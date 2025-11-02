10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 02, 2025, 04:46 PM IST
1.खराब होती स्पर्म क्वालिटी
बता दें कि पिछले कुछ सालों में खानपान में गड़बड़ी और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण कई तरह की गंभीर समस्याएं लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं. इन्हीं कारणों से दुनिया भर में पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या में गिरावट भी देखी जा रही है.
2.इन 10 फूड्स से करें परहेज: प्रोसेस्ड मीट
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट और हार्मोनल अवशेष होते हैं, जो स्पर्म की संख्या (sperm count) और गतिशीलता (motility) को कम करने का काम करते हैं. इसलिए डाइट से इसे तुरंत निकाल देना चाहिए.
3.हाई-फैट डेयरी वाले उत्पाद
इसके अलावा इस स्थिति में हाई-फैट डेयरी वाले उत्पादों (High-Fat Dairy Products) से भी परहेज करना चाहिए. इनमें फुल-फैट दूध, मक्खन और पनीर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है और कुछ स्टडी में इन्हें खराब स्पर्म गुणवत्ता से जोड़ा है.
4.शुगर-स्वीटन्ड बेवरेजेज
इसके अलावा सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और मीठी चाय जैसे पेय पदार्थों में उच्च मात्रा में चीनी होती है और इनके नियमित सेवन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे स्पर्म को नुकसान हो सकता है.
5.इन चीजों से करें परहेज
इसके अलावा ट्रांस फैट और फ्राइड फूड्स, सोया उत्पाद, अत्यधिक शराब, अत्यधिक कैफीन, हाई-मर्करी मछली, रिफाइंड अनाज या मिठाई और प्लास्टिक-पैकेज्ड या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ भी स्पर्म की गुणवत्ता खराब करते हैं, इनसे परहेज करना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से