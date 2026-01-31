FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ishan kishan Century: ईशान किशन ने 42 गेंदों में पहला शतक जड़कर रचा इतिहास, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Ishan kishan Century: ईशान किशन ने 42 गेंदों में पहला शतक जड़कर रचा इतिहास, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

IND u19 vs PAK u19 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए कैसी है बुलावायो की पिच

IND u19 vs PAK u19 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए कैसी है बुलावायो की पिच

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!

Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!

Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण

Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!

Morning Exercises For Seniors: 60 की उम्र पार करने के बाद अगर आप बिना सहारे के खड़े रह पाते हैं, चलते समय बार-बार रुकना नहीं पड़ता या सुबह शरीर में जकड़न महसूस न होती तो समझा जाता है कि उनकी एंड्योरेंस टॉप-क्लास है यानी आपकी सहनशक्ति वाकई शानदार है. 

Abhay Sharma | Jan 31, 2026, 07:18 PM IST

1.ये 4 एक्सरसाइज बताती हैं हैं सहनशक्ति 

ये 4 एक्सरसाइज बताती हैं हैं सहनशक्ति 
1

एक्सपर्ट के मुताबिक, सुबह के व्यायाम लगातार मूवमेंट और नियंत्रित तनाव के जरिए एंड्योरेंस को परखा जा सकता है. अगर आप इन्हें एक के बाद एक बिना आराम किए पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, सांस सही तरीके से कंट्रोल होती है और शरीर का पोस्चर अच्छा है. 

Advertisement

2.खड़े होकर धीमी गति में मार्च

खड़े होकर धीमी गति में मार्च
2

यह एक्सरसाइज सीधे खड़े रहकर की जाती है, जिससे पैरों और पेट की मांसपेशियां लगातार काम करती हैं. धीमी गति रखने से शरीर का संतुलन और सहनशक्ति दोनों परख में आते हैं. इसके लिए सीधे खड़े हों, हाथ कमर पर रखें और एक-एक पैर का घुटना धीरे उठाएं और नीचे रखें. 

3.कुर्सी से उठना-बैठना

कुर्सी से उठना-बैठना
3

यह एक्सरसाइज पैरों की सहनशक्ति बढ़ाती है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों पर लगातार दबाव रहता है. इसे करने से रोज़मर्रा के काम जैसे उठना-बैठना आसान होता है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुर्सी के आगे बैठें, बिना हाथों का सहारा लिए खड़े हों और धीरे-धीरे वापस बैठें और दोहराएं. 

4.खड़े होकर एड़ी उठाना

खड़े होकर एड़ी उठाना
4

यह एक्सरसाइज पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और इससे चलने और खड़े रहने में मदद मिलती है, ऊपर जाकर थोड़ी देर रुकने से सहनशक्ति की असली परीक्षा होती है. इसे करने के लिए हल्का सहारा लेकर खड़े हों, एड़ियां धीरे-धीरे ऊपर उठाएं, ऊपर कुछ सेकंड रुकें और फिर नीचे लाएं. 

TRENDING NOW

5.खड़े होकर हाथ ऊपर उठाना (कोर कंट्रोल के साथ)

खड़े होकर हाथ ऊपर उठाना (कोर कंट्रोल के साथ)
5

एक्सपर्ट के मुताबिक, एंड्योरेंस सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं होती है. यह एक्सरसाइज कंधों, शरीर के संतुलन और सांसों के तालमेल को परखती है, खासकर तब जब शरीर पहले से थोड़ा थका हो. हाथ ऊपर उठाने से शरीर को सीधा रखने के लिए पेट की मांसपेशियां काम करती हैं. अगर आप इसे अंत में भी ठीक से कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सहनशक्ति अच्छी है. इसके लिए सीधे खड़े हों, पैर जमीन पर टिके रहें,  दोनों हाथ धीरे-धीरे ऊपर उठाएं,  कंट्रोल में रखते हुए नीचे लाएं. 

 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का 'करो या मरो मुकाबला'? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का 'करो या मरो मुकाबला'? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Today Horoscope 30 January: सिंह और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों के बनेंगे सभी काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement