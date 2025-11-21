FacebookTwitterYoutubeInstagram
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट

पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र

HomePhotos

लाइफस्टाइल

No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव

30 day no sugar challenge: आज के समय में सफेद चीनी यानी रिफाइंड शुगर लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, जो सुबह की चाय से लेकर मिठाइयों, बिस्किट, पैकेज्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, सॉस और हेल्दी दिखने वाले स्नैक्स तक में मौजूद होता है. 

Abhay Sharma | Nov 21, 2025, 01:51 PM IST

1.चीनी खाने से क्या होता है? 

चीनी खाने से क्या होता है? 
1

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीनी खाने से न केवल वजन बढ़ता है, बल्कि इसका बुरा असर स्किन, दिमाग, नींद पर भी देखने को मिलता है. चीनी पूरे शरीर के लिए मीठी जहर का काम करती है. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स चीनी छोड़ने या इसका सेवन कम करने की सलाह देते हैं. 

2.No Sugar Challenge: चीनी छोड़ने से क्या होगा? 

No Sugar Challenge: चीनी छोड़ने से क्या होगा? 
2

आप अगर 30 दिनों तक के लिए ही चीनी छोड़ते हैं तो शरीर में आपको जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे. ऐसे में आइए जान लेते हैं 30 दिनों तक चीनी यानी रिफाइंड शुगर छोड़ने से शरीर में क्या असर दिखता है, इसके फायदे क्या है? साथ ही हम आपको बताएंगे आप चीनी की जगह कौन मीठे के लिए कौन सा हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं. 

3.शरीर में क्या दिखते हैं बदलाव? 

शरीर में क्या दिखते हैं बदलाव? 
3

चीनी में कैलोरी तो खूब होता है, पर पोषण शून्य. ऐसे में इसे छोड़ने से शरीर जमा फैट कम होता है और वजन तेजी से घटता है. 30 दिन के अंदर ही आपको खासतौर पर पेट और कमर की चर्बी में फर्क दिखाई देने लगेगा. इसके अलावा चीनी छोड़ने पर शरीर स्थायी एनर्जी पैदा होती है, इससे दिनभर एक्टिव और फ्रेश फील होता है. 

4.त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार 

त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार 
4

रिफाइंड शुगर स्किन में कोलेजन को नुकसान पहुंचाता है और इससे झुर्रियां, पिंपल्स और डलनेस की समस्या होने लगती है. ऐसे में चीनी छोड़ने पर आपको स्किन पर ग्लो, फर्मनेस और क्लियरनेस दिखेगी. इसके अलावा चीनी का ज्यादा सेवन मानसिक फॉग और फोकस की कमी पैदा करता है. इसे छोड़ने से दिमाग ज्यादा तेज़, शांत और केंद्रित महसूस करता है. 

5.नींद की क्वालिटी और मूड में स्थिरता

नींद की क्वालिटी और मूड में स्थिरता
5

चीनी शरीर के हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ने का काम करती है, इससे नींद में खलल पड़ता है. इसका सेवन न करें तो गहरी और सुकूनभरी नींद ले सकते हैं. इतना ही नहीं, इसे खाने से चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स की समस्या होती है. अगर आप इसे छोड़ते हैं तो कुछ ही दिनों में मूड शांत और पॉजिटिव दिखने लगेगा. 

6.डायबिटीज और हार्ट डिजीज का जोखिम होता है कम 

डायबिटीज और हार्ट डिजीज का जोखिम होता है कम 
6

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिफाइंड शुगर छोड़ने से ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहता है, इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है. अगर आप चीनी का सेवन करते हैं तो इसे छोड़ने या फिर कम करने में ही भलाई है. 

7.क्या है बेहतर विकल्प? 

क्या है बेहतर विकल्प? 
7

चीनी की जगह आपके लिए शहद, गुड़, मुलेठी, खजूर का सिरप, नारियल शुगर और स्टीविया आपके लिए हेल्दी विकल्प हो सकते हैं. चीनी की जगह इन चीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

