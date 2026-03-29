डायबिटीज में कौन सा दूध पिएं? 5 मिल्क ऑप्शन, जो ब्लड शुगर में हो सकता है Best या Worst 

7 . जरूरी बात

7

स्टडी के मुताबिक दूध में मौजूद कार्ब्स शरीर में जाकर शुगर में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को दूध और कार्ब्स की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए. हमेशा बिना चीनी (Unsweetened) वाला दूध चुनें, क्योंकि फ्लेवर्ड दूध में छिपी हुई शुगर तेजी से ग्लूकोज बढ़ा सकती है. छोटे बदलाव, जैसे सही दूध चुनना, ब्लड शुगर कंट्रोल में बड़ा फर्क ला सकते हैं.

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. यह किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह का विकल्प नहीं है. डायबिटीज या किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से