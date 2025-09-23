Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल

5 . 3. करेला

करेला का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन आयुर्वेद में इसे मधुमेह के लिए सबसे कारगर खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है. इसमें "पॉलीपेप्टाइड-पी" नामक एक घटक होता है, जिसे प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है. यह घटक प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है. आयुर्वेद के अनुसार, करेला पित्त और कफ को संतुलित करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. खाली पेट इसका रस पीने से इंसुलिन संवेदनशीलता तेज़ी से बढ़ती है. इसीलिए मधुमेह के रोगियों के लिए करेला के रस को एक प्राकृतिक औषधि के रूप में अनुशंसित किया जाता है.