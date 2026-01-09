Wellbeing Habits: 2026 का गेम बदल देंगी ये लाइफ-चेंजिंग आदतें, हर किसी को अपनानी चाहिए

US के संगठनों से हटने पर MEA ने कहा, अमेरिका के प्रस्तावित बिल पर हमारी नजर. वैश्विक मुद्दों पर सभी से सहयोग. | अमेरिकी बिल पर MEA का बड़ा बयान- अमेरिका के प्रस्तावित बिल की हमें जानकारी है. हम इस पर बारीकी से नजर बनाए हैं. 2025 में PM मोदी-ट्रंप की कई स्तर पर बातचीत हुई. एक साल में दोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई.
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 09, 2026, 02:23 PM IST
1.2026 में सीखने के लिए पांच बेहतरीन आदतें
अगर आपके पास 1 घंटा है, एक पूरा दिन और या फिर 1 हफ्ता या पूरा एक महीना है तो आपको ये 5 आसान और काम की चीजें जरूर सीखनी चाहिए, हो सकता है आपने इनमें से कुछ चीजें पहले की भी हो, पर इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं.
2.समय मिले तो वॉलंटियरिंग जरूर करें
अगर आपके पास दिन में केवल 1 घंटा भी है, तो वॉलंटियरिंग यानी निस्वार्थ सेवा की आदत जरूर डालें. यानी बिना पैसे के किया गया यह काम आपको अच्छा महसूस कराता है. समाज और लोकल कम्युनिटी की मदद भी होती है. यह आपकी पसंदीदा वजह (cause) से जोड़ता है और आपके CV/रिज़्यूमे को भी मजबूत बनाता है. दरअसल, वॉलंटियरिंग काम की दुनिया की पहली झलक देती है और अनुभव, आत्मविश्वास और जरूरी स्किल्स विकसित करती है.
3.डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालें
पूरे 1 दिन खुद को चुनौती दें कि एक पूरा दिन मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहेंगे, यानी डिजिटल डिटॉक्स करेंगे. इससे आपको बोरियत तो होगी पर आपको उसी बोरियत से कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर समझ सकते है. इसके लिए पहले से थोड़ा प्लान बनाएं, ताकि मन न भटके. दोस्त के साथ समय बिताएं, बाहर से मंगाने के बजाय खाना खुद बनाएं, बाहर घूमने जाएं, कोई नई जगह देखें, किताब पढ़ें, पेंटिंग करें या कुछ भी क्रिएटिव काम करें.
4.पेड़ों को पहचानने की आदत डालें
अगर आपको पास पूरा एक हफ्ता है तो पेड़ों को पहचानने की आदत डालें. पेड़ हमारे आसपास हर जगह हैं, जब आप रोज सुबह, बाज़ार या काम पर जाते हैं, तो रास्ते में किसी नए पेड़ को पहचानने की कोशिश करें. इसके अलावा अपने वीकेंड पर पार्क जाएं या गांव-देहात की तरफ निकलकर प्रकृति के और करीब समय बिताएं. पेड़ों की पहचान के लिए आपको लाइब्रेरी से ट्री आईडी बुक्स मिल जाएंगी. वहीं Woodland Trust का एक फ्री ऐप भी है.
5.स्किल स्वैप करें
हर किसी के पास ऐसी स्किल होती है, जो आसानी से आ जाती हैं और इन्हें दूसरों के साथ साझा भी किया जा सकता है. आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके दोस्त किस काम में बहुत अच्छे हैं और आप वह काम सीखना चाहते हैं. अगर आपके पास एक महीने का समय है, तो इस दौरान अलग-अलग लोगों के साथ ज्ञान और छोटे-छोटे ट्रिक्स (हैक्स) आपस में शेयर करें, ताकि नई स्किल्स सीख सकें. इसके लिए आपके कोई काम सिखाएं जिसमें वे अच्छे हैं और बदले में आप उन्हें अपनी स्किल सिखाएं.
6.हर रोज एक फोटो लेने की आदत डालें
इसके अलावा एक साल तक, हर रोज अपनी एक फोटो लेने की आदत डालें और हर दिन अपने आसपास की किसी खास, अलग या सामान्य सी चीज़ पर ध्यान दें और फिर उसकी तस्वीर खींच लें. रिसर्च बताती है कि रोज़ फोटो लेना सेल्फ-केयर का अच्छा तरीका है, जिससे मन बेहतर रहता है और पॉजिटिव महसूस होता है. हालांकि आपको फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना है, या सिर्फ अपने पास रखें, यह आपकी मर्ज़ी है. इस स्थिति में तस्वीर परफेक्ट हो, यह ज़रूरी नहीं, बस आपकी असली ज़िंदगी का रिकॉर्ड की तरह हो, जिसे बाद में देखकर आप यादें ताज़ा कर सकते हैं. इससे आप अपनी क्रिएटिविटी में भी सुधार महसूस करेंगे.
