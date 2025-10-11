FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

Hair Color Fading: अक्सर कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि बालों को कलर करने के कुछ ही दिन बाद रंग फीका (Hair Color Fading) पड़ने लगता है. बता दें कि इसके पीछे कोई हेयर कलर (Hair Color) नहीं बल्कि आपकी ही कुछ गलतियां (Hair Care Mistakes) जिम्मेदार हो सकती हैं. 

Abhay Sharma | Oct 11, 2025, 04:39 PM IST

1.हेयर कलरिंग 

हेयर कलरिंग 
1

आजकल हर उम्र के लोग हेयर कलर कराने लगे हैं, फिर चाहे ग्रे हेयर्स को छुपाना हो या फिर एक नया लुक अपनाना हो. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महंगे हेयर कलर और सैलून में जाने के बावजूद भी कलर कराने के बाद बालों का रंग कुछ ही दिनों में फीका (Hair Color Not Lasting) पड़ने लगता है. 

2.क्यों जल्दी फीका पड़ जाता है कलर?

क्यों जल्दी फीका पड़ जाता है कलर?
2

इसके पीछे आपकी ही कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हेयर कलरिंग के बाद अपने बालों की सही देखभाल न कर रहे हों. इसलिए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आप बालों का कलर लंबे समय तक बरकरार और बालों को हेल्दी रख सकते हैं.

3.गर्म पानी का इस्तेमाल 

गर्म पानी का इस्तेमाल 
3

बालों में रंग करवाया है तो आपको गर्म पानी से बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और रंग जल्दी फीका पड़ सकता है. इसलिए, बाल धोते समय हमेशा थोड़ा ठंडा पानी या फिर गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें. 

4.देर तक कलर लगाए रखने की आदत

देर तक कलर लगाए रखने की आदत
4

बालों में कलर के बाद ज्यादा देर तक न रखें, क्योंकि इससे बाल खराब हो सकते हैं. कलर में मौजूद कुछ तत्व बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए, कलर को पैकेट पर लिखे समय के हिसाब से ही बालों में लगाएं. 

5.सही देखभाल न करना

सही देखभाल न करना
5

हेयर कलर के बाद बालों की सही तरह से देखभाल करना जरूरी है. इसके लिए खास तरह के शैंपू, जिसे कलर-प्रोटेक्टिंग शैंपू कहते हैं का इस्तेमाल करें. ये बालों के रंग को फीका पड़ने से बचाते हैं. हेयर कलर लंबे समय तक चमकदार रखना चाहते हैं तो रेगुलर शैंपू के बजाय कलर-प्रोटेक्टिंग शैंपू का इस्तेमाल करें. 

6.स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल

स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल
6

बालों में कलर कराने के बाद स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान पहुंच सकता है. इनसे बालों का रंग भी फीका पड़ सकता है. इसलिए इनका इस्तेमाल करने से पहले बालों में हीट प्रोटेक्टर लगा लें. यह एक तरह का लोशन होता है जो बालों को हीटिंग टूल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है. 

7.हेयर स्टाइलिस्ट से सलाह

हेयर स्टाइलिस्ट से सलाह
7

हेयर कलर कराने से पहले जान लें कि कौन सा रंग चेहरे पर अच्छा लगेगा. क्योंकि अगर गलत रंग चुन लेते हैं तो लुक खराब हो सकता है. इसलिए, बालों का रंग चुनने से पहले और कलर करने तक पर एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए.  

