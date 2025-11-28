Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

2 . किस उम्र में शुरू होते हैं ये बदलाव?

2

स्टडी के मुताबिक, ये चार स्टेज होते हैं 9, 32, 66 और 83 वर्ष की उम्र में. इस दौरान इंसान के दिमाग में अहम बदलाव आते हैं, जो व्यक्ति के सोचने, समझने और दुनिया के देखने के तरीके को नया आकार देते हैं. एमआरआई स्कैन जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से इस स्टडी में 0 से 90 साल तक की उम्र के 3,802 लोगों के दिमाग का विस्तार से अध्ययन किया गया है.