10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

3 . मानसिक बीमारियां रहेंगी दूर

दिमाग के इन 10 रावण को खत्म करने से मानसिक बीमारियों का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिमाग का हर समय इस तरह की नेगेटिव भावनाओं से घिरे रहना, एंग्जायटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को आमंत्रित करने का काम करता है.