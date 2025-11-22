FacebookTwitterYoutubeInstagram
IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख

10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित

कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी

लाइफस्टाइल

Relationship Tips: रिश्ते में कड़वाहट, प्यार को तकरार में बदल दती हैं ये 10 बातें

Relationship Tips: समय के साथ कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसी आदतें या फिर बातें व्यवहार में शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से मीठे रिश्तों के बीच भी कड़वाहट पैदा हो जाती है. पहले तो ये आदतें मामूली लगती हैं पर धीरे-धीरे ये आदतें बड़े झगड़ों की खाई बन जाती हैं.

Abhay Sharma | Nov 22, 2025, 05:29 PM IST

1.पार्टनर को कम आंकना

पार्टनर को कम आंकना
1

रिश्ते में पार्टनर को 'कम' या 'हल्का' समझना सबसे बड़ी गलती बन जाती है. ऐसी स्थिति में पार्टनर अपमान महसूस करने लगते हैं, और यहीं से दूरियां आनी शुरू होती हैं. इसलिए किसी भी रिश्ते में दोनों का एक-दूसरे के प्रति सम्मान जरूरी है. 

2.पुरानी गलतियां को लेकर झगड़ना

पुरानी गलतियां को लेकर झगड़ना
2

अक्सर कई कपल गुस्से में या बहस के दौरान पुरानी गलतियों को बार-बार याद दिलाते हैं, यह आदत रिश्ते को खोखला कर देती है. कोई बात अगर खत्म हो चुकी है, तो उसे दोबारा से मत कुरेदें. इससे केवल झगड़ा बढ़ता है. 

3.जरूरत से ज्यादा उम्मीदें

जरूरत से ज्यादा उम्मीदें
3

इसके अलावा रिश्ते में किसी से अत्यधिक उम्मीदें रखना हमेशा निराशा ही देती है. ऐसे में जब पार्टनर हर उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता है तो निराशा ही हाथ आती है, इससे गुस्सा बढ़ता है. 

4.शिकायत करना

शिकायत करना
4

हर बात पर शिकायत करने या सुनने से पार्टनर को लगता है कि आप केवल उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं. इसकी वजह से वे धीरे-धीरे आपसे बात करना कम कर देते हैं. इसकी वजह से रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं. 

5.दूसरों से तुलना 

दूसरों से तुलना 
5

इसके अलावा पार्टनर की तुलना किसी और से करना खासतौर से किसी दोस्त या किसी दूसरे कपल से, रिश्ते में दरार पैदा करता है. हर व्यक्ति खास होता है और तुलना करने से उन्हें लगता है कि आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं. 

 

6.इन बातों से रिश्ते में बढ़ती है दरार

इन बातों से रिश्ते में बढ़ती है दरार
6

हर चीज में सिर्फ अपनी राय, अपनी सुविधा और अपनी पसंद को आगे रखना, अपनी पसंद के हिसाब से पार्टनर को बदलने की कोशिश, गुस्से में बिना सोचे-समझे कठोर शब्द बोल देना, पार्टनर को पर्सनल स्पेस न देना, छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलना रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती हैं. 

