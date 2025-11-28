FacebookTwitterYoutubeInstagram
बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...

'क्या सिर्फ समोसा खाने आती हो?...' किसने भरी मीटिंग में लगाई बाड़मेर की कलेक्टर IAS टीना डाबी की क्लास?

Hair Care: बालों का झड़ना-रूखापन होगा दूर, इस तरह लगाएं प्याज का रस

कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

लाइफस्टाइल

Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

4 Stages Of Brain Growth: उम्र के साथ जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग भी विकसित और बदलता रहता है. हाल ही में आई एक स्टडी के मुताबिक, व्यक्ति का दिमाग चार मुख्य स्टेजेस (Brain Development Stages) से गुजरता है. यह रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है. आइए जानें इसके बारे में...

Abhay Sharma | Nov 28, 2025, 05:33 PM IST

1.इन 4 मुख्य स्टेजेस में बदलता है दिमाग 

इन 4 मुख्य स्टेजेस में बदलता है दिमाग 
1

स्टडी के मुताबिक, हमारा दिमाग वैसे तो समय के साथ धीरे-धीरे बदलता रहता है. लेकिन, 4 मुख्य स्टेजेस ऐसे हैं, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. यह स्टेजेस दिमाग की सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं. आगे पढ़ें ये 4 स्टेज किस उम्र में शुरू होते हैं. 

2.किस उम्र में शुरू होते हैं ये बदलाव?

किस उम्र में शुरू होते हैं ये बदलाव?
2

स्टडी के मुताबिक, ये चार स्टेज होते हैं 9, 32, 66 और 83 वर्ष की उम्र में. इस दौरान इंसान के दिमाग में अहम बदलाव आते हैं, जो व्यक्ति के सोचने, समझने और दुनिया के देखने के तरीके को नया आकार देते हैं. एमआरआई स्कैन जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से इस स्टडी में 0 से 90 साल तक की उम्र के 3,802 लोगों के दिमाग का विस्तार से अध्ययन किया गया है.  

3.बचपन से किशोरावस्था का स्टेज (उम्र 9 साल)

बचपन से किशोरावस्था का स्टेज (उम्र 9 साल)
3

इस उम्र में बच्चे बचपन की सीमा से निकलकर किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इस दौरान दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के बीच तेजी से संचार बढ़ता है, इसमें बच्चे के सीखने की गति बहुत तेज होती है. 

4.मेच्योरिटी और स्थिरता का स्टेज (उम्र 32 साल)

मेच्योरिटी और स्थिरता का स्टेज (उम्र 32 साल)
4

जिवन का सबसे बड़ा मोड़ इसी उम्र में आता है, जब व्यक्ति का दिमाग "एडल्ट मोड" में प्रवेश कर जाता है. यह स्टेज काफी ज्यादा लंबा भी होता है, जो लगभग तीन दशकों तक चलता है. इस दौरान दिमाग की संरचना काफी ज्यादा स्थिर और मेच्योर हो जाती है और व्यक्ति की सोचने, फैसला लेने की क्षमता और भावनात्मक समझ पूरी तरह से विकसित हो जाती है. 

5.वृद्धावस्था की शुरुआत का स्टेज (उम्र 66 साल)

वृद्धावस्था की शुरुआत का स्टेज (उम्र 66 साल)
5

इस उम्र के आसपास दिमाग ‘अर्ली एजिंग’ यानी शुरुआती वृद्धावस्था के स्टेज में प्रवेश करता है और रिटायरमेंट का समय आने के साथ-साथ दिमाग के काम करने की गति भी थोड़ी धीमी पड़ने लगती है, लेकिन इस उम्र में व्यक्ति का एक्सपीरिएंस और नॉलेज अपने चरम पर होता है. 

6.लेट एजिंग का स्टेज (उम्र 83 साल) 

लेट एजिंग का स्टेज (उम्र 83 साल) 
6

यह "लेट एजिंग" के स्टेज की शुरुआत है और इस उम्र में दिमाग की संरचना में गिरावट के लक्षण दिखने लगते हैं. इस उम्र में लोगों के डिमेंशिया जैसी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन चरणों को समझने से भविष्य में दिमाग से जुड़ी बीमारियों के इलाज और बचाव में मदद मिल सकती है.

