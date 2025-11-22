Relationship Tips: रिश्ते में कड़वाहट, प्यार को तकरार में बदल दती हैं ये 10 बातें

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 22, 2025, 05:29 PM IST
1.पार्टनर को कम आंकना
रिश्ते में पार्टनर को 'कम' या 'हल्का' समझना सबसे बड़ी गलती बन जाती है. ऐसी स्थिति में पार्टनर अपमान महसूस करने लगते हैं, और यहीं से दूरियां आनी शुरू होती हैं. इसलिए किसी भी रिश्ते में दोनों का एक-दूसरे के प्रति सम्मान जरूरी है.
2.पुरानी गलतियां को लेकर झगड़ना
अक्सर कई कपल गुस्से में या बहस के दौरान पुरानी गलतियों को बार-बार याद दिलाते हैं, यह आदत रिश्ते को खोखला कर देती है. कोई बात अगर खत्म हो चुकी है, तो उसे दोबारा से मत कुरेदें. इससे केवल झगड़ा बढ़ता है.
3.जरूरत से ज्यादा उम्मीदें
इसके अलावा रिश्ते में किसी से अत्यधिक उम्मीदें रखना हमेशा निराशा ही देती है. ऐसे में जब पार्टनर हर उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता है तो निराशा ही हाथ आती है, इससे गुस्सा बढ़ता है.
4.शिकायत करना
हर बात पर शिकायत करने या सुनने से पार्टनर को लगता है कि आप केवल उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं. इसकी वजह से वे धीरे-धीरे आपसे बात करना कम कर देते हैं. इसकी वजह से रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं.
5.दूसरों से तुलना
इसके अलावा पार्टनर की तुलना किसी और से करना खासतौर से किसी दोस्त या किसी दूसरे कपल से, रिश्ते में दरार पैदा करता है. हर व्यक्ति खास होता है और तुलना करने से उन्हें लगता है कि आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं.
6.इन बातों से रिश्ते में बढ़ती है दरार
हर चीज में सिर्फ अपनी राय, अपनी सुविधा और अपनी पसंद को आगे रखना, अपनी पसंद के हिसाब से पार्टनर को बदलने की कोशिश, गुस्से में बिना सोचे-समझे कठोर शब्द बोल देना, पार्टनर को पर्सनल स्पेस न देना, छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलना रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती हैं.
