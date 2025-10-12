Triskaidekaphobia: होटल में कमरा और फ्लाइट में नहीं होती 13 नंबर की सीट! आखिर इस अंक को 'मनहूस' क्यों मानते हैं लोग?

3 . फ्लाइट में क्यों नहीं होती 13 नंबर की सीट?

3

13 नंबर को लेकर लोगों में बैठे इस गहरे डर का असर यात्रा जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ा है, क्योंकि इसमें सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता में रखा जाता है. फ्लाइट से ट्रैवल करना काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है, खासतौर से उनके लिए जिन्हें उड़ान का डर हो. यह सीट नंबर यात्री के मन में किसी तरह के डर की भावना पैदा कर सकता है, इसलिए कंपनियां उस नंबर को हटाना समझदारी भरा कदम मानती हैं, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है. एक वजह यह भी कि फ्लाइट की कोई सीट सिर्फ एक नंबर के कारण खाली न रहे..