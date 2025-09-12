20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

3 . मेथी दाना (Fenugreek Seeds For Diabetes)

10 से 20 रुपए के मेथी दाने को आप दो से तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए रोजाना रात को एक चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर ढक कर रख दें और फिर सुबह खाली पेट इसे चबाएं और इसका पानी भी पी लें. यह ब्लड शुगर लेवल कम करने में तेजी से मदद कर सकता है.