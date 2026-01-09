Wellbeing Habits: 2026 का गेम बदल देंगी ये लाइफ-चेंजिंग आदतें, हर किसी को अपनानी चाहिए

6 . हर रोज एक फोटो लेने की आदत डालें

6

इसके अलावा एक साल तक, हर रोज अपनी एक फोटो लेने की आदत डालें और हर दिन अपने आसपास की किसी खास, अलग या सामान्य सी चीज़ पर ध्यान दें और फिर उसकी तस्वीर खींच लें. रिसर्च बताती है कि रोज़ फोटो लेना सेल्फ-केयर का अच्छा तरीका है, जिससे मन बेहतर रहता है और पॉजिटिव महसूस होता है. हालांकि आपको फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना है, या सिर्फ अपने पास रखें, यह आपकी मर्ज़ी है. इस स्थिति में तस्वीर परफेक्ट हो, यह ज़रूरी नहीं, बस आपकी असली ज़िंदगी का रिकॉर्ड की तरह हो, जिसे बाद में देखकर आप यादें ताज़ा कर सकते हैं. इससे आप अपनी क्रिएटिविटी में भी सुधार महसूस करेंगे.

