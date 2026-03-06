21-90 Rule: डिसिप्लिन और सफलता का मंत्र, जानें अच्छी आदतों को ढालने का क्या है 21/90 नियम

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 06, 2026, 01:51 PM IST
1.जीवन में बदलाव लाने आसान नियम
21/90 नियम जीवन में बदलाव लाने का एक आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है, यह नियम बताता है कि किसी नई आदत को बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं, और अगर उसी आदत को लगातार 90 दिनों तक अपनाया जाए तो वह आपकी जीवनशैली का स्थायी हिस्सा बन जाती है. (Photo: AI Generated)
2.क्या है 21/90 नियम?
इसके तहत अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो आपको 21 दिनों तक लगातार उस काम को करना होगा. जब आप 21 दिनों तक उस आदत को अपनाने लगते हैं, तो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए अगले 90 दिनों तक भी लगातार करना जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि लगातार (Consistency) अभ्यास से किसी भी आदत को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सकता है. (Photo: AI Generated)
3.कैसे अपनाएं 21/90 नियम?
इसके लिए छोटे लक्ष्य बनाना शुरू करें, जीवनशैली में किसी तरह का सीधा बड़ा बदलाव करने के बजाय, 21 दिन के लिए एक छोटा और आसान लक्ष्य चुनें (जैसे- रोज सुबह 10 मिनट पढ़ना या 10 मिनट टहलना). इसके बाद 21 दिन तक अनुशासन (Commitment) के साथ बिना नागा किए उस आदत का पालन करें. (Photo: AI Generated)
4.90 दिन की निरंतरता (Consistency)
एक बार आदत पड़ जाने के बाद, उसे अगले 90 दिनों तक जारी रखें ताकि वह जीवनशैली बन जाए. इसके अलावा सेटबैक से न डरें, अगर किसी दिन छूट जाए, तो हार न मानें और अगले दिन फिर से शुरू करें. एक दिन मिस होने से पूरी मेहनत बेकार नहीं होती, लेकिन लगातार नागा करने से बचें. (Photo: AI Generated)
5.कैसे होगा आपको इससे फायदा?
स्थायी परिवर्तन, यह नियम केवल आदतें नहीं, बल्कि जीवनशैली में बदलाव लाता है. यह आपको अनुशासित रहने और अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने में मदद करता है. वहीं जब आप 21 दिनों का लक्ष्य पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. साथ ही छोटी-छोटी जीत के जरिए मानसिकता को सफलता की ओर ले जाता है. (Photo: AI Generated)
