Relationship Tips: रिश्ते में कड़वाहट, प्यार को तकरार में बदल दती हैं ये 10 बातें

6 . इन बातों से रिश्ते में बढ़ती है दरार

हर चीज में सिर्फ अपनी राय, अपनी सुविधा और अपनी पसंद को आगे रखना, अपनी पसंद के हिसाब से पार्टनर को बदलने की कोशिश, गुस्से में बिना सोचे-समझे कठोर शब्द बोल देना, पार्टनर को पर्सनल स्पेस न देना, छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलना रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती हैं.

