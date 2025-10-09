करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए बनेंगी यादगार

6 . गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज

6

गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज दिल्ली के साकेत क्षेत्र में स्थित एक सुंदर उद्यान है. जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल, हरियाली से हरा-भरा है.इसे दिल्ली की खूबसूरत और शांत जगहों में से एक माना जाता है. करवा चौथ पर फोटोशूट और रील बनाने के लिए यहां जाने का भी प्लान कर सकते हैं.

