डायबिटीज में कौन सा दूध पिएं? 5 मिल्क ऑप्शन, जो ब्लड शुगर में हो सकता है Best या Worst 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 29, 2026, 05:53 PM IST
1.डायबिटीज के मरीज चुनें बेस्ट मिल्क
सही मिल्क को डाइट में शामिल कर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है. इस स्थिति मे एक्सपर्ट ऐसे दूध लेने की सलाह देते हैं जो कम कार्ब्स वाले, बिना चीनी के और प्रोटीन से भरपूर हों. न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर आइए जानें शुगर में आपके लिए कौन सा दूध सबसे अच्छा या कौन सा खराब हो सकता है.. (AI Image)
2.सोया मिल्क है बेस्ट (Soy Milk)
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों के लिए सोया मिल्क सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें कम कार्ब्स और ज्यादा प्रोटीन का सही संतुलन होता है, जो शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है. वहीं एक कप सोया मिल्क में लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है, जो शरीर में शुगर के धीरे-धीरे Absorption में मदद करता है.
इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता और इसमें मौजूद फाइबर भी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है. हालांकि आपके लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा बिना चीनी (unsweetened) वाला सोया मिल्क ही चुनें, ताकि छिपे शुगर से बच सकें. (AI Image)
3.बादाम दूध (Almond Milk)
इसके अलावा बादाम दूध दूसरा अच्छा विकल्प है, खासकर अगर आप बहुत कम कार्ब्स लेना चाहते हैं. बिना चीनी वाला बादाम दूध लगभग शुगर-फ्री होता है और ब्लड शुगर पर इसका बहुत कम असर पड़ता है. हालांकि इसमें प्रोटीन कम होता है, इसलिए यह आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस नहीं कराता. इसलिए इसे नट्स या अंडे जैसे प्रोटीन वाले खाने के साथ लेना बेहतर होता है, ताकि ब्लड शुगर संतुलित रहे. (AI Image)
4.बकरी का दूध (Goat Milk)
बकरी का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शुगर ज्यादा होती है. इसमें लगभग 8–9 ग्राम प्रोटीन होता है, जो ठीक-ठाक मात्रा है, लेकिन ज्यादा कार्ब्स और शुगर होने की वजह से यह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए. (AI Image)
5.गाय का दूध (Cow’s Milk)
ब्लड शुगर कंट्रोल के मामले में गाय का दूध सबसे कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज्यादा होती है. एक कप गाय के दूध में लगभग 12 ग्राम कार्ब्स होते हैं और इसमें लैक्टोज (प्राकृतिक शुगर) मौजूद होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है. हालांकि इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन कार्ब्स ज्यादा होने की वजह से डायबिटीज के मरीजों के लिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना बेहतर माना जाता है. (AI Image)
6.भैंस का दूध (Buffalo Milk)
भैंस का दूध गाढ़ा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें फैट और कैलोरी ज्यादा होती है. इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शुगर (लैक्टोज) भी मौजूद होती है, जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है. हालांकि इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन ज्यादा फैट और कार्ब्स के कारण यह डायबिटीज के मरीजों के लिए सही विकल्प नहीं माना जाता है. (AI Image)
7.जरूरी बात
स्टडी के मुताबिक दूध में मौजूद कार्ब्स शरीर में जाकर शुगर में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को दूध और कार्ब्स की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए. हमेशा बिना चीनी (Unsweetened) वाला दूध चुनें, क्योंकि फ्लेवर्ड दूध में छिपी हुई शुगर तेजी से ग्लूकोज बढ़ा सकती है. छोटे बदलाव, जैसे सही दूध चुनना, ब्लड शुगर कंट्रोल में बड़ा फर्क ला सकते हैं.
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. यह किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह का विकल्प नहीं है. डायबिटीज या किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.
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