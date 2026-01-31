Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 31, 2026, 07:18 PM IST
1.ये 4 एक्सरसाइज बताती हैं हैं सहनशक्ति
एक्सपर्ट के मुताबिक, सुबह के व्यायाम लगातार मूवमेंट और नियंत्रित तनाव के जरिए एंड्योरेंस को परखा जा सकता है. अगर आप इन्हें एक के बाद एक बिना आराम किए पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, सांस सही तरीके से कंट्रोल होती है और शरीर का पोस्चर अच्छा है.
2.खड़े होकर धीमी गति में मार्च
यह एक्सरसाइज सीधे खड़े रहकर की जाती है, जिससे पैरों और पेट की मांसपेशियां लगातार काम करती हैं. धीमी गति रखने से शरीर का संतुलन और सहनशक्ति दोनों परख में आते हैं. इसके लिए सीधे खड़े हों, हाथ कमर पर रखें और एक-एक पैर का घुटना धीरे उठाएं और नीचे रखें.
3.कुर्सी से उठना-बैठना
यह एक्सरसाइज पैरों की सहनशक्ति बढ़ाती है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों पर लगातार दबाव रहता है. इसे करने से रोज़मर्रा के काम जैसे उठना-बैठना आसान होता है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुर्सी के आगे बैठें, बिना हाथों का सहारा लिए खड़े हों और धीरे-धीरे वापस बैठें और दोहराएं.
4.खड़े होकर एड़ी उठाना
यह एक्सरसाइज पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और इससे चलने और खड़े रहने में मदद मिलती है, ऊपर जाकर थोड़ी देर रुकने से सहनशक्ति की असली परीक्षा होती है. इसे करने के लिए हल्का सहारा लेकर खड़े हों, एड़ियां धीरे-धीरे ऊपर उठाएं, ऊपर कुछ सेकंड रुकें और फिर नीचे लाएं.
5.खड़े होकर हाथ ऊपर उठाना (कोर कंट्रोल के साथ)
एक्सपर्ट के मुताबिक, एंड्योरेंस सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं होती है. यह एक्सरसाइज कंधों, शरीर के संतुलन और सांसों के तालमेल को परखती है, खासकर तब जब शरीर पहले से थोड़ा थका हो. हाथ ऊपर उठाने से शरीर को सीधा रखने के लिए पेट की मांसपेशियां काम करती हैं. अगर आप इसे अंत में भी ठीक से कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सहनशक्ति अच्छी है. इसके लिए सीधे खड़े हों, पैर जमीन पर टिके रहें, दोनों हाथ धीरे-धीरे ऊपर उठाएं, कंट्रोल में रखते हुए नीचे लाएं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
