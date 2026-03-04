Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

2 . शाहीन बाग मार्केट: Shaheen Bagh Market

दिल्ली के जामिया नगर स्थित शाहीन बाग मार्केट (ओखला) में हर ब्रांड के कपड़े, जूते-चप्पल से लेकर अन्य चीजें मिल जाएंगी. जिन पर आपको 30 से 70% तक का डिस्काउंट दिया जाता है. खास बात यह है कि यहां ईद के अवसर पर पहनने के लिए पाकिस्तान स्टाइल सूट, अनारकली सूट, शरारा सूट, फ्लेयर सूट, शरारा सूट और प्लाजो सूट की बहुत तरह की डिजाइन मिल जाएंगी. पुरुष के लिए डिजाइनर कुर्ते, सफेद कुर्ता-पायजामा, लखनऊ के चिकन वर्क वाले कुर्ते और पठानी सूट सस्ते रेट्स में मिलते हैं. (Photo: social media)

