21-90 Rule: डिसिप्लिन और सफलता का मंत्र, जानें अच्छी आदतों को ढालने का क्या है 21/90 नियम

2 . क्या है 21/90 नियम?

इसके तहत अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो आपको 21 दिनों तक लगातार उस काम को करना होगा. जब आप 21 दिनों तक उस आदत को अपनाने लगते हैं, तो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए अगले 90 दिनों तक भी लगातार करना जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि लगातार (Consistency) अभ्यास से किसी भी आदत को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सकता है. (Photo: AI Generated)