3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल

2 . एक्सरसाइज से कम होगा यूरिक एसिड

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड कम करने के लिए डाइट और दवाइयों के साथ रोजाना व्यायाम करना भी जरूरी है, यह एक नेचुरल इलाज की तरह काम करता है. इससे किडनी की कार्यक्षमता बेहतर होती है, जो शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकलने में मदद करता है. इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर में यूरिक एसिड का बनना भी कम हो जाता है.