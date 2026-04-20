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आपकी ये 5 आदतें ऑफिस में बना सकती है नेगेटिव इमेज, इंपेक्टफुल पर्सनालिटी के लिए तुरंत छोड़े

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आपकी ये 5 आदतें ऑफिस में बना सकती है नेगेटिव इमेज, इंपेक्टफुल पर्सनालिटी के लिए तुरंत छोड़े

Toxic Office Habits: ऑफिस में जाने-अनजाने हमारी कई आदतें ऐसी होती हैं, जो हमारी इमेज को बिल्कुल नेगिटिव बना देती हैं. सही कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी को इंपेक्टफुल बना सकती हैं. आज आपको बताते हैं ऐसी आदतों के बारे में जो आपको ऑफिस में बिल्कुल गलत बना देगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 20, 2026, 02:29 PM IST

आपकी ये 5 आदतें ऑफिस में बना सकती है नेगेटिव इमेज, इंपेक्टफुल पर्सनालिटी के लिए तुरंत छोड़े

(Photo Credit:AI)
 

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Toxic Office Habits:  ऑफिस में कही आपकी एक-एक बात इमेज पर काफी ज्यादा असर डालती है. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम जाने-अनजाने कर देते हैं लेकिन ये चीजें हमें अनप्रोफेशनल बना देती हैं. आपको अपनी आदतों पर बदलाव जरूर करना चाहिए वरना आपके कलीग्स ही आपको कब नेगिटिव बना दें कुछ पता नहीं होता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, कि ऑफिस में इंपेक्टफुल पर्सनालिटी के लिए ऑफिस में कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आइए जानते हैं.

ऑफिस की आदतें जो बना रही है नेगिटिव इमेज

1. बहुत ज्यादा बोलना

कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बोलने वाली आदत होती है, जो आपकी इमेज को नेगिटिव बना देती है. आपको हमेशा ज्यादा बोलने की बजाय सुनने की आदत भी आपके अंदर होनी चाहिए. अगर आप दूसरों की बातों को काटकर खुद की बढ़ाई करने वाले लोग किसी को भी पसंद नहीं आते हैं. कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें. 
 

2. ऑफिस आने में हमेशा देरी

अगर आप भी ऑफिस में हमेशा देरी से आते हैं, तो आपकी ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुरंत इसको बदल लेना चाहिए. आपके लिए ऑफिस में लोग एक नेगिटिव इमेज बना देंगे. अगर आपको बार-बार इसको लेकर काफी ज्यादा टोका जाता है लेकिन फिर भी आपकी चीजें बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, तो ये आपके लिए आने वाले समय में मुसीबत पैदा कर सकता है.
 

3. बातों को लंबा खींचना

अगर आप उनमें से एक हैं, जो हर छोटी सी छोटी बातों को बड़ा बनाकर बोलते हैं, तो आपकी इमेज सबके सामने बेकार बनती जा रही है और आपको इसमें सोच विचार पूरी तरह से कर लेना चाहिए. आपसे अगर हां-ना में जवाब मांगा है, तो आपको कम शब्दों में ही जवाब देना है.

4. इधर की बातें उधर करना 

अगर आप ऑफिस के ऐसे इंसान हैं, जो दूसरों की बातों को सुनकर बातें इधर की उधर करते हैं, तो आपकी इमेज सबके सामने बिल्कुल ही गिर जाएगी, इसलिए आपको जो भी बोलना है बेहद ही सोच-समझकर बोलना है. आपकी ऑफिस इमेज को खराब करने में आपकी यही आदत होती है.

5. पर्सनल टॉक्स

अगर आप ऑफिस में बैठकर पर्सनल टॉक करते हैं, तो आप माहौल को खराब कर रहे हैं और आपको इस आदत को तुरंत बदल लेना चाहिए. ऐसा करने से अनकम्फर्टेबल फील भी आपको हो सकता है. ऑफिस में आपको किसी से भी बहुत ज्यादा बातचीत करने से हमेशा बचना चाहिए. 

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