स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

6 . मॉइस्चराइजर न लगाना या हाइड्रेशन की अनदेखी

यह एक आम गलत धारणा है कि ऑयली स्किन वाले लोगों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती है. लेकिन, आपका चेहरा ऑयली दिखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड है. अगर त्वचा को मॉइस्चराइजर लगाकर नमी न दी जाए, तो स्किन अंदर से रूखी होने लगती है और उसकी प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, जिससे त्वचा को नुकसान होता है और झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं.