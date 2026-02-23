2-5 या 10, एक दिन में आपको कितने किलोमीटर चलना चाहिए?

3 . 2, 5 या 10 KM चलना चाहिए?

शुरुआती लोगों बुजुर्गों और वजन ज्यादा वालों के लिए दो किलोमीटर रोज चलना काफी है इससे ब्लड सर्कुलेशन और मूड सुधारने में मदद मिलती है और शरीर को एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम इतना तो जरूरी है. इससे बेसिक हेल्थ मेंटेनेंस होती है लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको 5 किलोमीटर चलना होगा रोज. इतना चलने से हार्ट हेल्थ, शुगर कंट्रोल और स्टैमिना बढ़ाता है. 5 किलोमीटर चलने में करीब 45–60 मिनट में पूरा हो जाता है. अधिकतर लोगों के लिए 5 KM रोज चलना परफेक्ट माना जाता है. वहीं 10 KM वॉकिंग फैट लॉस और हाई फिटनेस के लिए जरूरी है. अगर आप एथलीट, फिटनेस फ्रीक और वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपको जरूरी है कि दस किलोमीटर तक चलें.इससे कैलोरी बर्न ज्यादा होता है. लेकिन सभी के लिए जरूरी नहीं, ओवरट्रेनिंग से थकान भी हो सकती है.

