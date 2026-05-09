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Mother's Day Wishes: मदर्स डे पर मां को भेजें ये दिल छूने वाली विशेज, एहसास पढ़ खुशी से नम हो जाएंगी मम्मी की आंखें 

मदर्स डे पर मां को भेजें ये दिल छूने वाली विशेज, एहसास पढ़ खुशी से नम हो जाएंगी मम्मी की आंखें

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Mother's Day Wishes: मदर्स डे पर मां को भेजें ये दिल छूने वाली विशेज, एहसास पढ़ खुशी से नम हो जाएंगी मम्मी की आंखें 

मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि वो एहसास है जो हर खुशी और हर दर्द में हमारे साथ खड़ा रहता है. मदर्स डे के मौके पर जब हम अपने जज़्बात शब्दों में ढालते हैं, तो हर लाइन में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि बचपन की यादें और मां की ममता झलकती है. ये कोट्स उसी अनकहे प्यार को बयां करते हैं.

ऋतु सिंह | May 09, 2026, 09:09 PM IST

1.मां संग गहरे रिश्ते को शब्दों में पिरो दें

मां संग गहरे रिश्ते को शब्दों में पिरो दें
1

मदर्स डे के ये 15 दिल छू लेने वाले कोट्स मां और बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते को शब्दों में पिरोते हैं. ये मैसेज WhatsApp, Facebook और सोशल मीडिया पर शेयर करके आप अपनी मां के प्रति प्यार और आभार को बेहद खूबसूरत तरीके से व्यक्त कर सकते हैं.
 

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2.मां की हंसी में जन्नत नजर आती है

मां की हंसी में जन्नत नजर आती है
2

मां की हंसी में जन्नत नजर आती है,
उसकी ममता हर दर्द मिटा जाती है.
उसके बिना सब सूना लगता है,
मां ही मेरी असली दुनिया कहलाती है.
हैप्पी मदर्स डे...

3.जब भी गिरा हूं, मां ने संभाला है

जब भी गिरा हूं, मां ने संभाला है
3

जब भी गिरा हूं, मां ने संभाला है,
हर दर्द को अपने दिल में पाला है.
उसकी गोद ही मेरी सबसे बड़ी दुनिया है,
मां ने हर मुश्किल को आसान कर डाला है.
हैप्पी मदर्स डे...
 

4.मां की मुस्कान ही मेरा जहां है

मां की मुस्कान ही मेरा जहां है
4

मां की मुस्कान ही मेरा जहां है,
उसके बिना सब अधूरा सा एहसास है.
हर खुशी की वजह वही है मेरी,
मां के बिना ये जिंदगी बेनाम है.
हैप्पी मदर्स डे...
 
 

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5.मां वो दुआ है जो कभी खाली नहीं जाती

मां वो दुआ है जो कभी खाली नहीं जाती
5

मां वो दुआ है जो कभी खाली नहीं जाती,
मां वो छांव है जो कभी ढलती नहीं.
उसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है,
मां ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनती.
हैप्पी मदर्स डे...
 

6.मां सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया है

मां सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया है
6

मां सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया है,
उसके बिना हर खुशी अधूरी सी है.
उसकी गोद में ही सुकून मिलता है,
मां ही मेरी सबसे बड़ी बंदगी है.
हैप्पी मदर्स डे...

7.मां सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है

मां सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है
7

मां सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है,
जो हर पल मेरे साथ खास है.
उसकी ममता से ही जिंदगी रोशन है,
मां ही मेरा सबसे बड़ा विश्वास है.
हैप्पी मदर्स डे...
 

8.मां वो किताब है जिसमें सब जवाब है

मां वो किताब है जिसमें सब जवाब है
8

मां वो किताब है जिसमें सब जवाब है,
मां वो ख्वाब है जो सबसे लाजवाब है.
उसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगे,
मां ही मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब है.
हैप्पी मदर्स डे...

9.मां की ममता का कोई मोल नहीं

मां की ममता का कोई मोल नहीं
9

मां की ममता का कोई मोल नहीं,
उसके जैसा दुनिया में कोई रोल नहीं.
हर सांस में उसका एहसास रहता है,
मां जैसा कोई अनमोल नहीं.
हैप्पी मदर्स डे...

10.दुनिया की हर खुशी फीकी लगती है

दुनिया की हर खुशी फीकी लगती है
10

दुनिया की हर खुशी फीकी लगती है,
जब मां की याद दिल में जगती है.
उसके बिना सब कुछ अधूरा है,
मां ही मेरी पूरी कहानी लगती है.
हैप्पी मदर्स डे...
 

11.मां के बिना ये घर घर नहीं लगता

मां के बिना ये घर घर नहीं लगता
11

मां के बिना ये घर घर नहीं लगता,
उसकी हंसी के बिना मन नहीं लगता.
वो है तो सब कुछ है मेरे पास,
मां से बढ़कर कोई अपना नहीं लगता.
हैप्पी मदर्स डे...
 

12.जब दुनिया ने छोड़ा, मां ने थामा था

जब दुनिया ने छोड़ा, मां ने थामा था
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जब दुनिया ने छोड़ा, मां ने थामा था,
हर दर्द को अपने आंसुओं से धोया था.
आज जो भी हूं, उसी की दुआ है,
मां ने ही मुझे इंसान बनाया था.
हैप्पी मदर्स डे...

13.मां तेरे बिना अधूरी है हर खुशी

मां तेरे बिना अधूरी है हर खुशी
13

मां तेरे बिना अधूरी है हर खुशी,
तेरे बिना सूनी है मेरी हर गली.
तू है तो सब कुछ है मेरे पास,
मां तू ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी.
हैप्पी मदर्स डे...

14.तेरे आंचल की छांव में सुकून मिलता है

तेरे आंचल की छांव में सुकून मिलता है
14

तेरे आंचल की छांव में सुकून मिलता है,
तेरी दुआओं से हर डर मिटता है.
मां तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है,
तेरे बिना दिल भी अकेला लगता है.
हैप्पी मदर्स डे...

15.मां तू है तो हर मुश्किल आसान है

मां तू है तो हर मुश्किल आसान है
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मां तू है तो हर मुश्किल आसान है,
तेरे बिना हर खुशी बेजान है.
तेरे प्यार से ही मेरी पहचान है,
मां तू ही मेरा भगवान है.
हैप्पी मदर्स डे...
 

16.हर दिन तेरी यादों में खो जाते हैं

हर दिन तेरी यादों में खो जाते हैं
16

हर दिन तेरी यादों में खो जाते हैं,
तेरे बिना खुद को अधूरा पाते हैं.
मां तू हमेशा साथ रहे बस यही दुआ है,
तेरे बिना हम कभी पूरे नहीं हो पाते हैं.
हैप्पी मदर्स डे...

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