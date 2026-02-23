FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM Modi Israel Visit Update: 9 साल बाद इजरायल यात्रा करेंगे पीएम मोदी, जानें किन अहम मुद्दों पर होगी बात

Weather Update: दिन में चुभती धूप बढ़ा रही है गर्मी! दिल्ली-एनसीआर से यूपी-बिहार तक, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

महाराष्ट्र: अमरावती में भीषण हादसा, 70 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 5 की मौत, कई घायल

2-5 या 10, एक दिन में आपको कितने किलोमीटर चलना चाहिए?

सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन

67 साल पुराना वो Holi Song, जिसके लिए एक्ट्रेस ने गजराज को दी थी 2 घंटे की ट्रेनिंग; तब मिला पाई थीं ताल से ताल

लाइफस्टाइल

2-5 या 10, एक दिन में आपको कितने किलोमीटर चलना चाहिए?

How many steps a day are beneficial?: अक्सर हम वेट कम करने के लिए या फिट रहने के लिए वॉकिंग और रनिंग करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि रोज कितने कदम या किलोमीटर हमें रोज वॉकिंग या रनिंग करनी चाहिए?

Feb 23, 2026

1.चलना जरूरी लेकिन कितना?

चलना जरूरी लेकिन कितना?
1

आज की तेज़ भागती ज़िंदगी में फिट रहने का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग, लेकिन सवाल यह है रोज कितने किलोमीटर या कितने कदम चलना सही है? 2 KM, 5 KM या 10 KM? आइए जानते हैं विज्ञान और फिटनेस एक्सपर्ट्स के आधार पर सही जवाब.
 

2.रोज कितने कदम चलना चाहिए? 

रोज कितने कदम चलना चाहिए? 
2

रिसर्च के अनुसार, 7,000 कदम रोज चलने से दिल की बीमारियों का खतरा 25–40% तक कम हो सकता है.10,000 कदम का लक्ष्य लोकप्रिय है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को इतना ही करना पड़े.5,000–7,000 कदम सामान्य स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त माने जाते हैं. यानी हर दिन 7,000 से 10,000 कदम एक गोल्डन स्टैंडर्ड है.
 

3.2, 5 या 10 KM चलना चाहिए?

2, 5 या 10 KM चलना चाहिए?
3

शुरुआती लोगों बुजुर्गों और वजन ज्यादा वालों के लिए दो किलोमीटर रोज चलना काफी है इससे  ब्लड सर्कुलेशन और मूड सुधारने में मदद मिलती है और शरीर को एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम इतना तो जरूरी है. इससे बेसिक हेल्थ मेंटेनेंस होती है लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको 5 किलोमीटर चलना होगा रोज. इतना चलने से हार्ट हेल्थ, शुगर कंट्रोल और स्टैमिना बढ़ाता है. 5 किलोमीटर चलने में करीब 45–60 मिनट में पूरा हो जाता है. अधिकतर लोगों के लिए 5 KM रोज चलना परफेक्ट माना जाता है. वहीं 10 KM वॉकिंग फैट लॉस और हाई फिटनेस के लिए जरूरी है. अगर आप एथलीट, फिटनेस फ्रीक और वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपको जरूरी है कि दस किलोमीटर तक चलें.इससे कैलोरी बर्न ज्यादा होता है. लेकिन सभी के लिए जरूरी नहीं, ओवरट्रेनिंग से थकान भी हो सकती है.
 

4. हेल्दी रहने के लिए कितना चलना चाहिए?

हेल्दी रहने के लिए कितना चलना चाहिए?
4

Beginners: 2–3 KM या 4,000–6,000 कदम चलना चाहिए, वहीं Normal Adults के लिए 5–7 KM या 7,000–10,000 कदम चलना चाहिए वहीं, Fitness Enthusiasts के लिए 8–12 KM या 12,000+ कदम चलना होगा.

5. वॉकिंग के सही नियम  

 वॉकिंग के सही नियम  
5

  1. सीधा खड़े होकर चलें, झुकें नहीं
  2.  एड़ी से पंजे तक कदम रखें
  3.  हाथों को स्विंग करें
  4.  सांस नाक से लें, मुंह से छोड़ें
  5.  तेज़ चाल रखें लेकिन बात कर सकें (Brisk Walk Rule)
  6.  खाली पेट या हल्का नाश्ता करके चलें
  7.  आरामदायक जूते पहनें
     

6.वॉकिंग या रनिंग-क्या बेहतर है?

वॉकिंग या रनिंग-क्या बेहतर है?
6

वॉकिंग दिल, डायबिटीज़ और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही होती है जबकि रनिंग तेजी से वजन घटाने और स्टैमिना बढ़ाने के लिए अगर शरीर भारी है या उम्र ज्यादा है तो पहले वॉकिंग करें, फिर रनिंग शुरू करें.
 

7. ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
7

फिटनेस विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित मध्यम गति से चलना (Brisk Walking) सबसे टिकाऊ और सुरक्षित एक्सरसाइज है, जो दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज़्म तीनों को मजबूत करता है. 

अगर आप सिर्फ स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 5 KM या 7,000–10,000 कदम रोज चलना काफी है.वजन तेजी से घटाना चाहते हैं तो 8–10 KM चल सकते हैं.शुरुआत करने वालों के लिए 2 KM भी बड़ी उपलब्धि है. बस नियमितता जरूरी है.

