10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 02, 2025, 03:09 PM IST
1.मेंटल हेल्थ के लिए मार गिराएं दिमाग के रावण
आज दशहरे के दिन हम आपको दिमाग के 10 रावण के बारे में बताएंगे, जिन्हें मारकर आप अपनी मेंटल हेल्थ को काफी हद तक सुधार सकते हैं. इससे आपको मानसिक शांति महूसस होगी.
2.दिमाग के 10 रावण
ऐसा कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा क्रोध, मोह, काम, लोभ और ईर्ष्या जैसे भाव मानसिक बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं, वहीं ज्यादा इच्छा, तनाव, अहंकार, भय और निराशा भी मेंटल हेल्थ के लिए घातक साबित हो सकती है. ये दिमाग के 10 रावण माने जाते हैं.
3.मानसिक बीमारियां रहेंगी दूर
दिमाग के इन 10 रावण को खत्म करने से मानसिक बीमारियों का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिमाग का हर समय इस तरह की नेगेटिव भावनाओं से घिरे रहना, एंग्जायटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को आमंत्रित करने का काम करता है.
4.मेडिटेशन
मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस तरह की नेगेटिव भावनाओं से दूरी बनाए रखने के लिए या दिमाग के इन 10 रावण को खत्म करने के लिए मेडिटेशन की मदद ली जा सकती है.
5.नेगेटिव फीलिंग्स होती है दूर
एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना मेडिटेशन करने से आपके अंदर मौजूद नेगेटिव फीलिंग्स को कम कर पॉजिटिविटी को भरा जा सकता है. ऐसे में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए हर रोज महज एक महीने तक मेडिटेशन करें.
6.बना लें डेली रूटीन का हिस्सा
ऐसा रोजाना करने से आपको खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर महसूस होने लगेगा. ऐसे में मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए इस विजय दशमी से आप भी मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें. दिमाग के रावण खत्म हो जाएंगे.