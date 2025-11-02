FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ISRO का बड़ा कारनामा! LVM-3 रॉकेट से लॉन्च की अब तक की सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 

10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या

Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

HomePhotos

लाइफस्टाइल

10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 

10 Sperm Killing Foods: आज हम आपको 10 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो स्पर्म क्वालिटी को खराब करते हैं. लगातार इनके सेवन से फर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है. तो आइए जानें ऐसे ही 10 फूड्स के बारे में... 

Abhay Sharma | Nov 02, 2025, 04:46 PM IST

1.खराब होती स्पर्म क्वालिटी 

खराब होती स्पर्म क्वालिटी 
1

बता दें कि पिछले कुछ सालों में खानपान में गड़बड़ी और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण कई तरह की गंभीर समस्याएं लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं. इन्हीं कारणों से दुनिया भर में पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या में गिरावट भी देखी जा रही है.   

Advertisement

2.इन 10 फूड्स से करें परहेज: प्रोसेस्ड मीट 

इन 10 फूड्स से करें परहेज: प्रोसेस्ड मीट 
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट और हार्मोनल अवशेष होते हैं, जो स्पर्म की संख्या (sperm count) और गतिशीलता (motility) को कम करने का काम करते हैं. इसलिए डाइट से इसे तुरंत निकाल देना चाहिए. 

3.हाई-फैट डेयरी वाले उत्पाद

हाई-फैट डेयरी वाले उत्पाद
3

इसके अलावा इस स्थिति में हाई-फैट डेयरी वाले उत्पादों (High-Fat Dairy Products) से भी परहेज करना चाहिए. इनमें फुल-फैट दूध, मक्खन और पनीर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है और कुछ स्टडी में इन्हें खराब स्पर्म गुणवत्ता से जोड़ा है. 

4.शुगर-स्वीटन्ड बेवरेजेज

शुगर-स्वीटन्ड बेवरेजेज
4

इसके अलावा सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और मीठी चाय जैसे पेय पदार्थों में उच्च मात्रा में चीनी होती है और इनके नियमित सेवन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे स्पर्म को नुकसान हो सकता है. 

TRENDING NOW

5.इन चीजों से करें परहेज 

इन चीजों से करें परहेज 
5

इसके अलावा ट्रांस फैट और फ्राइड फूड्स, सोया उत्पाद, अत्यधिक शराब, अत्यधिक कैफीन, हाई-मर्करी मछली, रिफाइंड अनाज या मिठाई और प्लास्टिक-पैकेज्ड या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ भी स्पर्म की गुणवत्ता खराब करते हैं,  इनसे परहेज करना चाहिए. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी
IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी
इस देश में है बच्चों के लिए खास बैंक, मम्मी-पापा को भी नहीं है अंदर जाने की इजाजत
इस देश में है बच्चों के लिए खास बैंक, मम्मी-पापा को भी नहीं है अंदर जाने की इजाजत
IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला
IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या
Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप
लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप
Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत
Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत
पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
शाहरुख खान की 5 सबसे पसंदीदा किताबें, इनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट?
शाहरुख खान की 5 सबसे पसंदीदा किताबें, इनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE