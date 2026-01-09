FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

US के संगठनों से हटने पर MEA ने कहा, अमेरिका के प्रस्तावित बिल पर हमारी नजर. वैश्विक मुद्दों पर सभी से सहयोग. | अमेरिकी बिल पर MEA का बड़ा बयान- अमेरिका के प्रस्तावित बिल की हमें जानकारी है. हम इस पर बारीकी से नजर बनाए हैं. 2025 में PM मोदी-ट्रंप की कई स्तर पर बातचीत हुई. एक साल में दोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'हम झुकेंगे नहीं...', खामेनेई की खुली चेतावनी के पीछे क्या है वजह, किन हथियारों के बल पर ट्रंप को दे रहे चुनौती?

'हम झुकेंगे नहीं...', खामेनेई की खुली चेतावनी के पीछे क्या है वजह, किन हथियारों के बल पर ट्रंप को दे रहे चुनौती?

मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा-बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर

मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा- बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर

JEE Mains 2026 Exam Date: जेईई मेन्स सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, यहां चेक करें टाइम टेबल

जेईई मेन्स सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, यहां चेक करें टाइम टेबल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय

Winter Ladoo Benefits: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर

सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Wellbeing Habits: 2026 का गेम बदल देंगी ये लाइफ-चेंजिंग आदतें, हर किसी को अपनानी चाहिए

नया साल आते हैं लोगों के मन में बस यही चलता है, कि इस साल तो मैं सबकुछ बदल दूंगा, खुद को भी. लेकिन, आपके लिए हमेशा ‘नया साल, नया मैं’ जैसी बातें जरूरी नहीं, बस कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना जरूरी है. दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताते हुए बस आपको अपने हुनर और सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते रहना है.

Abhay Sharma | Jan 09, 2026, 02:23 PM IST

1.2026 में सीखने के लिए पांच बेहतरीन आदतें

2026 में सीखने के लिए पांच बेहतरीन आदतें
1

अगर आपके पास 1 घंटा है, एक पूरा दिन और या फिर 1 हफ्ता या पूरा एक महीना है तो आपको ये 5 आसान और काम की चीजें जरूर सीखनी चाहिए, हो सकता है आपने इनमें से कुछ चीजें पहले की भी हो, पर इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं. 

Advertisement

2.समय मिले तो वॉलंटियरिंग जरूर करें

समय मिले तो वॉलंटियरिंग जरूर करें
2

अगर आपके पास दिन में केवल 1 घंटा भी है, तो वॉलंटियरिंग यानी निस्वार्थ सेवा की आदत जरूर डालें. यानी बिना पैसे के किया गया यह काम आपको अच्छा महसूस कराता है. समाज और लोकल कम्युनिटी की मदद भी होती है. यह आपकी पसंदीदा वजह (cause) से जोड़ता है और आपके CV/रिज़्यूमे को भी मजबूत बनाता है. दरअसल, वॉलंटियरिंग काम की दुनिया की पहली झलक देती है और अनुभव, आत्मविश्वास और जरूरी स्किल्स विकसित करती है. 

3.डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालें 

डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालें 
3

पूरे 1 दिन खुद को चुनौती दें कि एक पूरा दिन मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहेंगे, यानी डिजिटल डिटॉक्स करेंगे. इससे आपको बोरियत तो होगी पर आपको उसी बोरियत से कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर समझ सकते है. इसके लिए पहले से थोड़ा प्लान बनाएं, ताकि मन न भटके. दोस्त के साथ समय बिताएं, बाहर से मंगाने के बजाय खाना खुद बनाएं, बाहर घूमने जाएं, कोई नई जगह देखें, किताब पढ़ें, पेंटिंग करें या कुछ भी क्रिएटिव काम करें. 

4.पेड़ों को पहचानने की आदत डालें 

पेड़ों को पहचानने की आदत डालें 
4

अगर आपको पास पूरा एक हफ्ता है तो पेड़ों को पहचानने की आदत डालें. पेड़ हमारे आसपास हर जगह हैं, जब आप रोज सुबह, बाज़ार या काम पर जाते हैं, तो रास्ते में किसी नए पेड़ को पहचानने की कोशिश करें. इसके अलावा अपने वीकेंड पर पार्क जाएं या गांव-देहात की तरफ निकलकर प्रकृति के और करीब समय बिताएं. पेड़ों की पहचान के लिए आपको लाइब्रेरी से ट्री आईडी बुक्स मिल जाएंगी. वहीं Woodland Trust का एक फ्री ऐप भी है. 

TRENDING NOW

5.स्किल स्वैप करें 

स्किल स्वैप करें 
5

हर किसी के पास ऐसी स्किल होती है, जो आसानी से आ जाती हैं और इन्हें दूसरों के साथ साझा भी किया जा सकता है. आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके दोस्त किस काम में बहुत अच्छे हैं और आप वह काम सीखना चाहते हैं. अगर आपके पास एक महीने का समय है, तो इस दौरान अलग-अलग लोगों के साथ ज्ञान और छोटे-छोटे ट्रिक्स (हैक्स) आपस में शेयर करें, ताकि नई स्किल्स सीख सकें. इसके लिए आपके कोई काम सिखाएं जिसमें वे अच्छे हैं और बदले में आप उन्हें अपनी स्किल सिखाएं. 

 

6.हर रोज एक फोटो लेने की आदत डालें

हर रोज एक फोटो लेने की आदत डालें
6

इसके अलावा एक साल तक, हर रोज अपनी एक फोटो लेने की आदत डालें और हर दिन अपने आसपास की किसी खास, अलग या सामान्य सी चीज़ पर ध्यान दें और फिर उसकी तस्वीर खींच लें. रिसर्च बताती है कि रोज़ फोटो लेना सेल्फ-केयर का अच्छा तरीका है, जिससे मन बेहतर रहता है और पॉजिटिव महसूस होता है. हालांकि आपको फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना है, या सिर्फ अपने पास रखें, यह आपकी मर्ज़ी है. इस स्थिति में तस्वीर परफेक्ट हो, यह ज़रूरी नहीं, बस आपकी असली ज़िंदगी का रिकॉर्ड की तरह हो, जिसे बाद में देखकर आप यादें ताज़ा कर सकते हैं. इससे आप अपनी क्रिएटिविटी में भी सुधार महसूस करेंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
Winter Ladoo Benefits: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
ज्ञान का महाकुंभ है IIT की ये लाइब्रेरी, जानें एक कमरे से एशिया की सबसे बड़ी Technical Library बनने तक का सफर
ज्ञान का महाकुंभ है IIT की ये लाइब्रेरी, जानें एक कमरे से एशिया की सबसे बड़ी Technical Library बनने तक का सफर
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित और बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित और बाबर में कौन है आगे
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
MORE
Advertisement