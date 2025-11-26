Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

6 . फवाद खान

पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान को 17 साल की उम्र में टाइप 1 मधुमेह का पता चला था और वे स्वस्थ आहार और नियमित निगरानी के प्रबल समर्थक हैं. उन्होंने बताया, "मैंने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट, कम प्रोटीन वाले स्रोत और विभिन्न प्रकार की सब्ज़ियों वाला आहार अपनाया है. व्यायाम के साथ कम वसा वाला दूध शरीर के चयापचय को बढ़ाने और हाइपोग्लाइसीमिया से लड़ने का एक शानदार तरीका है." फवाद अपनी इंसुलिन संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा मेटफॉर्मिन भी लेते हैं, साथ ही अपने दैनिक आहार के बारे में एक पोषण विशेषज्ञ से सलाह भी लेते हैं. यह भी पढ़ें - मधुमेह के कारण पैर के अल्सर कितने गंभीर हो सकते हैं? विशेषज्ञ संक्रमण की चेतावनी देते हैं जिसमें अंग विच्छेदन भी शामिल है.

