3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk
Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ
ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय
फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह
दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम
Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक
जिस महिला के बच्चे न हों उसकी संपत्ति पर सास-ससुर का हक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'शादी करते ही...'
AIIMS CRE Result 2025: एम्स ने aiimsexams.ac.in पर जारी किया सीआरई का रिजल्ट, जानें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?
Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 25, 2025, 03:07 PM IST
1.हाइपरयूरिसीमिया
हाइपरयूरिसीमिया एक आम लेकिन, गंभीर समस्या है. इस स्थिति में गठिया (Gout) रोग का सामना करना पड़ सकता है. इसमें जोड़ों में तेज दर्द, सूजन और जलन की समस्या होती है. दरअसल, इस कंडीशन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण जोड़ों में गंभीर दर्द और सूजन की समस्या होने लगती है.
2.एक्सरसाइज से कम होगा यूरिक एसिड
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड कम करने के लिए डाइट और दवाइयों के साथ रोजाना व्यायाम करना भी जरूरी है, यह एक नेचुरल इलाज की तरह काम करता है. इससे किडनी की कार्यक्षमता बेहतर होती है, जो शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकलने में मदद करता है. इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर में यूरिक एसिड का बनना भी कम हो जाता है.