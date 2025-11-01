दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं ये 10 भाषाएं, जानें इसमें 2 कौन सी इंडियन लेंग्वेज है शामिल?

1 . दुनिया भर में 700 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं

सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं: हर देश की अपनी संस्कृति और भाषा होती हैं. कई भाषाएं न केवल उस देश के मूल निवासियों द्वारा बोली जाती हैं, बल्कि वे लोग भी बोलते हैं जो काम के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और कई वर्षों तक वहाँ रहते हैं. संचार मानवीय संपर्क का मूल कारण है और भाषा इस उद्देश्य की पूर्ति का प्राथमिक साधन है. भाषा के बिना, हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. दुनिया भर में 700 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का पता लगाना मुश्किल है.

