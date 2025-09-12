इस देश में पति अपना सकेंगे पत्नी का सरनेम, कोर्ट ने पलट दिया सदियों पुराना कानून
PCOS को कंट्रोल करने का क्या है सबसे आसान तरीका? जल्दी मिलेगा आराम अगर मान ली ये बात
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
Viral Video: शादी से पहले दूल्हा का हो गया एक्सीडेंट, 7 फेरे लेने अस्पताल ही पहुंच गई दुल्हन
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
Bank Holiday: क्या 13 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? जानिए दूसरे शनिवार की छुट्टियों को लेकर क्या कहता है RBI
सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अंतरिम PM, Gen-Z समूहों की बैठक में बनी सहमति
क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 12, 2025, 08:26 PM IST
1.डायबिटीज में खाएं ये हेल्दी फूड्स
डायबिटीज का जड़ से कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वे दवाएं ही मौजूद हैं, जो बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कुछ निश्चित समय के लिए कम कर सकती हैं. हालांकि, इन फूड्स के साथ खाने में सही समय पर सही इस्तेमाल करना आपकी इन महंगी दवाओं की निर्भरता को कम कर सकता है.
2.इसबगोल (Isabgol For Diabetes)
डायबिटीज में इसबगोल लेने का सबसे सही समय सुबह खाली पेट है. आप इसे फास्टिंग शुगर चेक करने के बाद भी ले सकते हैं. ये काम रोज नहीं करना बल्कि आपको हफ्ते में बस तीन दिन करना है. ये शुगर बैलेंस में तेजी से काम करेगा.
3.मेथी दाना (Fenugreek Seeds For Diabetes)
10 से 20 रुपए के मेथी दाने को आप दो से तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए रोजाना रात को एक चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर ढक कर रख दें और फिर सुबह खाली पेट इसे चबाएं और इसका पानी भी पी लें. यह ब्लड शुगर लेवल कम करने में तेजी से मदद कर सकता है.
4.एग व्हाइट (Egg White For Diabetes)
हाई ब्लड शुगर से जूझ रहे मरीजों के लिए एग व्हाइट भी काफी अच्छा विकल्प है, इसका सेवन करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. डायबिटीज के मरीज रोजाना अपने ब्रेकफास्ट में एक या दो एग व्हाइट आराम से ले सकते हैं, यह बजट से बाहर भी नहीं होगा.
5.पालक (Spinach For Diabetes)
सर्दियों के मौसम में पालक सस्ती सब्जी हो जाती है, यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. इसे आप सलाद के रूप में, पालक का जूस या फिर उबालकर सेवन कर सकते हैं. आपके लिए पालक का हरा साग काफी अच्छा विकल्प हो सकता है.
6.संतरा (Orange For Diabetes)
डायबिटीज के मरीज हैं तो रोजाना डाइट में एक संतरा जरूर शामिल करना चाहिए. यह ब्लड शुगर लेवल को बड़ी ही तेजी से कंट्रोल करने में मदद करता है. इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा.