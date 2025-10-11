Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

6 . स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल

बालों में कलर कराने के बाद स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान पहुंच सकता है. इनसे बालों का रंग भी फीका पड़ सकता है. इसलिए इनका इस्तेमाल करने से पहले बालों में हीट प्रोटेक्टर लगा लें. यह एक तरह का लोशन होता है जो बालों को हीटिंग टूल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है.