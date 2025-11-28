Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण विवाद पर SDM सोहावल श्रुति का बयान- मस्जिद की पैमाइश के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट PWD को भेजी जाएगी | यूपी- अयोध्या में रौनाही-ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण पर विवाद, मस्जिद का हिस्सा हटाने की मांग की गई, VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए | उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है तूफान दितवाह, 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना | रायसेन रेप केसः बीजेपी नेता उमा भारती ने आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग की | J&K: सुरक्षाबलों ने अवंतीपोरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी नजीर अहमद को पकड़ा, खुफिया ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद | संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन का मामला, 9 प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली, 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत, पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 28, 2025, 05:33 PM IST
1.इन 4 मुख्य स्टेजेस में बदलता है दिमाग
स्टडी के मुताबिक, हमारा दिमाग वैसे तो समय के साथ धीरे-धीरे बदलता रहता है. लेकिन, 4 मुख्य स्टेजेस ऐसे हैं, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. यह स्टेजेस दिमाग की सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं. आगे पढ़ें ये 4 स्टेज किस उम्र में शुरू होते हैं.
2.किस उम्र में शुरू होते हैं ये बदलाव?
स्टडी के मुताबिक, ये चार स्टेज होते हैं 9, 32, 66 और 83 वर्ष की उम्र में. इस दौरान इंसान के दिमाग में अहम बदलाव आते हैं, जो व्यक्ति के सोचने, समझने और दुनिया के देखने के तरीके को नया आकार देते हैं. एमआरआई स्कैन जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से इस स्टडी में 0 से 90 साल तक की उम्र के 3,802 लोगों के दिमाग का विस्तार से अध्ययन किया गया है.
3.बचपन से किशोरावस्था का स्टेज (उम्र 9 साल)
इस उम्र में बच्चे बचपन की सीमा से निकलकर किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इस दौरान दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के बीच तेजी से संचार बढ़ता है, इसमें बच्चे के सीखने की गति बहुत तेज होती है.
4.मेच्योरिटी और स्थिरता का स्टेज (उम्र 32 साल)
जिवन का सबसे बड़ा मोड़ इसी उम्र में आता है, जब व्यक्ति का दिमाग "एडल्ट मोड" में प्रवेश कर जाता है. यह स्टेज काफी ज्यादा लंबा भी होता है, जो लगभग तीन दशकों तक चलता है. इस दौरान दिमाग की संरचना काफी ज्यादा स्थिर और मेच्योर हो जाती है और व्यक्ति की सोचने, फैसला लेने की क्षमता और भावनात्मक समझ पूरी तरह से विकसित हो जाती है.
5.वृद्धावस्था की शुरुआत का स्टेज (उम्र 66 साल)
इस उम्र के आसपास दिमाग ‘अर्ली एजिंग’ यानी शुरुआती वृद्धावस्था के स्टेज में प्रवेश करता है और रिटायरमेंट का समय आने के साथ-साथ दिमाग के काम करने की गति भी थोड़ी धीमी पड़ने लगती है, लेकिन इस उम्र में व्यक्ति का एक्सपीरिएंस और नॉलेज अपने चरम पर होता है.
6.लेट एजिंग का स्टेज (उम्र 83 साल)
यह "लेट एजिंग" के स्टेज की शुरुआत है और इस उम्र में दिमाग की संरचना में गिरावट के लक्षण दिखने लगते हैं. इस उम्र में लोगों के डिमेंशिया जैसी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन चरणों को समझने से भविष्य में दिमाग से जुड़ी बीमारियों के इलाज और बचाव में मदद मिल सकती है.
