगती है. यह जमाव त्वचा के रोमछिद्रों को बंद करता है और त्वचा को अंदर से नुकसान पहुंचाता है. जब त्वचा पर गंदगी जमती है, तो वह समय से पहले ही बूढ़ी होने लगती है.
4.मेकअप लगाकर रात भर सोना
मेकअप लगाकर रात के समय सोना त्वचा के लिए सबसे हानिकारक आदतों में से एक है. रातभर लगा रहने वाला मेकअप रोमछिद्रों को बंद कर देता है और त्वचा को सांस नहीं लेने देता. इससे त्वचा तेजी से डैमेज (Skin Damage) होती है और एजिंग प्रोसेस काफी बढ़ जाता है. सोने से पहले हमेशा चेहरे को क्लींज करके और फिर मॉइस्चराइजर लगाकर ही सोएं.
5.सनस्क्रीन को स्किप करने की बड़ी भूल
बहुत से लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ टैनिंग से बचाती है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है. चेहरे पर सनस्क्रीन ना लगाने से त्वचा धूप में मौजूद हानिकारक यूवी किरणों से डैमेज हो जाती है. ये किरणें एजिंग प्रोसेस को सबसे ज्यादा स्पीड अप करती हैं और झुर्रियों का कारण बनती हैं. इसलिए, चाहे धूप हो या बादल, सनस्क्रीन लगाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए.
6.मॉइस्चराइजर न लगाना या हाइड्रेशन की अनदेखी
यह एक आम गलत धारणा है कि ऑयली स्किन वाले लोगों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती है. लेकिन, आपका चेहरा ऑयली दिखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड है. अगर त्वचा को मॉइस्चराइजर लगाकर नमी न दी जाए, तो स्किन अंदर से रूखी होने लगती है और उसकी प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, जिससे त्वचा को नुकसान होता है और झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं.
7.हार्श या सख्त प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल
अपनी त्वचा के प्रकार को जाने बिना, सख्त (हार्श) और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल करना भी हानिकारक है. ये प्रोडक्ट्स त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे त्वचा कमजोर पड़ जाती है. लंबे समय तक ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से त्वचा जल्दी ढीली पड़ने लगती है.
8.चेहरे को रगड़कर साफ करने की आदत
कई लोग चेहरा धोते समय या तौलिये से पोंछते समय त्वचा को जोर से रगड़ते हैं. यह आदत त्वचा की कसावट कम कर सकती है. बार-बार त्वचा को रगड़ने या घिसने से स्किन की टाइटनेस पर दबाव पड़ता है और वह ढीली पड़ने लगती है, जिससे झुर्रियां और लटकती हुई त्वचा की समस्या बढ़ जाती है.
