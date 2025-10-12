Triskaidekaphobia: होटल में कमरा और फ्लाइट में नहीं होती 13 नंबर की सीट! आखिर इस अंक को 'मनहूस' क्यों मानते हैं लोग?

10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 12, 2025, 06:27 PM IST
1.13 नंबर का डर
दरअसल, दुनिया में कई लोग हैं, जो 13 नंबर से डरते हैं. विज्ञान की भाषा में इस डर को ट्रिस्कायडेकाफोबिया (Triskaidekaphobia) कहा जाता है. कई देशों में लाखों- करोड़ों लोग 13 नंबर को अनलकी मानते हैं. कई लोग इस नंबर को भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक से भी जोड़कर देखते हैं. ट्रिस्कायडेकाफोबिया से ग्रसित लोगों को 13 नंबर देखकर डर लगता है.
2.13 नंबर का 'मनहूस' इतिहास
इसके पीछे की एक बड़ी वजह है दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद 13 नंबर को लेकर अंधविश्वास. वेस्टर्न कल्चर में भी 13 अंक को अशुभ माना जाता है. यह डर ईसाई परंपरा से भी जुड़ा है, जहां द लास्ट सपर में 13वें व्यक्ति के आने के बाद ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था. वहीं नॉर्स पौराणिक कथाओं में भी 13 संख्या को लेकर एक नकारात्मक घटना का जिक्र मिलता है.
3.फ्लाइट में क्यों नहीं होती 13 नंबर की सीट?
13 नंबर को लेकर लोगों में बैठे इस गहरे डर का असर यात्रा जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ा है, क्योंकि इसमें सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता में रखा जाता है. फ्लाइट से ट्रैवल करना काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है, खासतौर से उनके लिए जिन्हें उड़ान का डर हो. यह सीट नंबर यात्री के मन में किसी तरह के डर की भावना पैदा कर सकता है, इसलिए कंपनियां उस नंबर को हटाना समझदारी भरा कदम मानती हैं, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है. एक वजह यह भी कि फ्लाइट की कोई सीट सिर्फ एक नंबर के कारण खाली न रहे..
4.इन जगहों पर भी नहीं होता 13 नंबर
यही वजह है कि बिल्डर और होटल के मालिक ट्रिस्कायडेकाफोबिया की वजह से ही 13 नंबर से दूरी बना कर रखते हैं. इसलिए कई बार होटल्स और बहुमंजिला इमारतों में 13 नंबर का कमरा या 13 नंबर का फ्लैट नहीं होता है. इतना ही नहीं कई अस्पतालों में आपको 13 नंबर का बेड भी नहीं मिलेगा, न ही मरीज के लिए 13 नंबर का कोई कमरा. ज्यादातर लोगों इसके बारे में पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों किया गया है...
5.13 नंबर के अलावा और किस नंबर को माना जाता है अनलकी?
यह डर केवल 13 नंबर तक सीमित नहीं है. इटली और ब्राजील जैसे देशों में 17 नंबर को भी अशुभ माना जाता है. क्योंकि रोमन में 17 नंबर को जिस तरीके से लिखा जाता है, लैटिन में उसका अर्थ होता है कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं. इसलिए वहां के लोग इस नंबर को अशुभ मानते हैं. इन्हीं सब कारणों की वजह से 13 अंक को कई धर्मों और संस्कृतियों में एक डरावना अंक माना गया है.
6.भारतीय ज्योतिष में 13 नंबर को शुभ माना जाता है या अशुभ?
बता दें कि ज्योतिष में कोई भी नंबर अशुभ नहीं माना जाता है. हालांकि ज्योतिष के अनुसार, हर नंबर के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हो सकते हैं. 13 नंबर के भी अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव है. 13 नंबर पर बृहस्पति का प्रभाव माना जाता है, जो सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं. वहीं बृहस्पति किसी राशि में 13वें स्थान पर हों तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, जिससे जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है.
7.13 तारीख माना गया है शुभ
ज्योतिष में 13 तारीख को शुभ माना जाता है. क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार त्रियोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा शुभ मानी जाती है.