दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं ये 10 भाषाएं, जानें इसमें 2 कौन सी इंडियन लेंग्वेज है शामिल?

ऋतु सिंह | Nov 01, 2025, 06:38 PM IST
1.दुनिया भर में 700 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं
सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं: हर देश की अपनी संस्कृति और भाषा होती हैं. कई भाषाएं न केवल उस देश के मूल निवासियों द्वारा बोली जाती हैं, बल्कि वे लोग भी बोलते हैं जो काम के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और कई वर्षों तक वहाँ रहते हैं. संचार मानवीय संपर्क का मूल कारण है और भाषा इस उद्देश्य की पूर्ति का प्राथमिक साधन है. भाषा के बिना, हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. दुनिया भर में 700 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का पता लगाना मुश्किल है.
2.39 करोड़ लोग ही अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं
दुनिया में कई भाषाएँ बोली जाती हैं. अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है. दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि इनमें से केवल 39 करोड़ लोग ही अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं. बाकी लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल केवल दूसरी भाषा के रूप में करते हैं. इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अंग्रेजी दुनिया में एक व्यापक भाषा है.
3.चीनी (मंदारिन)
अंग्रेजी के बाद चीन में मंदारिन दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. अनुमान है कि लगभग 1.1 से 1.2 अरब लोग इसे बोलते हैं. यह दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. चीन और उसके पड़ोसी देशों में इसका प्रभाव विशेष रूप से प्रबल है.
4.हिंदी
अनुमानतः 60.9 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं. यह भाषा मुख्यतः भारत में बोली जाती है, लेकिन विदेशों में बसे भारतीयों के कारण इसका प्रसार बढ़ा है. हालाँकि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है.
5.स्पेनिश
स्पेनिश लगभग 56 करोड़ लोगों की भाषा है. यह स्पेन, लैटिन अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से बोली जाती है. यह इंटरनेट पर अंग्रेजी के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा भी है.
6.अरबी
अनुमानतः 33 लाख से 4.2 करोड़ लोग अरबी बोलते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह भाषा मोरक्को से लेकर फारस की खाड़ी तक फैली हुई है. हालाँकि, लोग अपने क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग बोलियाँ बोलते हैं.
7.बंगाली
बंगाली भारत में सबसे अधिक आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है. बंगाली बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा भी है. बंगाली (बंगाली) 28 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है. यह दुनिया की 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है. यह बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा है.
8.पुर्तगाली
यह भाषा लगभग 264 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है. ऐसा कहा जाता है कि ब्राज़ील के संगीत और फ़िल्म संस्कृति के कारण इस भाषा को वैश्विक लोकप्रियता मिली है. पुर्तगाली नौ देशों की आधिकारिक भाषा है और कई अन्य क्षेत्रों में भी बोली जाती है.
9.रूसी
दुनिया भर में 255 मिलियन से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली रूसी भाषा मुख्य रूप से रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान में बोली जाती है, क्योंकि यह इन देशों की राष्ट्रीय भाषा है. रूसी भाषा विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
10.उर्दू
उर्दू दुनिया की दसवीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है. यह पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है और भारत में भी बोली जाती है. यह पाकिस्तान, भारत और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में 23.8 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है.
