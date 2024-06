trendingPhotosDetail

5 Best Places To Visit in Summers: गर्मी में घूमने के लिए ये हैं बेस्ट जगहें, यहां ठंड के साथ मिलेगा बर्फबारी का मजा

Best Tourist Places in India: अगर आप भी चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो गए हैं तो भारत के इन हिल स्टेशन की तरफ रुख कर सकते हैं.

डीएनए हिंदी: मई-जून की चिलचिलाती धूप और लू के बीच अक्सर लोगों का घर से निकलने का मन नहीं करता और लोग सोचते हैं कि इन दिनों किसी हिल स्टेशन जाया जाए. अगर आप भी परेशान हैं कि कौन सी जगह इस समय आपके लिए बेस्ट रहेगी जहां पर गर्मी तो क्या लू का भी नामो-निशान ना हो. साथ ही आपको बर्फबारी का भी मजा मिल जाए तो आइए आज हम आपको बताएंगे भारत की 5 ऐसी जगहें जहां आप घूमने जा सकते हैं.

1.Visiting Leh Ladakh in summer is best

1/5 चिलचिलाती गर्मियों में सर्दी का अनुभव लेना है तो लेह-लद्दाख सबसे बेस्ट ऑप्शन है. Leh Ladakh अधिकतर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है. यहां की ठंड, खूबसूरत झील, सुंदर पहाड़ियां आपका मन मोह लेंगी. मई-जून के महीने में दोस्तों या परिवार के साथ लेह जाने का प्लान बना सकते हैं.

2.Auli The Skiing Paradise of Garhwal

2/5 औली भारत के उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक नगर है. लोग अक्सर इसे औली बुग्याल भी कहते हैं. गढ़वाली भाषा में बुग्याल का अर्थ होता है पर्वतीय मर्ग से ढका मैदान. गर्मियों में यहां का तापमान कम होता है. ठंडा वातावरण गर्मी में पर्यटकों को सुकून देने के अलावा प्राकृतिक सुंदरता, देखने का मौका भी देता है.

3.drass a place known for sacrifice of our soldiers

3/5 जम्मू और कश्मीर में कई सुंदर जगहें हैं, जिन्हें देखने के लिए देश-विदेशों से टूरिस्ट यहां आते हैं. यहां का सबसे ठंडा हिल स्टेशन द्रास है. द्रास एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरत वादियां ही नहीं, देश के वीर-सपूतों के खून और त्याग की खुशबू यहां की हवाओं में बहती है.

4.Places to visit in Rohtang Pass

4/5 रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू -मनाली की घाटियों के बीच 3,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालयन पास है. यहां के शानदार नजारे और ग्लेशियर पर्यटकों का मन मोह लेते हैं. यहां एडवेंचर्स एक्टिविटी जैसे स्केटिंग, स्नो स्कूटर, स्कीइंग जैसी कई सुविधाएं भी मौजूद हैं.

5.Places to Visit in Manali