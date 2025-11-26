FacebookTwitterYoutubeInstagram
किसान ने अपनी जमीन देने से इनकार किया | मेरी जमीन पर बाबरी नहीं बनेगी- जमीन मालिक

लाइफस्टाइल

Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

Diabetes Type 2 Reduce Remedy: सोनम कपूर, निक जोनास और अन्य सितारों द्वारा प्रेरित एक त्वरित गाइड, जो आसान आदतों को साझा करती है जो दैनिक जीवन में मधुमेह को नियंत्रण में रखने में मदद करती हैं.

ऋतु सिंह | Nov 26, 2025, 08:32 AM IST

1.डायबिटीज कंट्रोल टिप्स

डायबिटीज कंट्रोल टिप्स
1

डायबिटीज को नियंत्रण में रखना मुश्किल नहीं, अगर कुछ आसान और सेलिब्रिटीज़-प्रमाणित आदतें अपनाई जाएं. बॉलीवुड से हॉलीवुड तक सोनम कपूर, निक जोनास, फवाद खान और टॉम हैंक्स जैसी हस्तियाँ दिखाती हैं कि सही भोजन, नियमित व्यायाम और लगातार मॉनिटरिंग से शुगर लेवल को सहज रूप से मैनेज किया जा सकता है. चलिए जानें ये सेलेब्स कैसे अपना शुगर मैनेज करते हैं.
 

2.निक जोनस

निक जोनस
2

प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस इस बात पर खुलकर बात करते रहे हैं कि वह किशोरावस्था से ही टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं. नियमित व्यायाम उन चीज़ों में से एक है जिससे वह कभी समझौता नहीं करेंगे. वह यह सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के संयोजन पर ध्यान देते हैं कि उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा न बढ़े या न घटे. नियमित व्यायाम इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और शरीर को ग्लूकोज़ का उपयोग करने में मदद करता है. आपको खुद को कठिन व्यायाम में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक कि तेज़ चलना, घर पर कसरत करना या इनडोर साइकिल पर तीस मिनट की सवारी करना भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है.  
 

3.सोनम कपूर आहूजा

सोनम कपूर आहूजा
3

सोनम कपूर आहूजा घर का बना, सादा खाना और उच्च फाइबर वाला खाना पसंद करती हैं और ध्यानपूर्वक खाने की आदत का पालन करती हैं. हरी सब्ज़ियों, धीरे-धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट और लीन प्रोटीन की उच्च मात्रा मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है. वह अंकुरित अनाज, बीन्स, साबुत अनाज, मिश्रित आटे से बनी रोटियाँ, मौसमी फल और मेवे खाने की सलाह देती हैं. जंक फ़ूड और सफेद चीनी का सेवन कम करें. भोजन का नियमित समय-सारिणी भी अप्रत्याशित गिरावट या वृद्धि से बचाती है
 

4.महीप कपूर

महीप कपूर
4

महीप कपूर अक्सर अपने परिवार में स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित जाँच के महत्व के बारे में बात करती हैं. रक्त शर्करा का स्तर आपको बिना किसी भ्रम के यह देखने की अनुमति देता है कि कौन सा भोजन, आदत और तनाव आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं. बार-बार निगरानी अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को कम करने में भी मदद करती है. घर पर ग्लूकोमीटर या सलाह मिलने पर निरंतर ग्लूकोज़ मॉनिटर का उपयोग करें. रीडिंग, भोजन और मनोदशा रिकॉर्ड करें. यह सरल अभ्यास आपको बेहतर निर्णय लेने और सकारात्मक नियंत्रण की ओर ले जा सकता है
 

5.टॉम हैंक्स

टॉम हैंक्स
5

अकादमी पुरस्कार विजेता अभिनेता टॉम हैंक्स को 2013 में टाइप-2 मधुमेह का पता चला था और उन्होंने अपनी बीमारी का कारण आनुवंशिकी और खराब जीवनशैली को बताया था. टॉम अब अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक विचारशील दृष्टिकोण अपनाते हैं, व्यायाम और वजन नियंत्रण को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं. उन्होंने बताया, "मैं अपने खाने पर इतना ध्यान देता हूँ कि बोरियत होने लगती है, और कभी-कभी मैं खुद से घृणा करने की हद तक धोखा भी करता हूँ." उन्होंने नियमित व्यायाम की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया और कहा, "हर दिन, मेरा लक्ष्य एक घंटे की गतिविधि करना है."
 

6.फवाद खान

फवाद खान
6

पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान को 17 साल की उम्र में टाइप 1 मधुमेह का पता चला था और वे स्वस्थ आहार और नियमित निगरानी के प्रबल समर्थक हैं. उन्होंने बताया, "मैंने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट, कम प्रोटीन वाले स्रोत और विभिन्न प्रकार की सब्ज़ियों वाला आहार अपनाया है. व्यायाम के साथ कम वसा वाला दूध शरीर के चयापचय को बढ़ाने और हाइपोग्लाइसीमिया से लड़ने का एक शानदार तरीका है." फवाद अपनी इंसुलिन संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा मेटफॉर्मिन भी लेते हैं, साथ ही अपने दैनिक आहार के बारे में एक पोषण विशेषज्ञ से सलाह भी लेते हैं.  यह भी पढ़ें - मधुमेह के कारण पैर के अल्सर कितने गंभीर हो सकते हैं? विशेषज्ञ संक्रमण की चेतावनी देते हैं जिसमें अंग विच्छेदन भी शामिल है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

