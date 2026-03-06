FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत में रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, यूरोप में तनाव बढ़ेगा- रूस

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट

डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

21-90 Rule: डिसिप्लिन और सफलता का मंत्र, जानें अच्छी आदतों को ढालने का क्या है 21/90 नियम

Discipline Success Formula- 21/90 Rule: आजकल लोग तुरंत मिलने वाली खुशी को ज्यादा महत्व देते हैं. किसी काम को लंबे समय तक लगातार करना उन्हें मुश्किल लगता है. इसी कारण लोगों को अच्छी आदतें बनाने में दिक्कत होती है. आइए जानते हैं इसमें 21-90 का नियम आपकी कैसे मदद कर सकता है. 

Abhay Sharma | Mar 06, 2026, 01:51 PM IST

1.जीवन में बदलाव लाने आसान नियम 

जीवन में बदलाव लाने आसान नियम 
1

21/90 नियम जीवन में बदलाव लाने का एक आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है, यह नियम बताता है कि किसी नई आदत को बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं, और अगर उसी आदत को लगातार 90 दिनों तक अपनाया जाए तो वह आपकी जीवनशैली का स्थायी हिस्सा बन जाती है. (Photo: AI Generated)

2.क्या है 21/90 नियम?

क्या है 21/90 नियम?
2

इसके तहत अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो आपको 21 दिनों तक लगातार उस काम को करना होगा. जब आप 21 दिनों तक उस आदत को अपनाने लगते हैं, तो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए अगले 90 दिनों तक भी लगातार करना जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि लगातार (Consistency) अभ्यास से किसी भी आदत को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सकता है. (Photo: AI Generated)

3.कैसे अपनाएं 21/90 नियम?

कैसे अपनाएं 21/90 नियम?
3

इसके लिए छोटे लक्ष्य बनाना शुरू करें, जीवनशैली में किसी तरह का सीधा बड़ा बदलाव करने के बजाय, 21 दिन के लिए एक छोटा और आसान लक्ष्य चुनें (जैसे- रोज सुबह 10 मिनट पढ़ना या 10 मिनट टहलना). इसके बाद 21 दिन तक अनुशासन (Commitment) के साथ बिना नागा किए उस आदत का पालन करें. (Photo: AI Generated)

 

4.90 दिन की निरंतरता (Consistency)

90 दिन की निरंतरता (Consistency)
4

एक बार आदत पड़ जाने के बाद, उसे अगले 90 दिनों तक जारी रखें ताकि वह जीवनशैली बन जाए. इसके अलावा सेटबैक से न डरें, अगर किसी दिन छूट जाए, तो हार न मानें और अगले दिन फिर से शुरू करें. एक दिन मिस होने से पूरी मेहनत बेकार नहीं होती, लेकिन लगातार नागा करने से बचें. (Photo: AI Generated)

 

5.कैसे होगा आपको इससे फायदा? 

कैसे होगा आपको इससे फायदा? 
5

स्थायी परिवर्तन, यह नियम केवल आदतें नहीं, बल्कि जीवनशैली में बदलाव लाता है. यह आपको अनुशासित रहने और अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने में मदद करता है. वहीं जब आप 21 दिनों का लक्ष्य पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. साथ ही छोटी-छोटी जीत के जरिए मानसिकता को सफलता की ओर ले जाता है. (Photo: AI Generated)

