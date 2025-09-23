FacebookTwitterYoutubeInstagram
Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल

Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल

Sugar Desi Remedy: शुगर लेवल को संतुलित रखने में औषधियों के साथ-साथ आहार और प्राकृतिक उपचारों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. हम आपको शुगर लेवल बैलेंस रखने वाली कुछ आयुर्वेदिक देसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं. ये ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. 

Abhay Sharma | Sep 23, 2025, 08:31 PM IST

1.आयुर्वेदिक देसी चीजें डाइट में करें शामिल

आयुर्वेदिक देसी चीजें डाइट में करें शामिल
1

सही और संतुलित आहार न केवल रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, बल्कि अग्नि (पाचन अग्नि) को भी मजबूत करता है. ऐसे में तीनों दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित रखने में मदद मिलती है. डाइट में कुछ आयुर्वेदिक चीजों को शामिल कर आप मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं. इनके सेवन से शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है.  

2. 1. दालचीनी

 1. दालचीनी
2

आयुर्वेद में दालचीनी को एक गुणकारी औषधि माना जाता है. यह मसाला न केवल स्वाद बढ़ाने के लिए, बल्कि शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए भी प्रसिद्ध है. शोधों से यह भी पता चला है कि दालचीनी इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करती है. अगर इसे नियमित रूप से भोजन या चाय में लिया जाए, तो यह ग्लूकोज के अवशोषण को नियंत्रित करती है और शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है. सुबह खाली पेट गर्म पानी में दालचीनी पाउडर लेना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

3.2. मेथी के बीज

2. मेथी के बीज
3


आयुर्वेद में मेथी के बीज मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण माने जाते हैं. मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. यह रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि को रोकता है और इंसुलिन के बेहतर कार्य में मदद करता है. आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, मेथी वात और कफ को संतुलित करती है और अग्नि को प्रबल करती है. रात भर पानी में भिगोए हुए मेथी के दानों को सुबह खाली पेट खाने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और धीरे-धीरे रक्त शर्करा का स्तर संतुलित होने लगता है.

4.4. आंवला

4. आंवला
4

आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है. आंवला अग्नि को बढ़ाता है और शरीर में ग्लूकोज का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है. इसके नियमित सेवन से अग्न्याशय की कार्यप्रणाली में सुधार होता है और इंसुलिन का स्राव संतुलित होता है. सुबह खाली पेट आंवले का रस पीना या इसे आहार में शामिल करना इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में बहुत मददगार है.

TRENDING NOW

5.3. करेला

3. करेला
5

करेला का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन आयुर्वेद में इसे मधुमेह के लिए सबसे कारगर खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है. इसमें "पॉलीपेप्टाइड-पी" नामक एक घटक होता है, जिसे प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है. यह घटक प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है. आयुर्वेद के अनुसार, करेला पित्त और कफ को संतुलित करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. खाली पेट इसका रस पीने से इंसुलिन संवेदनशीलता तेज़ी से बढ़ती है. इसीलिए मधुमेह के रोगियों के लिए करेला के रस को एक प्राकृतिक औषधि के रूप में अनुशंसित किया जाता है.

6.5. हल्दी

5. हल्दी
6

आयुर्वेद में हल्दी को औषधियों की रानी माना जाता है. इसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है. हल्दी शरीर में सूजन को कम करती है, जो मधुमेह के रोगियों में एक आम समस्या है. आयुर्वेद के अनुसार हल्दी पित्त दोष को संतुलित करती है और रक्त को शुद्ध करती है. दूध या गर्म पानी के साथ हल्दी लेने से रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है और शरीर इंसुलिन के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देता है.

