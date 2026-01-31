Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!

5 . खड़े होकर हाथ ऊपर उठाना (कोर कंट्रोल के साथ)

5

एक्सपर्ट के मुताबिक, एंड्योरेंस सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं होती है. यह एक्सरसाइज कंधों, शरीर के संतुलन और सांसों के तालमेल को परखती है, खासकर तब जब शरीर पहले से थोड़ा थका हो. हाथ ऊपर उठाने से शरीर को सीधा रखने के लिए पेट की मांसपेशियां काम करती हैं. अगर आप इसे अंत में भी ठीक से कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सहनशक्ति अच्छी है. इसके लिए सीधे खड़े हों, पैर जमीन पर टिके रहें, दोनों हाथ धीरे-धीरे ऊपर उठाएं, कंट्रोल में रखते हुए नीचे लाएं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

