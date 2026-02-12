Self-Respect Matters: खुद की नजरों में गिरा देती हैं ये 5 आदतें, सेल्फ-रिस्पेक्ट पर करती हैं चोट

1 . खुद की नजरों से गिराती हैं ये आदतें

कई बार आपकी कुछ आदतें न सिर्फ दूसरों को परेशान करती हैं, बल्कि खुद को भी मुश्किल में डाल देती हैं. एक ही गलती बार-बार दोहराने से वह भी आदत बन जाती है. ऐसी बुरी आदतें धीरे-धीरे अपनी ही नजरों में गिरा देती हैं. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन्हें पहचानकर सुधारा जाए.