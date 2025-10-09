करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए बनेंगी यादगार

तमिलनाडु में DMK विरोधी वोटों को मजबूत करने के लिए भाजपा ने जो किया, वाकई हिम्मत चाहिए!
रईश खान | Oct 09, 2025, 12:06 AM IST
1.करवा चौथ क्यों सजती संवरती हैं महिलाएं?
करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए खास दिन होता है. इस दिन महिलाएं सबसे ज्यादा सजती-संवरती हैं. अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती हैं. यह त्योहार महिलाओं के लिए पूजा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि फोटोशूट कराती हैं और खूब रील्स भी बनाती हैं.
2.करवा चौथ पर कहां कराएं फोटोशूट
आज इस आर्टिकल में हम आपको दिल्ली की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां फास्ट के दौरान महिलाएं आराम भी कर सकती हैं. और रील्स बनाने के लिए अच्छी लॉकेशन भी मिल जाएगी.
3.हौज खास विलेज
साउथ दिल्ली में स्थित हौज खास विलेज ऐतिहासिक और आधुनिक सांस्कृतिक क्षेत्र है. ट्रेंडी कैफे, आर्ट गैलरीज़ फोटोग्राफी स्पॉट के लिए बेस्ट हैं. करवा चौथ के दिन कपल्स को इस जगह पर जाने का प्लान करना चाहिए. यहां तस्वीरें अच्छी आएंगी. कपल्स अपनी रोमांटिक रील भी बना सकते हैं.
4.कनॉट प्लेस
दिल्ली की कनॉट प्लेस बेस्ट शूटिंग स्पॉट माना जाता है. इन्फ्लुएंसर से लेकर फोटोग्राफर तक इस जगह पर शूट करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. यहां का माहौल और एस्थेटिक बैकग्राउंड लोगों को खूब पसंद आता है. करवा चौथ पर वीडियो बनाने के लिए इस जगह जा सकते हैं.
5.लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट
लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. यह अनोखी स्ट्रीट आर्ट और ग्राफिटी के लिए प्रसिद्ध है. यह जगह फोटोग्राफी और रील्स बनाने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है.
6.गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज
गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज दिल्ली के साकेत क्षेत्र में स्थित एक सुंदर उद्यान है. जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल, हरियाली से हरा-भरा है.इसे दिल्ली की खूबसूरत और शांत जगहों में से एक माना जाता है. करवा चौथ पर फोटोशूट और रील बनाने के लिए यहां जाने का भी प्लान कर सकते हैं.
7.अग्रसेन की बावली
यह एक प्राचीन बावली है जिसमें एक सुंदर और शांत वातावरण है. करवा चौथ पर महिलाओं के लिए रील्स बनाने के लिए यह जगह भी उपयुक्त है.